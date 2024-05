«Η Τσέλσι συμφώνησε με τον Μαρέσκα, απομένει να τα βρουν οι Λονδρέζοι με τη Λέστερ» (pic)

Νέα εποχή -ξανά- στον πάγκο της Τσέλσι, μετά την λύση της συνεργασίας με τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η πλευρά του λονδρέζικου συλλόγου έχουν έρθει σε καταρχήν συμφωνία για συμβόλαιο με τριετή διάρκεια με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Ένζο Μαρέσκα.

Με βάση τα όσα αποκάλυψε ο Ιταλός δημοσιογράφος, ο Ιταλός τεχνικός, πρώην βοηθός του Γκουαρντιόλα στην Σίτι, έχει πει το «ναι» στην διοίκηση της Τσέλσι και απομένει να τα βρει ο σύλλογος με την τωρινή του ομάδα, Λέστερ, με την οποία επέστρεψε στην Premier League.

Οι 31 νίκες, οι 4 ισοπαλίες και οι 11 ήττες ήταν στο πρωτάθλημα, με την Λέστερ να ολοκληρώνει τη Championship με 97 πόντους και ανεβαίνει στα σαλόνια της Premier League.

Μια εξαιρετική σεζόν για τη βρετανική ομάδα και τον Μαρέσκα, που δείχνει εξαιρετικά στοιχεία σε αυτά τα πρώτα του βήματα στην προπονητική.

🔵🇮🇹 Understand Chelsea and Enzo Maresca are set to agree on contract terms.

Two year deal with option for further season or three year deal, this is final detail being clarified.

Maresca already said yes to Chelsea project, up to the clubs now to agree on compensation. pic.twitter.com/YXR5b2xj71

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2024