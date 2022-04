Η συριακή αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε ισραηλινό πύραυλο κοντά στην πρωτεύουσα Δαμασκό της Συρίας, μετέδωσε τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Τετάρτη το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter).

«Η αντιαεροπορική άμυνά μας αντιμετώπισε ισραηλινή επίθεση πάνω από προάστιο της Δαμασκού», είπε στρατιωτική πηγή στο πρακτορείο. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Meanwhile in Damascus, the capital of #Syria. pic.twitter.com/6R06KDy6qq

— The Intel Hub (@The_IntelHub) April 26, 2022