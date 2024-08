Ρωσία: Μπαλαρίνα καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλακή για «προδοσία» για δωρεά σε ΜΚΟ υπέρ της Ουκρανίας

Ένοχη για προδοσία κρίθηκε από δικαστήριο της πόλης Γεκατερινμπούργκ η 33χρονη Ξένια Καρέλινα και καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλακή. Η ρωσοαμερικανίδα μπαλαρίνα, η οποία έχει διπλή υπηκοότητα και μένει μόνιμα στο Λος Άντζελες, βρέθηκε ένοχη επειδή δώρισε 50 δολάρια σε ΜΚΟ υπέρ της Ουκρανίας το 2022.

Η Ξένια Καρέλινα είχε επισκεφθεί τους γονείς της στη Ρωσία τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν και συνελήφθη από τις Αρχές. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο «συνέλεγε χρήματα για τα συμφέροντα ουκρανικής οργάνωσης, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά ειδών ιατρικής, γενικού εξοπλισμού, όπλων και πυρομαχικών», ενώ η εισαγγελία είχε υποστηρίξει ότι συμμετείχε σε δημόσιες συγκεντρώσεις υπέρ της Ουκρανίας.

US-Russian ballerina jailed for 12 years after donating £40 to Ukrainian charity https://t.co/8ZVNjIX8lg

— ITV News (@itvnews) August 15, 2024