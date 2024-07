«Ελληνικές ομάδες εξετάζουν την περίπτωση του Ντένις Πρατ»

Ο Ντένις Πρατ παρουσιάζεται από δημοσιεύματα στο εξωτερικό να βρίσκεται στη λίστα ελληνικών ομάδων για την ενίσχυση του ρόστερ τους.

Ο 30χρονος Βέλγος μέσος έφυγε από τη Σαμπντόρια για την αγγλική ομάδα τον Αύγουστο του 2019 σε μια συμφωνία αξίας περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Επέστρεψε για λίγο στη Serie A για μια σεζόν ως δανεικός με την Τορίνο, αλλά η μεταγραφή του δεν έγινε μόνιμη και πέρασε τις δύο τελευταίες χρονιές με την ομάδα των «αλεπούδων».

Ο Βέλγος δημοσιογράφος, Σάσα Ταβολιέρι με tweet του αποκάλυψε ότι ελληνικές ομάδες έχουν εξετάσει την περίπτωσή του, χωρίς ωστόσο να έχουν προχωρήσει σε πιο ουσιαστικές κινήσεις.

Ο 30χρονος μεσοεπιθετικός πάντως δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με το μέλλον του, παρά το γεγονός ότι στα χέρια προτάσεις τόσο από την Άντερλεχτ όσο κι από την Λέτσε, η οποία του προσφέρει τριετές συμβόλαιο.

🇧🇪 Dennis Praet hasn’t decided his future yet! The Belgian got a formal proposal to go back to RSC #Anderlecht and a serious offer at #USLecce on a 3-years deal.

🇬🇷🇸🇦 Greek & Saudi clubs made already a clear approach but isn’t considered as a priority as the offensive… pic.twitter.com/qRjdmgjVqA

— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 19, 2024