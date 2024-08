Οι Άθλιοι – Η χειρότερη πόλη επί γης στη λίστα του Economist για 11 χρόνια σερί

Η Δαμασκός, η Τρίπολη και το Αλγέρι είναι οι «λιγότερο βιώσιμες» πόλεις στον κόσμο σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Διαβίωσης 2024 του Economist Intelligence Unit –μια θλιβερή τριάδα που δεν αλλάζει μέσα στα τελευταία χρόνια.

Η πρωτεύουσα της Συρίας, η Δαμασκός, κατέλαβε την τελευταία θέση στην κατάταξη των 173 πόλεων παγκοσμίως, ενώ στη 10η θέση βρίσκεται το Καράκας, της Βενεζουέλας. Η Δαμασκός καταλαμβάνει σταθερά τη χαμηλότερη θέση στον κατάλογο από το 2013.

Η πρωτεύουσα της Λιβύης, η Τρίπολη, ήρθε δεύτερη από το τέλος, με την πρωτεύουσα της Αλγερίας, το Αλγέρι να κατατάσσεται ως η τρίτη χειρότερη πόλη.

Με άριστα το 100, η Δαμασκός ως προς τις συνθήκες διαβίωσης που προσφέρει, βαθμολογείται με 30. Η βαθμολογία της πόλης είναι σχεδόν δέκα βαθμούς χαμηλότερη από αυτή της επόμενης χειρότερης πόλης, της Τρίπολης.

❌️ | The worst cities in the world to live in 2024, according to The Economist Intelligence:

1. Damascus 🇸🇾

2. Tripoli 🇱🇾

3. Algiers 🇩🇿

4. Lagos 🇳🇬

5. Karachi 🇵🇰

6. Dhaka 🇧🇩

7. Harare 🇿🇼

8. Port Moresby 🇵🇬

9. Kiev 🇺🇦

10. Caracas 🇻🇪

Source: Global Liveability Index 2024

— Breaking News (@PlanetReportHQ) July 1, 2024