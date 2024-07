Θα έλεγε κανείς πως μια εβδομάδα μετά την παραλίγο δολοφονία του από σφαίρες, ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα προτιμούσε να κρατήσει χαμηλό και ενωτικό προφίλ, όμως αντιθέτως εκφώνησε μια ομιλία γεμάτη με διχαστική και ρατσιστική ρητορική.

Παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους ότι θα στείλει ένα μήνυμα ενότητας, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ στην ομιλία του Σαββάτου στο Γκραντ Ράπιντς του Μίσιγκαν για να βαφτίσει τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν «αδύναμο γερόντι» και την αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις «τρελή», τους συμμάχους του Μπάιντεν «κακοποιούς», να υποστηρίξει ότι οι Δημοκρατικοί κέρδισαν τις εκλογές του 2020 κλέβοντας και να χαρακτηρίσει τους μετανάστες ως «προερχόμενους από φυλακές και ψυχιατρεία».

Η τάση του για χαρακτηρισμούς είναι γνωστή (Το name calling είναι από τις εύκολα αναγνωρίσιμες τακτικές προπαγάνδας), αναφερόμενος στον Τζο Μπάιντεν ως «Crooked Joe», «αδύναμο γεροντάκι», πως έχει «χαμηλό IQ» και «ηλίθιο» και στη Χάρις ως «Γελαστή Καμάλα», «τρελή» και «θεόμουρλη». Αναφέρθηκε στους Δημοκρατικούς ως «εχθρούς της δημοκρατίας» και είπε τον…πόνο του για τους «κατάφωρα ανίκανους ανθρώπους που κυβερνούν τη χώρα μας».

Ο Τραμπ κάνοντας επίκληση στον ρατσισμό των Ρεπουμπλικανών καταφέρθηκε εναντίον των μεταναστών, υποστηρίζοντας ότι «κάποιοι βλέπουν τις ΗΠΑ σαν χωματερή για τον κόσμο, ο οποίος γελάει μαζί μας». Ζήτησε μια «μεγάλη απέλαση» για να «τους βγάλουμε έξω κλωτσηδόν» (get them the hell out). «Αυτό είναι το μόνο πράγμα στο οποίο είναι καλοί (οι Δημοκρατικοί)», είπε, «δεν έχουν καμία απολύτως ντροπή». Υποσχέθηκε «τη μεγαλύτερη απέλαση στην αμερικάνικη ιστορία».

«Η διχόνοια και ο διχασμός πρέπει να θεραπευτούν» όμως επένδυσε στην διχόνοια

Οι χαρακτηρισμοί και η διχαστική ρητορική ήρθαν μόλις λίγες ημέρες αφότου ο Τραμπ δήλωσε στην ομιλία του στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων ότι «η διχόνοια και ο διχασμός στην κοινωνία μας πρέπει να θεραπευτούν».

Ο εκπρόσωπος της προεκλογικής εκστρατείας του Μπάιντεν, ο Άμαρ Μούσα, κατήγγειλε τη συγκέντρωση του Τραμπ σε δήλωσή του.«Μας υποσχέθηκαν έναν νέο Ντόναλντ Τραμπ που θα ένωνε τη χώρα – αντίθετα το μόνο που είδαμε απόψε ήταν ο ίδιος Ντόναλντ που οι Αμερικανοί απορρίπτουν ξανά και ξανά: Διακινεί τα ίδια ψέματα, διεξάγει την ίδια εκστρατεία εκδίκησης και αντεκδίκησης, προβάλλει τις ίδιες αποτυχημένες πολιτικές και επικεντρώνεται μόνο στον εαυτό του», δήλωσε ο Μούσα.

Η προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι δεν την ενδιαφέρει ποιος θα είναι στην κορυφή του ψηφοδελτίου των Δημοκρατικών, αλλά ένας ανώτερος σύμβουλος του Τραμπ δήλωσε ότι προτιμά να είναι υποψήφιος ο Μπάιντεν, επειδή η εκστρατεία έχει βασίσει όλη την καμπάνια σε αυτό το ζευγάρι (Μπάιντεν εναντίον Τραμπ).

Μιλούν για Δημοκρατία και θέλουν να ξεφορτωθούν αυτόν που έφερε τις ψήφους

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του το Σάββατο, ο Τραμπ επέκρινε τους Δημοκρατικούς που παροτρύνουν τον Μπάιντεν να αποχωρήσει από την κούρσα .«Αυτός ο τύπος πηγαίνει και παίρνει τις ψήφους και τώρα θέλουν να του τις πάρουν», είπε ο Τραμπ. «Αυτή είναι η δημοκρατία. Μιλούν για δημοκρατία. ‘Ας του την πάρουμε’».

Λίγο αργότερα ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε πως «Δεν θα έπρεπε να βρίσκομαι εδώ» (επίκληση στο θρησκευτικό συναίσθημα των αμερικανών, που πιστεύουν πως «άγγελος κυρίου σταμάτησε την σφαίρα» …και την έριξε στον άμοιρο τον πυροσβέστη πίσω του), ευχαριστώντας τους οπαδούς του για την «αγάπη που ξεχείλισε».

Ο πρόεδρος Τραμπ μάλλον άφησε άφωνο τον κόσμο όταν είπε πως «Τα πήγα πολύ καλά με τον πρόεδρο Σι. Είναι σπουδαίος τύπος. Μου έγραψε ένα όμορφο σημείωμα τις προάλλες όταν έμαθε για το τι συνέβη».

Ο Τζέι Ντι Βανς δικαίωσε τις προσδοκίες

Ο υποψήφιος αντιπρόεδρος του Τραμπ, ο γερουσιαστής Τζέι Ντι Βανς από το Οχάιο, ανέβηκε στη σκηνή πριν από τον πρώην πρόεδρο και σχεδόν αμέσως τα έβαλε με την αντίπαλό του, Χάρις.

«Τι άλλο έχει κάνει εκτός από το να εισπράττει επιταγές από τα πολιτικά της γραφεία;» είπε, προσθέτοντας ότι χειριζόταν τα σύνορα «κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης καταστροφής, των ανοιχτών συνόρων που είχαμε ποτέ σε αυτή τη χώρα». Αργότερα, προσπάθησε να αποκρούσει τον υπαινιγμό ότι το ψηφοδέλτιό του έχει ακραίες απόψεις.

«Δεν υπάρχει τίποτα ριζοσπαστικό στο να σταματήσουμε το δηλητήριο και τις συμμορίες και τους εγκληματίες, από το να φροντίζουν (κάνουν κουμάντο στη) τη χώρα μας», είπε ο Βανς. «Πρέπει να κλείσουμε τα σύνορα, να σταματήσουμε τη φαιντανύλη και να κάνουμε την Αμερική ξανά ασφαλή για τους Αμερικανούς πολίτες».

Νωρίτερα σε μια ομολουγουμένως στρατηγικά πανέξυπνη κίνηση, ο Βανς ζήτησε την παραίτηση του Μπάιντεν από την προεδρία, αναρωτώμενος πως αν δεν είναι ικανός για μια προεκλογική περίοδο, πως μπορεί να είναι ικανός για πρόεδρος των ΗΠΑ.