Με την ελπίδα ότι θα συναντήσουν τους δικούς τους ανθρώπους, δεκάδες άνθρωποι από την Συρία, πέρασαν την νύχτα στην Δαμασκό.

Ο συγκεντρωμένος κόσμος περίμενε υπομονετικά προκειμένου να δει τους συγγενείς τους μεταξύ των κρατουμένων που πρόκειται να αφεθούν ελεύθεροι στο πλαίσιο της πρόσφατης αμνηστίας που χορηγήθηκε.

Η αμνηστία αυτή θεωρείται από τους υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων η μεγαλύτερη που έχει ανακοινωθεί από το 2011 όταν ξέσπασε εμφύλιος στη Συρία.

«Κάποιοι κρατούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι τις δύο τελευταίες ημέρες σε πολλές περιοχές της Συρίας», ανακοίνωσε χθες Τρίτη το υπουργείο Δικαιοσύνης της χώρας. Οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματα των κρατουμένων που αφέθηκαν ελεύθεροι, ούτε έχουν διευκρινίσει τον αριθμό τους.

Ένα πλήθος ανδρών και γυναικών συγκεντρώθηκαν στο Τζισρ αλ Ράις, στο κέντρο της Δαμασκού, όπου βρίσκεται ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός από τον οποίο αναχωρούν τρένα για διάφορες επαρχίες, αφού ενημερώθηκαν ότι θα μεταφερθούν εκεί κρατούμενοι με λεωφορεία.

Οι μαρτυρίες των ανθρώπων που περίμεναν είναι απλά σοκαριστικές. «Περιμένω τα πέντε μου παιδιά και τον σύζυγό μου από το 2014», δήλωσε η Ουμ Μάχερ. «Το μεγαλύτερο είναι 25 ετών και το μικρότερο 15. Δεν έχουμε καμία σχέση με την τρομοκρατία», πρόσθεσε.

Η Ουμ Άμπντο δήλωσε ότι ανυπομονεί να ξαναδεί τους γιους της, την τύχη των οποίων αγνοεί από το 2013 όταν εξαφανίστηκαν. «Ελπίζω να επιστρέψουν, δεν έχουμε κάνει κακό σε κανέναν», εξήγησε.

«Είπα στη γειτόνισσά μου ‘κράτα με καλά αν τους δεις, υπάρχει κίνδυνος να λιποθυμήσω’. Δεν ξέρω καν αν θα τους αναγνωρίσω», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ εξέδωσε το Σάββατο διάταγμα για την παροχή «γενικής αμνηστίας για τα εγκλήματα τρομοκρατίας που διαπράχθηκαν» πριν την 30η Απριλίου 2022, «με εξαίρεση όσα προκάλεσαν τον θάνατο κάποιου ανθρώπου και όσων περιλαμβάνονται στην αντιτρομοκρατική νομοθεσία».

Οι κρατούμενοι τους οποίους αφορά η αμνηστία «θα αφήνονται ελεύθεροι σταδιακά τις επόμενες ημέρες», πρόσθεσε χθες το υπουργείο Δικαιοσύνης χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, περισσότεροι από 250 κρατούμενοι έχουν ήδη αφεθεί ελεύθεροι.

Από το 2011 σχεδόν μισό εκατομμύριο άνθρωποι έχουν περάσει από τις φυλακές του καθεστώτος και περισσότεροι από 100.000 πέθαναν εκεί, κυρίως λόγω των βασανιστηρίων, επεσήμανε η ίδια πηγή.

Dozens of families spent the last night in Damascus waiting for the release of new detainees under the presidential amnesty.

There are about 130,000 detainees in Syria, only about 500 have been released since Monday. pic.twitter.com/XPpiKGy8Sy

— Harun al-Aswad (@harun_alaswad) May 4, 2022