Πρωτοφανή επίθεση στις ΗΠΑ εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, Γουάνγκ Γουενμπίν, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι «ο μεγαλύτερος σαμποτέρ της διεθνούς και περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας», αλλά και ο… διάβολος.

«Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν τις δήθεν δημοκρατικές ευαισθησίες για να καταστρέφουν ολοσχερώς κυρίαρχες χώρες. Θα έπρεπε να έχουν ήδη οδηγηθεί στο Διεθνές Δικαστήριο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», ανέφερε ο Κινέζος αξιωματούχος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Πεκίνο.

Χαρακτήρισε τους Αμερικανούς ως «άρχοντες της παραπληροφόρησης», ενώ απέρριψε τις αμερικανικές και ευρωπαϊκές παρεμβάσεις στα εσωτερικά ζητήματα της Κίνας, ενόψει της επίσκεψης στη χώρα τού Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, το Μάιο.

«Όταν το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αρνήθηκε να εξουσιοδοτήσει τη χρήση βίας στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, στο Ιράκ, τη Συρία και σε άλλα μέρη, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ παρέκαμψαν τα Ηνωμένα Έθνη και ενεπλάκησαν απρόβλεπτα, διεξάγοντας πολέμους εναντίον κυρίαρχων κρατών», επισήμανε και σημείωσε πως «οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά οι επιθετικοί πόλεμοι που έχουν εξαπολύσει, αυτές και οι σύμμαχοί τους, εναντίον χωρών, συμπεριλαμβανομένου του Αφγανιστάν και του Ιράκ, σκότωσαν πάνω από 300.000 πολίτες και κατέστησαν πρόσφυγες πάνω από 26 εκατομμύρια ανθρώπους».

The US is the «biggest saboteur of international and regional peace and stability».

Wang Wenbin, Chinese Foreign Ministry spokesperson, rejected US and EU interference in the country’s internal affairs, ahead of a visit by the UN High Commissioner for Human Rights, next month. pic.twitter.com/JUvkqh7dkk

