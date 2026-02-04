magazin
Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
04.02.2026 | 15:51
Δεμένα τα πλοία σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά λόγω των ισχυρών ανέμων
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αυτός ο ουρανοξύστης της Νέας Υόρκης είχε 1 στις 16 πιθανότητες να καταρρεύσει – Μόνο ένας άνθρωπος το γνώριζε
Planet Travel 04 Φεβρουαρίου 2026, 19:00

Αυτός ο ουρανοξύστης της Νέας Υόρκης είχε 1 στις 16 πιθανότητες να καταρρεύσει – Μόνο ένας άνθρωπος το γνώριζε

Στις 12 Οκτωβρίου 1977, ο τραπεζικός γίγαντας Citicorp ανήρτησε τον ψηλότερο νέο ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη από τις αρχές της δεκαετίας του 1930.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
“Soft planning”: Η μέθοδος για λιγότερη πίεση, καλύτερους στόχους και αποφάσεις

“Soft planning”: Η μέθοδος για λιγότερη πίεση, καλύτερους στόχους και αποφάσεις

Spotlight

Από μακριά, η χαρακτηριστική κεκλιμένη στέγη του πύργου ύψους 279 μέτρα έκοβε τον ορίζοντα του Μιντάουν σαν νυστέρι. Από κοντά, στο επίπεδο του εδάφους, οι 59 όροφοί του φαινόταν να αιωρούνται πάνω από μια βυθισμένη δημόσια πλατεία, μια γενναιόδωρη αρχιτεκτονική χειρονομία προς τους περαστικούς. Ο σχεδιασμός του Citicorp Center δεν άρεσε σε όλους.

Ωστόσο, η κλίμακα και η φιλοδοξία της μηχανικής του ήταν αναμφισβήτητες. Σε ένα άρθρο του ο κριτικός αρχιτεκτονικής των Times, Paul Goldberger, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το νέο γραφείο της τράπεζας, παρά την έλλειψη πρωτοτυπίας, «πιθανότατα θα έδινε περισσότερη χαρά σε περισσότερους Νεοϋορκέζους από οποιονδήποτε άλλο ουρανοξύστη της δεκαετίας».

Αυτή η πρόβλεψη αποδείχθηκε σχεδόν καταστροφικά μακριά από την αλήθεια. Στην πραγματικότητα, αν δεν ήταν δύο φοιτητές που βοήθησαν να αποκαλυφθεί ένα σοβαρό ελάττωμα στη μηχανική του κτιρίου, το Citicorp Center θα μπορούσε να είχε σκοτώσει χιλιάδες Νεοϋορκέζους.

Κρυφό από το κοινό

Το Citicorp Center στέκεται ακόμα και σήμερα, αν και από τότε έχει μετονομαστεί σε 601 Lexington. Ωστόσο, από ορισμένες απόψεις, δεν είναι το ίδιο κτίριο που ήταν το 1977.

Μέσα σε λίγους μήνες, οι συγκολλητές πραγματοποίησαν διορθωτικές εργασίες και λόγω μιας απεργίας των εφημερίδων εκείνη την εποχή, το γεγονός ότι η Νέα Υόρκη γλίτωσε στο τσακ να βυθιστεί στην καταστροφή, παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό κρυφό από το κοινό μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990.

Τώρα, ένα νέο, περιεκτικό βιβλίο με τίτλο «The Great Miscalculation: The Race to Save New York City’s Citicorp Tower» (Η μεγάλη λανθασμένη εκτίμηση: Ο αγώνας για τη διάσωση του Citicorp Tower της Νέας Υόρκης), ερευνά τις ανθρώπινες ιστορίες πίσω από τα γεγονότα του 1978 — ειδικά αυτή του William LeMessurier, του πολιτικού μηχανικού που αποκάλυψε το λάθος του, αφού ειδοποιήθηκε για πιθανά σφάλματα στους υπολογισμούς του.

Ένας πύργος πάνω σε πασσάλους

«Έχουμε έναν άνθρωπο που βρέθηκε στην αδύνατη θέση να ανακαλύψει ένα τρομερό δομικό ελάττωμα στο, τότε, έβδομο ψηλότερο κτίριο στον κόσμο» εξηγεί ο συγγραφέας του βιβλίου, Michael M. Greenburg στο CNN.

«Και ξέρει — τουλάχιστον στο μυαλό του — ότι η αποκάλυψη αυτού του προβλήματος θα κατέστρεφε την καριέρα του».

«Αλλά ήταν ένας πραγματικός αγώνας ενάντια στον χρόνο» πρόσθεσε.

Η ευαισθησία του πύργου στον άνεμο οφειλόταν στον ασυνήθιστο σχεδιασμό του, ο οποίος προέκυψε από μια ιδιαιτερότητα της τοποθεσίας του Μανχάταν στην οποία βρισκόταν.

Οι προσπάθειες της Citicorp να αγοράσει ένα ολόκληρο τετράγωνο στο κέντρο της πόλης για τα νέα της γραφεία είχαν ματαιωθεί από έναν μοναδικό αντίπαλο, την Λουθηρανική Εκκλησία του Αγίου Πέτρου, η οποία κατείχε μια γωνία του προτεινόμενου οικοπέδου από τις αρχές του 1900.

Ο πάστορας της εκκλησίας αντιστάθηκε πεισματικά σε μια πώληση που θα μπορούσε να αναγκάσει την ενορία του να μετακομίσει από τη γειτονιά Midtown East, με την οποία είχε μακροχρόνιους ιστορικούς δεσμούς.

Αντ’ αυτού, διαπραγματεύτηκε μια συμφωνία: η εκκλησία του Αγίου Πέτρου θα πωλούσε το νεογοτθικό κτίριό της και, κυρίως, τα δικαιώματα εναέριας ιδιοκτησίας πάνω από αυτό, με την προϋπόθεση ότι η τράπεζα θα της έχτιζε μια νέα εκκλησία στην ίδια γωνία. Βάσει συμφωνίας, η νέα εκκλησία έπρεπε να είναι διακριτή, τόσο φυσικά όσο και αρχιτεκτονικά, από τον ουρανοξύστη.

O William LeMessurier / Photo: YouTube

Σχεδιάζοντας σε μια χαρτοπετσέτα

Για τον αρχιτέκτονα του πύργου, Hugh Stubbins, ο οποίος δεν είχε σχεδιάσει ποτέ ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη, αυτό αποτελούσε ένα μεγάλο δίλημμα. Παρουσίασε το πρόβλημα στον LeMessurier, έναν καταξιωμένο πολιτικό μηχανικό.

Θα μπορούσε ο πύργος να προεξέχει εξ ολοκλήρου πάνω από τη γωνία που στεγάζει τη νέα εκκλησία; Θα μπορούσαν επίσης να ελευθερώσουν χώρο για μια πλατεία στο ισόγειο;

Σχεδιάζοντας σε μια χαρτοπετσέτα κατά τη διάρκεια του γεύματος, ο LeMessurier άρχισε να οραματίζεται μια μοναδική απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα: έναν ουρανοξύστη που θα υψωνόταν όχι μόνο σε μία, αλλά και στις τέσσερις γωνίες του. Με άλλα λόγια, έναν πύργο πάνω σε πασσάλους.

Για να επιτευχθεί αυτό, οι τέσσερις κύριες κολώνες στήριξης του κτιρίου θα διέσχιζαν το κέντρο των τεσσάρων όψεων του κτιρίου, και όχι τις γωνίες του. Αυτό δημιούργησε μια εγγενή αστάθεια που ο Greenburg συνέκρινε με το να κάθεσαι σε μια καρέκλα με τα πόδια τοποθετημένα στο κέντρο κάθε πλευράς.

«Τώρα βάλτε ένα κτίριο 59 ορόφων πάνω σε αυτά τα πόδια και θα καταλάβετε την πολυπλοκότητα του θέματος», πρόσθεσε.

Η σταθεροποιητική συσκευή περιλάμβανε ένα τσιμεντένιο μπλοκ 400 τόνων πάνω σε μια μεμβράνη λαδιού που θα γλιστρούσε στην αντίθετη κατεύθυνση από την κίνηση του κτιρίου για να αντισταθμίσει την ταλάντωση

YouTube thumbnail

Ένα τεράστιο αντίβαρο

Για να το αντισταθμίσει, ο LeMessurier ανέπτυξε ένα δομικό σύστημα στήριξης που λειτουργούσε σαν εξωσκελετός. Μια σειρά από V-σχήματα, που τέμνονταν από κολώνες, χώριζαν αποτελεσματικά το κτίριο σε έξι δομικά ανεξάρτητα τμήματα.

Σε κάθε ένα από αυτά, η πίεση του ανέμου και τα βαρυτικά φορτία (αυτά που παράγονται από το βάρος του ίδιου του κτιρίου) θα κατανέμονταν με ασφάλεια, μέσω δικτυωμάτων, στις κολώνες, οι οποίες θα τρυπιόνταν περίπου 15 μέτρα κάτω από το βράχο.

Για να μειώσει την κίνηση κατά τη διάρκεια ισχυρών ανέμων, ο LeMessurier πρότεινε επίσης την εγκατάσταση ενός τεράστιου αντίβαρου, γνωστού ως ρυθμιστής μάζας, στους επάνω ορόφους του πύργου.

Η σταθεροποιητική συσκευή περιλάμβανε ένα τσιμεντένιο μπλοκ 400 τόνων πάνω σε μια μεμβράνη λαδιού που θα γλιστρούσε στην αντίθετη κατεύθυνση από την κίνηση του κτιρίου για να αντισταθμίσει την ταλάντωση.

Οι υπολογισμοί ολοκληρώθηκαν και τα μοντέλα δοκιμάστηκαν σε αεροδυναμικές σήραγγες. Το έργο ξεκίνησε το 1974 και, όταν άνοιξε τρία χρόνια αργότερα, αποδείχθηκε «εφαλτήριο» για την καριέρα του LeMessurier, είπε ο Greenburg.

«Λαμβάνει βραβεία, αποκτά φήμη, η επιχείρησή του εκτινάσσεται και όλα πάνε καλά. Και τότε, ξαφνικά, λαμβάνει αυτό το τηλεφώνημα».

Οι προσπάθειες της Citicorp να αγοράσει ένα ολόκληρο τετράγωνο στο κέντρο της πόλης για τα νέα της γραφεία είχαν ματαιωθεί από έναν μοναδικό αντίπαλο, την Λουθηρανική Εκκλησία του Αγίου Πέτρου, η οποία κατείχε μια γωνία του προτεινόμενου οικοπέδου από τις αρχές του 1900

Η Λουθηρανική Εκκλησία του Αγίου Πέτρου, όπως απεικονίζεται εδώ πριν από το 1970 / Αρχείο της Εκκλησίας του Αγίου Πέτρου

Ένα μοιραίο τηλεφώνημα

Η Diane Hartley, μια νεαρή φοιτήτρια μηχανικής, ξεκινούσε το τελευταίο έτος των προπτυχιακών της σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Princeton όταν άνοιξε το Citicorp Center. Αποφάσισε να συμπεριλάβει τον πύργο στην πτυχιακή της εργασία για την ιστορία και τον αντίκτυπο των ψηλών κτιρίων.

Η εταιρεία του LeMessurier της παρείχε ευγενικά σχέδια, κατόψεις και αριθμητικά στοιχεία. Επισκέφθηκε τον ουρανοξύστη για να δει τον αποσβεστήρα μάζας σε λειτουργία. Αλλά καθώς η Hartley μοντελοποιούσε την απόκριση του πύργου στα φορτία του ανέμου, κάτι δεν ταίριαζε.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της, οι λεγόμενοι «τεταρτογενείς» άνεμοι — ριπές που χτυπούν τον πύργο διαγώνια, ασκώντας έτσι πίεση σε δύο πλευρές του κτιρίου ταυτόχρονα — παρήγαγαν 42% περισσότερη πίεση από τους κάθετους. Ωστόσο, οι αριθμοί που της δόθηκαν δεν το έλαβαν αυτό υπόψη.

«Δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι είχα ανακαλύψει κάτι ασυνήθιστο» λέει η Hartley, που σήμερα είναι 69 ετών, μιλώντας στο CNN. «Προσπαθούσα να καταλάβω γιατί έκανα λάθος».

Mια μυστηριώδης φοιτήτρια

Με την διατριβή της να έχει ήδη καθυστερήσει, τηλεφώνησε στο γραφείο του LeMessurier και μίλησε με έναν από τους μηχανικούς του έργου, ο οποίος «έπεισε» τη φοιτήτρια ότι «ο υπολογισμός της δεν ήταν σωστός και ότι το κτίριο ήταν εγγενώς πιο ανθεκτικό» είπε η Hartley, η οποία στη συνέχεια έκανε μια επιτυχημένη καριέρα στον τομέα των ακινήτων.

«Και σε εκείνο το σημείο, έχοντας μείνει πίσω και περιμένοντας να αποφοιτήσω, σημείωσα αυτή τη συζήτηση σε υποσημείωση και παρέδωσα τη διατριβή».

Η Hartley είχε σχεδόν ξεχάσει αυτή την αλληλεπίδραση μέχρι τη δεκαετία του 1990, όταν είδε ένα ντοκιμαντέρ για τον πύργο που ανέφερε ότι μια μυστηριώδης φοιτήτρια είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου.

Δεν είναι γνωστό με βεβαιότητα αν ο μηχανικός με τον οποίο μίλησε μετέφερε τις ανησυχίες της στον LeMessurier. Παρ’ όλα αυτά, της αποδίδεται ευρέως η έναρξη μιας αλυσίδας γεγονότων που οδήγησαν στην ανακάλυψη του δυνητικά θανατηφόρου ελαττώματος του Citicorp Center.

Κι ένας φοιτητής

Ωστόσο, ένας άλλος φοιτητής, η ταυτότητα του οποίου αποκαλύφθηκε μόνο το 2011, πιστεύεται ότι επικοινώνησε επίσης με τον LeMessurier το 1978.

Ο Lee DeCarolis, τότε πρωτοετής φοιτητής αρχιτεκτονικής στο New Jersey Institute of Technology, έχει γράψει ότι μετέφερε απευθείας τις ανησυχίες του καθηγητή του σχετικά με την τοποθέτηση των κολόνων στον μηχανικό μέσω τηλεφώνου.

Ο LeMessurier πέθανε το 2007 και οι ασυνέπειες στις αναμνήσεις του σημαίνουν ότι ίσως δεν μάθουμε ποτέ ποιος τον ειδοποίησε για τον λάθος υπολογισμό.

Στο νέο βιβλίο του Greenburg, ο συγγραφέας καταλήγει διπλωματικά στο συμπέρασμα ότι, αν και κανένας από τους δύο φοιτητές «δεν ισχυρίζεται κατηγορηματικά ότι επηρέασε αποκλειστικά τις ενέργειες του LeMessurier, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο καθένας, σε κάποιο βαθμό, επηρέασε βαθιά τα μετέπειτα γεγονότα».

«Διαπίστωσε ότι σε διαγώνιο άνεμο, οι ανεμοπίεσεις στο μισό των στοιχείων ενίσχυσης του εξωσκελετού θα ήταν μηδενικές. Ωστόσο, στο υπόλοιπο μισό, θα αυξάνονταν κατά 40%, ένα ποσοστό που δεν είχε λάβει υπόψη. «Αυτό αποτελεί θέμα μεγάλης ανησυχίας»

Οι διαγώνιοι άνεμοι

Ο LeMessurier ήταν μηχανικός και εκπαιδευτικός στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Ενώ προετοίμαζε μια διάλεξη στο πανεπιστήμιο για το Citicorp Center, επανεξέτασε τους υπολογισμούς του για το φορτίο του ανέμου, λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες του φοιτητή — ή και των δύο φοιτητών.

Οι οικοδομικοί κανονισμοί της πόλης της Νέας Υόρκης δεν αναφέρονταν ξεκάθαρα στους διαγώνιους ανέμους. Ούτε οι εταιρείες δομικών μηχανικών της εποχής τους λάμβαναν καθολικά υπόψη.

Ο LeMessurier ισχυρίστηκε ότι είχε λάβει υπόψη τους διαγώνιους ανέμους, αλλά αποδείχθηκε ότι το μη συμβατικό σύστημα ενίσχυσης του Citicorp Center ήταν πιο ευαίσθητο σε αυτούς από ό,τι είχε αντιληφθεί η ομάδα του.

«Δεν είχε πανικοβληθεί»

«Καθώς ο LeMessurier έκανε τους υπολογισμούς, συνειδητοποίησε αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «πολύ περίεργη συμπεριφορά» εξήγησε ο Greenburg.

«Διαπίστωσε ότι σε διαγώνιο άνεμο, οι ανεμοπίεσεις στο μισό των στοιχείων ενίσχυσης του εξωσκελετού θα ήταν μηδενικές. Ωστόσο, στο υπόλοιπο μισό, θα αυξάνονταν κατά 40%, ένα ποσοστό που δεν είχε λάβει υπόψη. «Αυτό αποτελεί θέμα μεγάλης ανησυχίας», πρόσθεσε ο συγγραφέας.

Σε εκείνο το στάδιο, ο LeMessurier «δεν είχε πανικοβληθεί» είπε ο Greenburg.

Ο μηχανικός πίστευε ότι ο πύργος ήταν, παρ’ όλα αυτά, αρκετά ανθεκτικός. Αλλά όταν μίλησε με τον κατασκευαστή χάλυβα, ανακάλυψε ότι οι ενισχύσεις του πύργου είχαν βιδωθεί μεταξύ τους, και δεν είχαν συγκολληθεί — χωρίς να το γνωρίζει, όπως ισχυρίστηκε — για να εξοικονομηθεί χρόνος και χρήμα. Ο LeMessurier συνειδητοποίησε επίσης ότι οι μηχανικοί του είχαν υπολογίσει λανθασμένα το πόσο θα αντισταθμίζονταν οι πιέσεις από το βάρος του κτιρίου κατά τη διάρκεια των ισχυρών ανέμων.

O Hugh Stubbins / YouTube

«Αυτό το πράγμα έχει σοβαρό πρόβλημα»

Με αυτές τις νέες πληροφορίες, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι κάθε σύνδεσμος που ένωνε τα μέρη του συστήματος ενίσχυσης σε σχήμα V θα έπρεπε να είχε συνδεθεί με 14 μπουλόνια. Ωστόσο, κάθε σύνδεσμος είχε μόνο τέσσερα μπουλόνια.

«Αυτό το πράγμα έχει σοβαρό πρόβλημα» θυμήθηκε ο LeMessurier σε μια διάλεξη χρόνια αργότερα. Ζήτησε από τους ειδικούς του στην αεροδυναμική σήραγγα να πραγματοποιήσουν περισσότερες δοκιμές και τα αποτελέσματα έκαναν την εκτίμησή του «ακόμα χειρότερη», πρόσθεσε.

Ο LeMessurier ταξίδεψε με τα δεδομένα και τη σύζυγό του στο καλοκαιρινό τους καταφύγιο στο Μέιν για να σκεφτεί το θέμα. Ήταν ιδιαίτερα ανήσυχος για τις βιδωτές συνδέσεις στον 30ό όροφο, οι οποίες, κατά την άποψή του, ήταν πιο πιθανό να υποστούν βλάβη.

Το κτίριο είχε σχεδιαστεί «χωρίς εφεδρεία», όπως είπε ο Greenburg, πράγμα που σήμαινε ότι η βλάβη μιας μόνο σύνδεσης θα οδηγούσε σε ολική κατάρρευση — η οποία θα μπορούσε να έχει ντόμινο εφέ στα γύρω κτίρια.

«Τι κάνεις, λοιπόν;»

Εξετάζοντας τα μετεωρολογικά δεδομένα, ο LeMessurier κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μια καταιγίδα αρκετά ισχυρή ώστε να καταστρέψει το Citicorp Center συμβαίνει στη Νέα Υόρκη μία φορά κάθε 50 χρόνια.

Εάν η τροφοδοσία του ρυθμισμένου αποσβεστήρα μάζας αποτύγχανε (κάτι πιθανό σε περίπτωση τυφώνα), η πιθανότητα αυτή μειωνόταν σε μία φορά κάθε 16 χρόνια.

Σε μια μεταγενέστερη ανάλυση των γεγονότων, ο LeMessurier έγραψε ότι υπήρχε «100% πιθανότητα ολικής κατάρρευσης μέχρι το τέλος του αιώνα», προσθέτοντας: «Όταν συνέβαινε η κατάρρευση, θα ερχόταν ξαφνικά, χωρίς προειδοποίηση, και θα σκότωνε χιλιάδες ανθρώπους».

«Εδώ είμαι, ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο που το ήξερε» ανέφερε στην προαναφερθείσα διάλεξη. «Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το κτίριο, κανείς δεν ξέρει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δεν υπάρχουν ρωγμές, το κτίριο συμπεριφέρεται τέλεια. Τι κάνεις λοιπόν;»

«Ήταν συναισθηματικά στρυμωγμένος»

Αντιμετωπίζοντας νομική, επαγγελματική και φήμη καταστροφή, ο LeMessurier δεν είχε άλλη επιλογή από το να καταγγείλει τον εαυτό του.

«Ήταν συναισθηματικά στρυμωγμένος», είπε ο Greenburg, ο οποίος μίλησε με τις κόρες του LeMessurier κατά τη διάρκεια της έρευνας για το βιβλίο του και σκιαγραφεί ένα συμπαθητικό πορτρέτο του μηχανικού. «Ήταν τόσο ανήσυχος που σκέφτηκε να αυτοκτονήσει».

Ο ίδιος ο LeMessurier το είπε, μισοαστειευόμενος: «Σκέφτηκα να πέσω με το αυτοκίνητο σε έναν τοίχο… αλλά μετά είπα: “Θα χάσω το τέλος της ιστορίας”».

Μια τομή του πύργου που δείχνει το καινοτόμο σύστημα ενίσχυσης σε σχήμα V του LeMessurier (Photo Michael Greenburg)

Xαλύβδινες πλάκες

Ο LeMessurier ενημέρωσε τους συναδέλφους, τους συνεργάτες και την τράπεζα για το λάθος του υπολογισμού του. Ένας από τους μηχανικούς των Δίδυμων Πύργων, ο Leslie Robertson, κλήθηκε να επιβλέψει την αντιμετώπιση του προβλήματος, αλλά στον LeMessurier δόθηκε η ευκαιρία να διορθώσει το λάθος του.

Η πρότασή του ήταν αρκετά απλή: να συγκολληθούν χαλύβδινες πλάκες πάνω από τις βιδωμένες ενώσεις. Ωστόσο, ο σχεδιασμός για το χειρότερο σενάριο, εν τω μεταξύ, ήταν κάθε άλλο παρά απλός.

Ο Robertson προσέλαβε μια ιδιωτική εταιρεία πρόγνωσης καιρού για να παρέχει δεδομένα σχετικά με τυχόν τροπικές καταιγίδες που σχηματίζονταν στον Ατλαντικό.

Εγκαταστάθηκαν μετρητές που μετρούσαν τις τάσεις σε βασικά σημεία του κτιρίου για να προειδοποιούν τους μηχανικούς για τυχόν επικίνδυνες κινήσεις. Καταρτίστηκαν επίσης μυστικά σχέδια εκκένωσης.

O τυφώνας Ella

Ο LeMessurier ενημέρωσε τους αξιωματούχους της πόλης για τα ευρήματά του και ζητήθηκε η γνώμη του Ερυθρού Σταυρού για να κατανοήσουν πώς θα ήταν η κατάρρευση ενός κτιρίου στο πυκνοκατοικημένο Μανχάταν.

Περίπου στα μισά των επισκευών, ο τυφώνας Ella σχηματίστηκε στον Ατλαντικό και απείλησε να χτυπήσει τη Νέα Υόρκη. Προς ανακούφιση του LeMessurier, η καταιγίδα άλλαξε πορεία. Ακόμα και τότε, η έκταση του κινδύνου παρέμεινε άγνωστη στο κοινό.

Ενώ ορισμένοι δημοσιογράφοι έθεσαν ερωτήσεις, η απεργία των εφημερίδων εκείνης της χρονιάς σήμαινε ότι τα διορθωτικά μέτρα δεν εξετάστηκαν σε μεγάλο βαθμό. Εκτελέστηκαν σε διάστημα δύο μηνών, από συνεργεία που εργάζονταν διακριτικά τη νύχτα, και στη συνέχεια τα μέρη επέλυσαν αθόρυβα τις απαιτήσεις αποζημίωσης και ασφάλισης.

Θα είναι πάντα γνωστός για το λάθος του

Ενώ ορισμένοι κριτικοί αμφισβήτησαν τη μυστικότητα με την οποία έγιναν οι επισκευές, ο LeMessurier «έλαβε σχεδόν καθολική αναγνώριση για την αποκάλυψη και τη συνεργασία του», γράφει ο Greenburg.

Η ιστορία του Citicorp Center έχει από τότε γίνει ένα ηθικό δίδαγμα επαγγελματικής δεοντολογίας, προσθέτει ο συγγραφέας: «Έχει πραγματικά γίνει η βασική ιστορία κατά την εκπαίδευση των μηχανικών».

Η πλήρης έκταση του κινδύνου δεν δημοσιοποιήθηκε μέχρι το 1995, όταν το περιοδικό New Yorker δημοσίευσε ένα άρθρο του Joseph Morgenstern (του οποίου τα κείμενα αποτελούν τη βάση του βιβλίου του Greenburg) που περιγράφει λεπτομερώς την κρίση. Μετά από αυτό, ο LeMessurier άρχισε να μιλάει όλο και πιο ανοιχτά στους φοιτητές, τους συγχρόνους του και τον Τύπο για το λάθος του. Αυτό δεν αποδείχθηκε καταστροφικό για την καριέρα του, αν και θα είναι πάντα γνωστός για το λάθος που έκανε — και διόρθωσε.

YouTube thumbnail

*Το βιβλίο «The Great Miscalculation: The Race to Save New York City’s Citicorp Tower» (Η μεγάλη λανθασμένη εκτίμηση: Ο αγώνας για τη διάσωση του Citicorp Tower της Νέας Υόρκης) εκδόθηκε από το Washington Mews Books/New York University Press.

*Με στοιχεία από cnn.com

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΕΧΑΕ: Αποκτά επιπλέον 20% στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας

ΕΧΑΕ: Αποκτά επιπλέον 20% στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
“Soft planning”: Η μέθοδος για λιγότερη πίεση, καλύτερους στόχους και αποφάσεις

“Soft planning”: Η μέθοδος για λιγότερη πίεση, καλύτερους στόχους και αποφάσεις

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με… φόρα ξεπέρασε και τις 2.400 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με… φόρα ξεπέρασε και τις 2.400 μονάδες

inWellness
inTown
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Stream magazin
AI: Από τον ξενοδόχο μέχρι τον ταξιδιώτη – Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει την εμπειρία του τουρισμού
Κύκλος Capsule T 01.02.26

Από τον ξενοδόχο μέχρι τον ταξιδιώτη - Πώς η AI αλλάζει καθολικά την εμπειρία του τουρισμού

Startuppers του φετινού κύκλου Capsule T του ΞΕΕ παρουσιάζουν καινοτόμες προτάσεις για την αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας και τη βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων

Σύνταξη
Υπάρχουν πόλεις που έχουν χάσει τελείως τον χαρακτήρα τους; Μια νέα μελέτη μας δίνει απαντήσεις
Ανάπτυξη; 18.01.26

Υπάρχουν πόλεις που έχουν χάσει τελείως τον χαρακτήρα τους; Μια νέα μελέτη μας δίνει απαντήσεις

Η InsureandGo δημοσίευσε μια μελέτη, η οποία περιλαμβάνει μια λίστα με πόλεις που έχουν χάσει κάθε ψήγμα αυθεντικότητας στο βωμό του κέρδους των λίγων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νάξος: Στην κορυφή της λίστας με τους καλύτερους προορισμούς του 2026
Διεθνής διάκριση 15.01.26

Το ελληνικό νησί που κατέκτησε την κορυφή των καλύτερων προορισμών του 2026

«Η Νάξος είναι το νησί των χρυσών παραλιών, οι ντόπιοι λατρεύουν τα παιδιά, τα εστιατόρια δεν σε κάνουν ποτέ να νιώθεις ανεπιθύμητος» γράφει η βραβευμένη blogger Μάρτα Οστόγια

Σύνταξη
Οι καλύτεροι γαστρονομικοί προορισμοί για το 2026, σύμφωνα με τον οδηγό Michelin
Δείπνο; 12.01.26

Οι καλύτεροι γαστρονομικοί προορισμοί για το 2026, σύμφωνα με τον οδηγό Michelin

Ο οδηγός Michelin δημοσίευσε τη λίστα με τους 16 καλύτερους γαστρονομικούς προορισμούς που αξίζει να επισκεφθούμε το 2026 - Από την Σαουδική Αραβία μέχρι την Ιταλία, ένα (νόστιμο) πιάτο δρόμος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
To πρώτο εμπορικό κέντρο στον κόσμο μόνο με second hand είδη – Τόνωση τοπικής οικονομίας και περιβαλλοντική συνείδηση
«Re» 12.01.26

To πρώτο εμπορικό κέντρο στον κόσμο μόνο με second hand είδη – Τόνωση τοπικής οικονομίας και περιβαλλοντική συνείδηση

Το εμπορικό κέντρο ReTuna στη Σουηδία αποτελεί ένα πείραμα κυκλικής κατανάλωσης που διοργανώνεται από τον δήμο, όπου όλα τα προϊόντα που πωλούνται έχουν δωριστεί.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το νεοϋορκέζικο ξενοδοχείο The Mark γιορτάζει 100 χρόνια ζωής – «Μια ιστορία αγάπης»
Upper East Side 10.01.26

Το νεοϋορκέζικο ξενοδοχείο The Mark γιορτάζει 100 χρόνια ζωής – «Μια ιστορία αγάπης»

Το The Mark γιορτάζει την 100ή επέτειό του με την κυκλοφορία ενός νέου βιβλίου από τον εκδοτικό οίκο Assouline, δια χειρός Derek Blasberg, του best seller συγγραφέα των New York Times.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γερμανία: Στη φυλακή ο 26χρονος Έλληνας που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου ελεγκτή τρένου
Τι συνέβη 04.02.26

Γερμανία: Στη φυλακή ο 26χρονος Έλληνας που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου ελεγκτή τρένου

Η είδηση του θανάτου του άτυχου εργαζόμενου, ο οποίος πάλεψε για μέρες στην εντατική, έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων για την ασφάλεια στα μέσα μαζικής μεταφοράς στη Γερμανία

Σύνταξη
Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός: Ο Ντάνι Γκαρθία κάνει το 1-0 για τους «ερυθρόλευκους» (vid)
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός: Ο Ντάνι Γκαρθία κάνει το 1-0 για τους «ερυθρόλευκους» (vid)

Ο Ντάνι Γκαρθία άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό, μόλις στο 3ο λεπτό της εξ αναβολής αναμέτρησης με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Πρώτο τέρμα με τα ερυθρόλευκα για τον Ισπανό χαφ μετά από 59 συμμετοχές.

Σύνταξη
Μεγάλο κύμα απολύσεων στη Washington Post – Κλείνει το αθλητικό τμήμα, αντιδράσεις εργαζομένων
Πακέτο περικοπών 04.02.26

Μεγάλο κύμα απολύσεων στη Washington Post – Κλείνει το αθλητικό τμήμα, αντιδράσεις εργαζομένων

Εκτός του αθλητικού τμήματος καταργείται το ένθετο βιβλίου, διακόπτεται το καθημερινό podcast Post Reports και περιορίζεται η διεθνής κάλυψη - Η ανακοίνωση των εργαζομένων της Washington Post

Σύνταξη
ΟΦΗ-Λεβαδειακός 1-1: Άντεξαν με δέκα οι Βοιωτοί και πήραν προβάδισμα για τον τελικό Κυπέλλου
Ποδόσφαιρο 04.02.26

ΟΦΗ-Λεβαδειακός 1-1: Άντεξαν με δέκα οι Βοιωτοί και πήραν προβάδισμα για τον τελικό Κυπέλλου

Το δοκάρι (90+5') σταμάτησε τον ΟΦΗ και έτσι το εισιτήριο του τελικού Κυπέλλου θα κριθεί την Τετάρτη 11/2 στην Λιβαδειά. Ο Λεβαδειακός από το 75’ έπαιζε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Λοντίγκιν

Σύνταξη
Politico: Σε διπλό ταμπλό «παίζει» η κυβέρνηση με τους μετανάστες – Ισορροπώντας σε ένα λεπτό σχοινί
Δύο μέτρα και δύο σταθμά 04.02.26

Σε διπλό ταμπλό «παίζει» η κυβέρνηση με τους μετανάστες - Ισορροπώντας σε ένα λεπτό σχοινί

Στη σκιά της τραγωδίας ανοιχτά της Χίου η ελληνική κυβέρνηση, γνωρίζοντας ότι η προσπάθειά της να προσελκύσει ξένους εργαζόμενους θα έχει αρνητικές επιπτώσεις σε ορισμένους υποστηρικτές της, τιμωρεί τους μετανάστες που εισήλθαν παράνομα στην Ελλάδα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τραγωδία στην Αυστραλία: Γιατί ένα «ήσυχο ζευγάρι» σκότωσε τους δύο αυτιστικούς γιούς του και αυτοκτόνησε
Θεσμική αποτυχία 04.02.26

Τραγωδία στην Αυστραλία: Γιατί ένα «ήσυχο ζευγάρι» σκότωσε τους δύο αυτιστικούς γιούς του και αυτοκτόνησε

Μια οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει το Περθ στην Αυστραλία, καθώς δύο γονείς σκοτώνουν τους σοβαρά αυτιστικούς γιους τους πριν τερματίσουν τη δική τους ζωή

Σύνταξη
Κύπρος: Νεκρός ο Ρώσος μεγιστάνας Βλάντισλαβ Μπαουμγκέρτνερ που αγνοούνταν από τις 7 Ιανουαρίου
Διεξάγονται έρευνες 04.02.26

Κύπρος: Νεκρός ο Ρώσος μεγιστάνας Βλάντισλαβ Μπαουμγκέρτνερ που αγνοούνταν από τις 7 Ιανουαρίου

Η εξαφάνιση του 53χρονου, που ήταν πρώην διευθύνων σύμβουλος του κολοσσού λιπασμάτων Uralkali, είχε δηλωθεί στις 7 Ιανουαρίου. Ο Βλαντισλάβ Μπαούμγκερτνερ ζούσε τα τελευταία χρόνια στη Λεμεσό.

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Ξανά το Αιγαίο γίνεται τάφος για «ανώνυμους απελπισμένους» – Καθολική απαίτηση να μην υπάρξει καμιά συγκάλυψη
15 νεκροί 04.02.26

Αλέξης Τσίπρας: Ξανά το Αιγαίο γίνεται τάφος για «ανώνυμους απελπισμένους» – Καθολική απαίτηση να μην υπάρξει καμιά συγκάλυψη

Η τραγωδία στα ανοιχτά της Χίου που κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 15 μετανάστες δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο. Ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει συγκλονισμένος και ζητά να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη για το πολύνεκρο δυστύχημα.

Σύνταξη
Κατεβαίνουν στην Αθήνα οι αγρότες – Όσα αποφάσισαν στην πανελλαδική σύσκεψη
Μεγάλο συλλαλητήριο 04.02.26

Κατεβαίνουν στην Αθήνα οι αγρότες – Όσα αποφάσισαν στην πανελλαδική σύσκεψη

Στην πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια της Λάρισας παραβρέθηκαν εκπρόσωποι από πολλά μπλόκα ανά την Ελλάδα - Το συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί στις 13 Φεβρουαρίου στο κέντρο της Αθήνας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
The Intermission x Eins Gallery: O Σωκράτης Φατούρος και τα «Endangered Games» με τη φύση, τη βιομηχανία και τη μνήμη
inTown 04.02.26

The Intermission x Eins Gallery: O Σωκράτης Φατούρος και τα «Endangered Games» με τη φύση, τη βιομηχανία και τη μνήμη

Η The Intermission παρουσιάζει την έκθεση Endangered Games του Σωκράτη Φατούρου, σε συνεργασία με την Eins Gallery. Ένα εικαστικό τοπίο όπου η φύση, η βιομηχανία και το σώμα συνυπάρχουν σε διαρκή ένταση, στο όριο της εξαφάνισης

Σύνταξη
Έρχεται επιδείνωση του καιρού, με έντονες βροχοπτώσεις – Συστάσεις από την Πολιτική Προστασία
Καμπανάκι 04.02.26

Έρχεται επιδείνωση του καιρού, με έντονες βροχοπτώσεις – Συστάσεις από την Πολιτική Προστασία

Καμπανάκι από την Πολιτική Προστασία στους πολίτες ενόψει της επιδείνωσης του καιρού - Επεισόδιο βροχόπτωσης κατηγορίας 3, η πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Σύνταξη
Έρευνα στην Ιταλία για τον άγγελο που μοιάζει με την Τζόρτζια Μελόνι σε εκκλησιαστική τοιχογραφία
Culture Live 04.02.26

Έρευνα στην Ιταλία για τον άγγελο που μοιάζει με την Τζόρτζια Μελόνι σε εκκλησιαστική τοιχογραφία

Αντιδράσεις σε Εκκλησία και πολιτικό κόσμο προκαλεί η αποκατάσταση τοιχογραφίας σε ναό της Ρώμης, μετά από καταγγελίες ότι άγγελος απεικονίζει την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Aστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 04.02.26

LIVE: Aστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός

LIVE: Aστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης Aστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός για τη 17η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση διαρρηκτών που «άδειαζαν» σπίτια σε Χερσόνησο και Μαλεβίζι
Ελλάδα 04.02.26

Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση διαρρηκτών που «άδειαζαν» σπίτια σε Χερσόνησο και Μαλεβίζι

Μετά τις αλλεπάλληλες καταγγελίες των θυμάτων οι αστυνομικοί ερεύνησαν την υπόθεση και βρέθηκαν στα ίχνη των δραστών με αποτέλεσμα χθες να προχωρήσουν στη σύλληψή τους.

Σύνταξη
Αλλαγή στάσης από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Θέλω να κλείσω την καριέρα μου στους Μπακς!»
Μπάσκετ 04.02.26

Αλλαγή στάσης από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Θέλω να κλείσω την καριέρα μου στους Μπακς!»

Αλλαγή δεδομένων για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς όπως ξεκαθάρισε με δηλώσεις του, επιθυμία του είναι να κλείσει την καριέρα του στους Μιλγουόκι Μπακς.

Σύνταξη
Αστυνομική επιχείρηση με 9 συλλήψεις σε οικισμό στον Ασπρόπυργο – Ξηλώθηκε καλώδιο ενός χιλιομέτρου για ρευματοκλοπή
Ελλάδα 04.02.26

Αστυνομική επιχείρηση με 9 συλλήψεις σε οικισμό στον Ασπρόπυργο – Ξηλώθηκε καλώδιο ενός χιλιομέτρου για ρευματοκλοπή

Ειδική αστυνομική επιχείρηση με 9 συλλήψεις πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί σε οικισμό του Ασπροπύργου με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Χρέος να σταθούμε ουσιαστικοί αρωγοί στον αγώνα που δίνουν οι ασθενείς με καρκίνο
ΠΑΣΟΚ 04.02.26

Ανδρουλάκης: Χρέος να σταθούμε ουσιαστικοί αρωγοί στον αγώνα που δίνουν οι ασθενείς με καρκίνο

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πως «σε μια εποχή μεγάλων κοινωνικών ανισοτήτων είναι ύψιστο χρέος μας να εξασφαλίσουμε και να εγγυηθούμε την ισότιμη πρόσβαση στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, στις θεραπείες, στη φροντίδα»

Σύνταξη
Οι φόβοι για αναταραχές στην Τεχνητή Νοημοσύνη σπέρνουν αστάθεια στις αγορές
AI 04.02.26

Οι φόβοι για αναταραχές στην Τεχνητή Νοημοσύνη σπέρνουν αστάθεια στις αγορές

Η στροφή προς τις μικρές κεφαλαιοποιήσεις και τις μετοχές με οικονομική μόχλευση κέρδισε δυναμική, καθώς οι ανανεωμένοι φόβοι για αναταραχές λόγω της τεχνητής νοημοσύνης εξαπλώθηκαν στις αγορές

Σύνταξη
Χαρίτσης: Η ακροδεξιά νοοτροπία γίνεται κυβερνητική πολιτική και το κράτος δικαίου υπονομεύεται
Βουλή 04.02.26

Χαρίτσης: Η ακροδεξιά νοοτροπία γίνεται κυβερνητική πολιτική και το κράτος δικαίου υπονομεύεται

Ο Αλέξης Χαρίτσης κάλεσε τον Θάνο Πλεύρη να αλλάξει όνομα στο υπουργείο, από Μεταναστευτικής πολιτικής σε «Αντι-μεταναστευτικής πολιτικής» - Τι είπε για την Συνταγματική Αναθεώρηση

Σύνταξη
F1: To Όσκαρ, ο Μπραντ Πιτ και το χρυσό στοίχημα της Apple TV ανεβάζει γκάζια για σίκουελ
Υπάρχει αντίλογος 04.02.26

F1: To Όσκαρ, ο Μπραντ Πιτ και το χρυσό στοίχημα της Apple TV ανεβάζει γκάζια για σίκουελ

Με τον Μπραντ Πιτ στο τιμόνι, η κινηματογραφική μεταφορά της Formula 1 έγινε ένα παγκόσμιο φαινόμενο που διεκδικεί Όσκαρ ενώ πλανάρει την επέκταση του franchise στο μέλλον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο