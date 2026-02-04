Αυτός ο ουρανοξύστης της Νέας Υόρκης είχε 1 στις 16 πιθανότητες να καταρρεύσει – Μόνο ένας άνθρωπος το γνώριζε

Από μακριά, η χαρακτηριστική κεκλιμένη στέγη του πύργου ύψους 279 μέτρα έκοβε τον ορίζοντα του Μιντάουν σαν νυστέρι. Από κοντά, στο επίπεδο του εδάφους, οι 59 όροφοί του φαινόταν να αιωρούνται πάνω από μια βυθισμένη δημόσια πλατεία, μια γενναιόδωρη αρχιτεκτονική χειρονομία προς τους περαστικούς. Ο σχεδιασμός του Citicorp Center δεν άρεσε σε όλους.

Ωστόσο, η κλίμακα και η φιλοδοξία της μηχανικής του ήταν αναμφισβήτητες. Σε ένα άρθρο του ο κριτικός αρχιτεκτονικής των Times, Paul Goldberger, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το νέο γραφείο της τράπεζας, παρά την έλλειψη πρωτοτυπίας, «πιθανότατα θα έδινε περισσότερη χαρά σε περισσότερους Νεοϋορκέζους από οποιονδήποτε άλλο ουρανοξύστη της δεκαετίας».

Αυτή η πρόβλεψη αποδείχθηκε σχεδόν καταστροφικά μακριά από την αλήθεια. Στην πραγματικότητα, αν δεν ήταν δύο φοιτητές που βοήθησαν να αποκαλυφθεί ένα σοβαρό ελάττωμα στη μηχανική του κτιρίου, το Citicorp Center θα μπορούσε να είχε σκοτώσει χιλιάδες Νεοϋορκέζους.

Κρυφό από το κοινό

Το Citicorp Center στέκεται ακόμα και σήμερα, αν και από τότε έχει μετονομαστεί σε 601 Lexington. Ωστόσο, από ορισμένες απόψεις, δεν είναι το ίδιο κτίριο που ήταν το 1977.

Μέσα σε λίγους μήνες, οι συγκολλητές πραγματοποίησαν διορθωτικές εργασίες και λόγω μιας απεργίας των εφημερίδων εκείνη την εποχή, το γεγονός ότι η Νέα Υόρκη γλίτωσε στο τσακ να βυθιστεί στην καταστροφή, παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό κρυφό από το κοινό μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990.

Τώρα, ένα νέο, περιεκτικό βιβλίο με τίτλο «The Great Miscalculation: The Race to Save New York City’s Citicorp Tower» (Η μεγάλη λανθασμένη εκτίμηση: Ο αγώνας για τη διάσωση του Citicorp Tower της Νέας Υόρκης), ερευνά τις ανθρώπινες ιστορίες πίσω από τα γεγονότα του 1978 — ειδικά αυτή του William LeMessurier, του πολιτικού μηχανικού που αποκάλυψε το λάθος του, αφού ειδοποιήθηκε για πιθανά σφάλματα στους υπολογισμούς του.

Ένας πύργος πάνω σε πασσάλους

«Έχουμε έναν άνθρωπο που βρέθηκε στην αδύνατη θέση να ανακαλύψει ένα τρομερό δομικό ελάττωμα στο, τότε, έβδομο ψηλότερο κτίριο στον κόσμο» εξηγεί ο συγγραφέας του βιβλίου, Michael M. Greenburg στο CNN.

«Και ξέρει — τουλάχιστον στο μυαλό του — ότι η αποκάλυψη αυτού του προβλήματος θα κατέστρεφε την καριέρα του».

«Αλλά ήταν ένας πραγματικός αγώνας ενάντια στον χρόνο» πρόσθεσε.

Η ευαισθησία του πύργου στον άνεμο οφειλόταν στον ασυνήθιστο σχεδιασμό του, ο οποίος προέκυψε από μια ιδιαιτερότητα της τοποθεσίας του Μανχάταν στην οποία βρισκόταν.

Οι προσπάθειες της Citicorp να αγοράσει ένα ολόκληρο τετράγωνο στο κέντρο της πόλης για τα νέα της γραφεία είχαν ματαιωθεί από έναν μοναδικό αντίπαλο, την Λουθηρανική Εκκλησία του Αγίου Πέτρου, η οποία κατείχε μια γωνία του προτεινόμενου οικοπέδου από τις αρχές του 1900.

Ο πάστορας της εκκλησίας αντιστάθηκε πεισματικά σε μια πώληση που θα μπορούσε να αναγκάσει την ενορία του να μετακομίσει από τη γειτονιά Midtown East, με την οποία είχε μακροχρόνιους ιστορικούς δεσμούς.

Αντ’ αυτού, διαπραγματεύτηκε μια συμφωνία: η εκκλησία του Αγίου Πέτρου θα πωλούσε το νεογοτθικό κτίριό της και, κυρίως, τα δικαιώματα εναέριας ιδιοκτησίας πάνω από αυτό, με την προϋπόθεση ότι η τράπεζα θα της έχτιζε μια νέα εκκλησία στην ίδια γωνία. Βάσει συμφωνίας, η νέα εκκλησία έπρεπε να είναι διακριτή, τόσο φυσικά όσο και αρχιτεκτονικά, από τον ουρανοξύστη.

Σχεδιάζοντας σε μια χαρτοπετσέτα

Για τον αρχιτέκτονα του πύργου, Hugh Stubbins, ο οποίος δεν είχε σχεδιάσει ποτέ ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη, αυτό αποτελούσε ένα μεγάλο δίλημμα. Παρουσίασε το πρόβλημα στον LeMessurier, έναν καταξιωμένο πολιτικό μηχανικό.

Θα μπορούσε ο πύργος να προεξέχει εξ ολοκλήρου πάνω από τη γωνία που στεγάζει τη νέα εκκλησία; Θα μπορούσαν επίσης να ελευθερώσουν χώρο για μια πλατεία στο ισόγειο;

Σχεδιάζοντας σε μια χαρτοπετσέτα κατά τη διάρκεια του γεύματος, ο LeMessurier άρχισε να οραματίζεται μια μοναδική απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα: έναν ουρανοξύστη που θα υψωνόταν όχι μόνο σε μία, αλλά και στις τέσσερις γωνίες του. Με άλλα λόγια, έναν πύργο πάνω σε πασσάλους.

Για να επιτευχθεί αυτό, οι τέσσερις κύριες κολώνες στήριξης του κτιρίου θα διέσχιζαν το κέντρο των τεσσάρων όψεων του κτιρίου, και όχι τις γωνίες του. Αυτό δημιούργησε μια εγγενή αστάθεια που ο Greenburg συνέκρινε με το να κάθεσαι σε μια καρέκλα με τα πόδια τοποθετημένα στο κέντρο κάθε πλευράς.

«Τώρα βάλτε ένα κτίριο 59 ορόφων πάνω σε αυτά τα πόδια και θα καταλάβετε την πολυπλοκότητα του θέματος», πρόσθεσε.

Η σταθεροποιητική συσκευή περιλάμβανε ένα τσιμεντένιο μπλοκ 400 τόνων πάνω σε μια μεμβράνη λαδιού που θα γλιστρούσε στην αντίθετη κατεύθυνση από την κίνηση του κτιρίου για να αντισταθμίσει την ταλάντωση

Ένα τεράστιο αντίβαρο

Για να το αντισταθμίσει, ο LeMessurier ανέπτυξε ένα δομικό σύστημα στήριξης που λειτουργούσε σαν εξωσκελετός. Μια σειρά από V-σχήματα, που τέμνονταν από κολώνες, χώριζαν αποτελεσματικά το κτίριο σε έξι δομικά ανεξάρτητα τμήματα.

Σε κάθε ένα από αυτά, η πίεση του ανέμου και τα βαρυτικά φορτία (αυτά που παράγονται από το βάρος του ίδιου του κτιρίου) θα κατανέμονταν με ασφάλεια, μέσω δικτυωμάτων, στις κολώνες, οι οποίες θα τρυπιόνταν περίπου 15 μέτρα κάτω από το βράχο.

Για να μειώσει την κίνηση κατά τη διάρκεια ισχυρών ανέμων, ο LeMessurier πρότεινε επίσης την εγκατάσταση ενός τεράστιου αντίβαρου, γνωστού ως ρυθμιστής μάζας, στους επάνω ορόφους του πύργου.

Η σταθεροποιητική συσκευή περιλάμβανε ένα τσιμεντένιο μπλοκ 400 τόνων πάνω σε μια μεμβράνη λαδιού που θα γλιστρούσε στην αντίθετη κατεύθυνση από την κίνηση του κτιρίου για να αντισταθμίσει την ταλάντωση.

Οι υπολογισμοί ολοκληρώθηκαν και τα μοντέλα δοκιμάστηκαν σε αεροδυναμικές σήραγγες. Το έργο ξεκίνησε το 1974 και, όταν άνοιξε τρία χρόνια αργότερα, αποδείχθηκε «εφαλτήριο» για την καριέρα του LeMessurier, είπε ο Greenburg.

«Λαμβάνει βραβεία, αποκτά φήμη, η επιχείρησή του εκτινάσσεται και όλα πάνε καλά. Και τότε, ξαφνικά, λαμβάνει αυτό το τηλεφώνημα».

Οι προσπάθειες της Citicorp να αγοράσει ένα ολόκληρο τετράγωνο στο κέντρο της πόλης για τα νέα της γραφεία είχαν ματαιωθεί από έναν μοναδικό αντίπαλο, την Λουθηρανική Εκκλησία του Αγίου Πέτρου, η οποία κατείχε μια γωνία του προτεινόμενου οικοπέδου από τις αρχές του 1900

Ένα μοιραίο τηλεφώνημα

Η Diane Hartley, μια νεαρή φοιτήτρια μηχανικής, ξεκινούσε το τελευταίο έτος των προπτυχιακών της σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Princeton όταν άνοιξε το Citicorp Center. Αποφάσισε να συμπεριλάβει τον πύργο στην πτυχιακή της εργασία για την ιστορία και τον αντίκτυπο των ψηλών κτιρίων.

Η εταιρεία του LeMessurier της παρείχε ευγενικά σχέδια, κατόψεις και αριθμητικά στοιχεία. Επισκέφθηκε τον ουρανοξύστη για να δει τον αποσβεστήρα μάζας σε λειτουργία. Αλλά καθώς η Hartley μοντελοποιούσε την απόκριση του πύργου στα φορτία του ανέμου, κάτι δεν ταίριαζε.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της, οι λεγόμενοι «τεταρτογενείς» άνεμοι — ριπές που χτυπούν τον πύργο διαγώνια, ασκώντας έτσι πίεση σε δύο πλευρές του κτιρίου ταυτόχρονα — παρήγαγαν 42% περισσότερη πίεση από τους κάθετους. Ωστόσο, οι αριθμοί που της δόθηκαν δεν το έλαβαν αυτό υπόψη.

«Δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι είχα ανακαλύψει κάτι ασυνήθιστο» λέει η Hartley, που σήμερα είναι 69 ετών, μιλώντας στο CNN. «Προσπαθούσα να καταλάβω γιατί έκανα λάθος».

Mια μυστηριώδης φοιτήτρια

Με την διατριβή της να έχει ήδη καθυστερήσει, τηλεφώνησε στο γραφείο του LeMessurier και μίλησε με έναν από τους μηχανικούς του έργου, ο οποίος «έπεισε» τη φοιτήτρια ότι «ο υπολογισμός της δεν ήταν σωστός και ότι το κτίριο ήταν εγγενώς πιο ανθεκτικό» είπε η Hartley, η οποία στη συνέχεια έκανε μια επιτυχημένη καριέρα στον τομέα των ακινήτων.

«Και σε εκείνο το σημείο, έχοντας μείνει πίσω και περιμένοντας να αποφοιτήσω, σημείωσα αυτή τη συζήτηση σε υποσημείωση και παρέδωσα τη διατριβή».

Η Hartley είχε σχεδόν ξεχάσει αυτή την αλληλεπίδραση μέχρι τη δεκαετία του 1990, όταν είδε ένα ντοκιμαντέρ για τον πύργο που ανέφερε ότι μια μυστηριώδης φοιτήτρια είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου.

Δεν είναι γνωστό με βεβαιότητα αν ο μηχανικός με τον οποίο μίλησε μετέφερε τις ανησυχίες της στον LeMessurier. Παρ’ όλα αυτά, της αποδίδεται ευρέως η έναρξη μιας αλυσίδας γεγονότων που οδήγησαν στην ανακάλυψη του δυνητικά θανατηφόρου ελαττώματος του Citicorp Center.

Κι ένας φοιτητής

Ωστόσο, ένας άλλος φοιτητής, η ταυτότητα του οποίου αποκαλύφθηκε μόνο το 2011, πιστεύεται ότι επικοινώνησε επίσης με τον LeMessurier το 1978.

Ο Lee DeCarolis, τότε πρωτοετής φοιτητής αρχιτεκτονικής στο New Jersey Institute of Technology, έχει γράψει ότι μετέφερε απευθείας τις ανησυχίες του καθηγητή του σχετικά με την τοποθέτηση των κολόνων στον μηχανικό μέσω τηλεφώνου.

Ο LeMessurier πέθανε το 2007 και οι ασυνέπειες στις αναμνήσεις του σημαίνουν ότι ίσως δεν μάθουμε ποτέ ποιος τον ειδοποίησε για τον λάθος υπολογισμό.

Στο νέο βιβλίο του Greenburg, ο συγγραφέας καταλήγει διπλωματικά στο συμπέρασμα ότι, αν και κανένας από τους δύο φοιτητές «δεν ισχυρίζεται κατηγορηματικά ότι επηρέασε αποκλειστικά τις ενέργειες του LeMessurier, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο καθένας, σε κάποιο βαθμό, επηρέασε βαθιά τα μετέπειτα γεγονότα».

«Διαπίστωσε ότι σε διαγώνιο άνεμο, οι ανεμοπίεσεις στο μισό των στοιχείων ενίσχυσης του εξωσκελετού θα ήταν μηδενικές. Ωστόσο, στο υπόλοιπο μισό, θα αυξάνονταν κατά 40%, ένα ποσοστό που δεν είχε λάβει υπόψη. «Αυτό αποτελεί θέμα μεγάλης ανησυχίας»

Οι διαγώνιοι άνεμοι

Ο LeMessurier ήταν μηχανικός και εκπαιδευτικός στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Ενώ προετοίμαζε μια διάλεξη στο πανεπιστήμιο για το Citicorp Center, επανεξέτασε τους υπολογισμούς του για το φορτίο του ανέμου, λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες του φοιτητή — ή και των δύο φοιτητών.

Οι οικοδομικοί κανονισμοί της πόλης της Νέας Υόρκης δεν αναφέρονταν ξεκάθαρα στους διαγώνιους ανέμους. Ούτε οι εταιρείες δομικών μηχανικών της εποχής τους λάμβαναν καθολικά υπόψη.

Ο LeMessurier ισχυρίστηκε ότι είχε λάβει υπόψη τους διαγώνιους ανέμους, αλλά αποδείχθηκε ότι το μη συμβατικό σύστημα ενίσχυσης του Citicorp Center ήταν πιο ευαίσθητο σε αυτούς από ό,τι είχε αντιληφθεί η ομάδα του.

«Δεν είχε πανικοβληθεί»

«Καθώς ο LeMessurier έκανε τους υπολογισμούς, συνειδητοποίησε αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «πολύ περίεργη συμπεριφορά» εξήγησε ο Greenburg.

«Διαπίστωσε ότι σε διαγώνιο άνεμο, οι ανεμοπίεσεις στο μισό των στοιχείων ενίσχυσης του εξωσκελετού θα ήταν μηδενικές. Ωστόσο, στο υπόλοιπο μισό, θα αυξάνονταν κατά 40%, ένα ποσοστό που δεν είχε λάβει υπόψη. «Αυτό αποτελεί θέμα μεγάλης ανησυχίας», πρόσθεσε ο συγγραφέας.

Σε εκείνο το στάδιο, ο LeMessurier «δεν είχε πανικοβληθεί» είπε ο Greenburg.

Ο μηχανικός πίστευε ότι ο πύργος ήταν, παρ’ όλα αυτά, αρκετά ανθεκτικός. Αλλά όταν μίλησε με τον κατασκευαστή χάλυβα, ανακάλυψε ότι οι ενισχύσεις του πύργου είχαν βιδωθεί μεταξύ τους, και δεν είχαν συγκολληθεί — χωρίς να το γνωρίζει, όπως ισχυρίστηκε — για να εξοικονομηθεί χρόνος και χρήμα. Ο LeMessurier συνειδητοποίησε επίσης ότι οι μηχανικοί του είχαν υπολογίσει λανθασμένα το πόσο θα αντισταθμίζονταν οι πιέσεις από το βάρος του κτιρίου κατά τη διάρκεια των ισχυρών ανέμων.

«Αυτό το πράγμα έχει σοβαρό πρόβλημα»

Με αυτές τις νέες πληροφορίες, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι κάθε σύνδεσμος που ένωνε τα μέρη του συστήματος ενίσχυσης σε σχήμα V θα έπρεπε να είχε συνδεθεί με 14 μπουλόνια. Ωστόσο, κάθε σύνδεσμος είχε μόνο τέσσερα μπουλόνια.

«Αυτό το πράγμα έχει σοβαρό πρόβλημα» θυμήθηκε ο LeMessurier σε μια διάλεξη χρόνια αργότερα. Ζήτησε από τους ειδικούς του στην αεροδυναμική σήραγγα να πραγματοποιήσουν περισσότερες δοκιμές και τα αποτελέσματα έκαναν την εκτίμησή του «ακόμα χειρότερη», πρόσθεσε.

Ο LeMessurier ταξίδεψε με τα δεδομένα και τη σύζυγό του στο καλοκαιρινό τους καταφύγιο στο Μέιν για να σκεφτεί το θέμα. Ήταν ιδιαίτερα ανήσυχος για τις βιδωτές συνδέσεις στον 30ό όροφο, οι οποίες, κατά την άποψή του, ήταν πιο πιθανό να υποστούν βλάβη.

Το κτίριο είχε σχεδιαστεί «χωρίς εφεδρεία», όπως είπε ο Greenburg, πράγμα που σήμαινε ότι η βλάβη μιας μόνο σύνδεσης θα οδηγούσε σε ολική κατάρρευση — η οποία θα μπορούσε να έχει ντόμινο εφέ στα γύρω κτίρια.

«Τι κάνεις, λοιπόν;»

Εξετάζοντας τα μετεωρολογικά δεδομένα, ο LeMessurier κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μια καταιγίδα αρκετά ισχυρή ώστε να καταστρέψει το Citicorp Center συμβαίνει στη Νέα Υόρκη μία φορά κάθε 50 χρόνια.

Εάν η τροφοδοσία του ρυθμισμένου αποσβεστήρα μάζας αποτύγχανε (κάτι πιθανό σε περίπτωση τυφώνα), η πιθανότητα αυτή μειωνόταν σε μία φορά κάθε 16 χρόνια.

Σε μια μεταγενέστερη ανάλυση των γεγονότων, ο LeMessurier έγραψε ότι υπήρχε «100% πιθανότητα ολικής κατάρρευσης μέχρι το τέλος του αιώνα», προσθέτοντας: «Όταν συνέβαινε η κατάρρευση, θα ερχόταν ξαφνικά, χωρίς προειδοποίηση, και θα σκότωνε χιλιάδες ανθρώπους».

«Εδώ είμαι, ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο που το ήξερε» ανέφερε στην προαναφερθείσα διάλεξη. «Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το κτίριο, κανείς δεν ξέρει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δεν υπάρχουν ρωγμές, το κτίριο συμπεριφέρεται τέλεια. Τι κάνεις λοιπόν;»

«Ήταν συναισθηματικά στρυμωγμένος»

Αντιμετωπίζοντας νομική, επαγγελματική και φήμη καταστροφή, ο LeMessurier δεν είχε άλλη επιλογή από το να καταγγείλει τον εαυτό του.

«Ήταν συναισθηματικά στρυμωγμένος», είπε ο Greenburg, ο οποίος μίλησε με τις κόρες του LeMessurier κατά τη διάρκεια της έρευνας για το βιβλίο του και σκιαγραφεί ένα συμπαθητικό πορτρέτο του μηχανικού. «Ήταν τόσο ανήσυχος που σκέφτηκε να αυτοκτονήσει».

Ο ίδιος ο LeMessurier το είπε, μισοαστειευόμενος: «Σκέφτηκα να πέσω με το αυτοκίνητο σε έναν τοίχο… αλλά μετά είπα: “Θα χάσω το τέλος της ιστορίας”».

Xαλύβδινες πλάκες

Ο LeMessurier ενημέρωσε τους συναδέλφους, τους συνεργάτες και την τράπεζα για το λάθος του υπολογισμού του. Ένας από τους μηχανικούς των Δίδυμων Πύργων, ο Leslie Robertson, κλήθηκε να επιβλέψει την αντιμετώπιση του προβλήματος, αλλά στον LeMessurier δόθηκε η ευκαιρία να διορθώσει το λάθος του.

Η πρότασή του ήταν αρκετά απλή: να συγκολληθούν χαλύβδινες πλάκες πάνω από τις βιδωμένες ενώσεις. Ωστόσο, ο σχεδιασμός για το χειρότερο σενάριο, εν τω μεταξύ, ήταν κάθε άλλο παρά απλός.

Ο Robertson προσέλαβε μια ιδιωτική εταιρεία πρόγνωσης καιρού για να παρέχει δεδομένα σχετικά με τυχόν τροπικές καταιγίδες που σχηματίζονταν στον Ατλαντικό.

Εγκαταστάθηκαν μετρητές που μετρούσαν τις τάσεις σε βασικά σημεία του κτιρίου για να προειδοποιούν τους μηχανικούς για τυχόν επικίνδυνες κινήσεις. Καταρτίστηκαν επίσης μυστικά σχέδια εκκένωσης.

O τυφώνας Ella

Ο LeMessurier ενημέρωσε τους αξιωματούχους της πόλης για τα ευρήματά του και ζητήθηκε η γνώμη του Ερυθρού Σταυρού για να κατανοήσουν πώς θα ήταν η κατάρρευση ενός κτιρίου στο πυκνοκατοικημένο Μανχάταν.

Περίπου στα μισά των επισκευών, ο τυφώνας Ella σχηματίστηκε στον Ατλαντικό και απείλησε να χτυπήσει τη Νέα Υόρκη. Προς ανακούφιση του LeMessurier, η καταιγίδα άλλαξε πορεία. Ακόμα και τότε, η έκταση του κινδύνου παρέμεινε άγνωστη στο κοινό.

Ενώ ορισμένοι δημοσιογράφοι έθεσαν ερωτήσεις, η απεργία των εφημερίδων εκείνης της χρονιάς σήμαινε ότι τα διορθωτικά μέτρα δεν εξετάστηκαν σε μεγάλο βαθμό. Εκτελέστηκαν σε διάστημα δύο μηνών, από συνεργεία που εργάζονταν διακριτικά τη νύχτα, και στη συνέχεια τα μέρη επέλυσαν αθόρυβα τις απαιτήσεις αποζημίωσης και ασφάλισης.

Θα είναι πάντα γνωστός για το λάθος του

Ενώ ορισμένοι κριτικοί αμφισβήτησαν τη μυστικότητα με την οποία έγιναν οι επισκευές, ο LeMessurier «έλαβε σχεδόν καθολική αναγνώριση για την αποκάλυψη και τη συνεργασία του», γράφει ο Greenburg.

Η ιστορία του Citicorp Center έχει από τότε γίνει ένα ηθικό δίδαγμα επαγγελματικής δεοντολογίας, προσθέτει ο συγγραφέας: «Έχει πραγματικά γίνει η βασική ιστορία κατά την εκπαίδευση των μηχανικών».

Η πλήρης έκταση του κινδύνου δεν δημοσιοποιήθηκε μέχρι το 1995, όταν το περιοδικό New Yorker δημοσίευσε ένα άρθρο του Joseph Morgenstern (του οποίου τα κείμενα αποτελούν τη βάση του βιβλίου του Greenburg) που περιγράφει λεπτομερώς την κρίση. Μετά από αυτό, ο LeMessurier άρχισε να μιλάει όλο και πιο ανοιχτά στους φοιτητές, τους συγχρόνους του και τον Τύπο για το λάθος του. Αυτό δεν αποδείχθηκε καταστροφικό για την καριέρα του, αν και θα είναι πάντα γνωστός για το λάθος που έκανε — και διόρθωσε.

*Το βιβλίο «The Great Miscalculation: The Race to Save New York City’s Citicorp Tower» (Η μεγάλη λανθασμένη εκτίμηση: Ο αγώνας για τη διάσωση του Citicorp Tower της Νέας Υόρκης) εκδόθηκε από το Washington Mews Books/New York University Press.

*Με στοιχεία από cnn.com