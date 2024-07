Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε το CNN με τον Ντόναλντ Τραμπ, λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση του Τζο Μπάιντεν ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του, ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών και πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε με σκληρά λόγια για τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Τραμπ είπε χαρακτηριστικά ότι φεύγει «ως ο χειρότερος πρόεδρος με διαφορά στην ιστορία της χώρας μας».

Ο Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής (ώρα Ελλάδας) ότι αποσύρεται από υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, ενώ στη συνέχεια με ανάρτησή του έκανε γνωστό ότι στηρίζει την Κάμαλα Χάρις ως αντικαταστάτριά του.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV

