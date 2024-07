Ο υποψήφιος αντιπρόεδρος των Ρεπουμπλικανών γερουσιαστής Τζέι Ντι Βανς κάλεσε το Σάββατο τον Μπάιντεν να παραιτηθεί από το αξίωμά του αντί να τερματίσει την υποψηφιότητά του για επανεκλογή σε ανάρτησή του στο X. Το δίδυμο φιλοδοξεί να φτιάξει μια ακροδεξιά συμμαχία Ευρώπης και ΗΠΑ, των οποίων θα ηγούνται οι ΗΠΑ.

Η έκκληση από τον υποψήφιο αντιπρόεδρο του Τραμπ έρχεται καθώς ο Μπάιντεν αντιμετωπίζει όλο και περισσότερες εκκλήσεις να αποχωρήσει από την προεδρική κούρσα από μέλη του ίδιου του κόμματός του.

«Όλοι όσοι καλούν τον Τζο Μπάιντεν να *αποσύρει την υποψηφιότητά του στις εκλογές* χωρίς επίσης να τον καλούν να παραιτηθεί από την προεδρία επιδίδονται σε ένα παράλογο επίπεδο κυνισμού», ανέφερε ο Βανς. «Αν δεν μπορείς να κατέβεις στις εκλογές, δεν μπορείς να υπηρετήσεις. Θα πρέπει να παραιτηθεί τώρα».

Everyone calling on Joe Biden to *stop running* without also calling on him to resign the presidency is engaged in an absurd level of cynicism.

If you can’t run, you can’t serve.

He should resign now.

— JD Vance (@JDVance1) July 20, 2024