Πριν καλά καλά προλάβει ο Τζο Μπάιντεν να αποσυρθεί και να ανακοινώσει ότι στηρίζει επίσημα την Κάμαλα Χάρις για τη θέση της προέδρου των ΗΠΑ, οι υποστηρικτές του Nτόναλντ Τραμπ, ξεκίνησαν την εκστρατεία λάσπης εναντίον της. Αυτή τη φορά δεν πρόκειται απλώς για κάποια διαδικτυακά τρολ, αλλά για μια από τις μεγαλύτερες επίσημες ομάδες υποστήριξης της προεκλογικής καμπάνιας του Τραμπ, ένα από τα λεγόμενα super-PAC. Ονομάζονται Πολιτικές Επιτροπές Δράσης (Political Action Commitees), και συγκεντρώνουν δωρεές από τα μέλη τους για τη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών – υπέρ ή κατά υποψηφίων, καθώς και για άλλες πολιτικές δράσεις (π.χ. προτάσεις για νομοσχέδια). Στην ουσία τα Super-PACs είναι υπερ-Λόμπις, που συγκεντρώνουν χρήματα από μικρότερα λόμπις, ενώ έχουν αναγνωρισμένη εταιρική υπόσταση, και δικαιούνται φοροαπαλλαγών.

Όπως μεταδίδει η Washington Post, το super-PAC με την ονομασία Make America Great Again ΙΝC, μόλις δήλωσε ότι ξεκινά «το συντομότερο δυνατόν» την προβολή τηλεοπτικών σποτ κατά της αντιπροέδρου Χάρις. Το πρώτο σποτ που θα προβληθεί σε τρεις πολιτείες – τη Τζόρτζια, τη Νεβάδα και την Αριζόνα. Κατηγορεί τη Χάρις ότι «κάλυπτε τα προφανή σημάδια διανοητικής παρακμής του Μπάιντεν» και είχε αναλάβει για λογαριασμό του «τη βρώμική δουλειά».

Kamala was in on it. She covered up Joe’s obvious mental decline. Kamala knew Joe couldn’t do the job, so she did it. Look what she got done: a border invasion, runaway inflation, the American Dream dead. pic.twitter.com/H3Oyew0ug9

— MAGA War Room (@MAGAIncWarRoom) July 21, 2024