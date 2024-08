Ο ρόλος των social στον εμπλουτισμό των λεξικών – 3.200 νέα λήμματα στο Cambridge Dictionary

Εκατοντάδες λήμματα, φράσεις και ιδιωματισμοί που μαρτυρούν την έντονη επίδραση της ψηφιακής επικοινωνίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν προστεθεί στο λεξικό του Cambridge, ως μια ένδειξη αναγκαίας προσαρμογής στις ραγδαίες εξελίξεις στη χρήση της αγγλικής γλώσσας.

Το λεξιλόγιο όλων των ζωντανών γλωσσών είναι αλήθεια ότι ανανεώνεται διαρκώς, καθώς δημιουργούνται νέες λέξεις, ενώ άλλες χρησιμοποιούνται λιγότερο και τελικά αντικαθίστανται από άλλες. Οι ομιλητές μιας γλώσσας έχουν την ικανότητα να επινοούν νέες λέξεις για να δηλώσουν νέες σημασίες.

Έτσι το δημοφιλές βρετανικό λεξικό διεύρυνε το περιεχόμενό του με την προσθήκη περίπου 3.200 καταγραφών. Ανάμεσά τους εκφράσεις όπως ick και boop που έχουν τις ρίζες τους στην κουλτούρα του διαδικτύου και των social.

«Ορισμένοι όροι προστίθενται γρήγορα ενώ άλλοι χρειάζονται χρόνο, αλλά αποφεύγουμε τους βραχύβιους»

What is your biggest ick in a guy? 🥳 pic.twitter.com/T2Z1hJzCvc — AlphaFo𝕏 (@Alphafox78) August 2, 2024

Όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα του Guardian, η λέξη ick, σύμφωνα με τον ορισμό που δίδεται στο λεξικό, σημαίνει ένα ξαφνικό συναίσθημα αντιπάθειας για κάποιον ή κάτι ή ότι ένα άτομο έχει πάψει να σας ελκύει εξαιτίας μιας πράξης του. Στη σύγχρονη κουλτούρα των ραντεβού αυτός ο νεολογισμός έχει γίνει λέξη-κλειδί, μετά τη μεγάλη προβολή που απέκτησε στο διαδίκτυο λόγω της χρήσης του από συμμετέχοντες στο ριάλιτι Love Island.

Tο boop αναφέρεται σε ένα απαλό στοργικό άγγιγμα, συνήθως στη μύτη ή στο κεφάλι. Ο νεολογισμός περιγράφει ανάλαφρες αλληλεπιδράσεις ανθρώπων μεταξύ τους ή με τα κατοικίδιά τους.

Άλλοι νεολογισμοί που συναντούμε στο λεξικό, μετά τις προσθήκες, είναι οι chef’s kiss (το φιλί του σεφ), IFYKYK και Speedrun. Το πρώτο περιγράφει κάτι τέλειο ή εξαιρετικό, όπως ένας σεφ όταν σταυρώνει τα ακροδάχτυλά του και τα ανοίγει στέλνοντας ένα φιλί για να δείξει πόσο νόστιμο είναι κάτι. Το IFYKYK είναι το ακρωνύμιο του If you know you know (αν ξέρεις, ξέρεις) που χρησιμοποιείται συχνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να υποδηλώσει κοινή γνώση ή ένα αστείο που καταλαβαίνουν μόνο συγκεκριμένα άτομα που αλληλεπιδρούν.

Τέλος, το Speedrun έχει τις ρίζες του στα διαδικτυακά παιχνίδια και σημαίνει ολοκλήρωση ενός παιχνιδιού όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Στις φράσεις και τους ιδιωματισμούς περιλαμβάνεται και η «πειρατεία της βεράντας» που δηλώνει την κλοπή ταχυδρομικών δεμάτων έξω από τα σπίτια.

Ο παράγοντας «αντοχή» στην επιλογή νεολογισμών

«Ορισμένοι νέοι όροι προστίθενται πολύ γρήγορα και άλλοι μπορεί να χρειαστούν κάποιο χρόνο. Προσπαθούμε να εντοπίζουμε λέξεις και χρήσεις που έχουν αποδεδειγμένη αντοχή, αντί να προσθέτουμε λέξεις που μπορεί να είναι βραχύβιες», λέει η δήλωσε η Wendalyn Nichols, υπεύθυνη έκδοσης του Cambridge Dictionary.

«Οι εμπνευσμένες από τα διαδικτυακά παιχνίδια λέξεις έχουν επίσης αρχίσει να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε για την offline ζωή μας, με το speedrun και το side quest να χρησιμοποιούνται (το πρώτο) για να δείξουμε ότι ολοκληρώνουμε κάτι πολύ πιο γρήγορα από ό,τι συνήθως γίνεται ή (το δεύτερο) για μια δευτερεύουσα δραστηριότητα που είναι λιγότερο σημαντική από την κύρια», σημειώνει με τη σειρά του ο Colin McIntosh, υπεύθυνος προγράμματος του βρετανικού λεξικού.