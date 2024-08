Ολυμπιακός: Η 11άδα για την πρεμιέρα στον Βόλο (pic)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Βόλο (20:00) για την 1η αγωνιστική της Super League, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ανακοινώνει την 11άδα των Πειραιωτών.

Ο Βάσκος τεχνικός έκανε την έκπληξη, χρησιμοποιώντας στην κορυφή της επίθεσης τον Χαράλαμπο Κωστούλα, με τον έμπειρο προπονητή να αφήνει στον πάγκο τον Ουκρανό, Ρομάν Γιάρεμτσουκ, που φάνταζε το φαβορί για να ξεκινήσει την αναμέτρηση.

Πιο αναλυτικά, μπροστά από την «ερυθρόλευκη» εστία θα βρίσκεται ο Τζολάκης, με τους Ροντινέι, Μπιανκόν, Πιρόλα και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Ντόι και Έσε θα είναι οι δύο στα χαφ, με τους Ζέλσον Μαρτίνς, Τσικίνιο και Βέλντε πίσω από τον Κωστούλα.

Συνοπτικά η 11άδα: Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα, Ντόι, Έσε, Ζέλσον Μαρτίνς, Τσικίνιο, Βέλντε και Κωστούλας.

