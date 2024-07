Σε μια ακόμη προκλητική κίνηση προχώρησε η Τουρκία με την έκδοση αντι-NAVTEX στην υφαλοκρηπίδα νότια της Καρπάθου, «βαφτίζοντας» ουσιαστικά τουρκική την θαλάσσια περιοχή.

Αφορμή για την τουρκική αντι-NAVTEX υπήρξε η ελληνική NAVTEX που εξέδωσε χθες (Τετάρτη 17/07) ο σταθμός του Ηρακλείου για ερευνητικές εργασίες από το πλοίο «IEVOLI RELUME» με σκοπό την πόντιση υποβρύχιου καλωδίου στον βυθό της περιοχής.

Εμπόδιο όμως στα ελληνικά σχέδια προσπάθησε να σταθεί για ακόμη μια φορά η Τουρκία εκδίδοντας αντι-NAVTEX στην ελληνική υφαλοκρηπίδα -περιοχή που βρίσκεται μεταξύ Ρόδου και Κρήτης– παρ’ ότι τρίτα κράτη δεν μπορούν να αποκτήσουν δικαιώματα επί της υφαλοκρηπίδας του παράκτιου κράτους, όπως ορίζει το Δίκαιο της Θάλασσας.

Σημειώνεται ότι η απάντηση της Τουρκίας ήρθε το απόγευμα της Πέμπτης (18/07) μέσω του σταθμού της Αττάλειας, με οδηγία στην οποία αναφέρεται ότι μέρος των ερευνών αυτών αφορά περιοχή «τουρκικής υφαλοκρηπίδας».

Προκλητική είναι επίσης η αναφορά στην ανακοίνωση ότι: «Οι ερευνητικές δραστηριότητες στην περιοχή της τουρκικής θαλάσσιας δικαιοδοσίας θα πρέπει να συντονίζονται από τις αρμόδιες τουρκικές αρχές».

Παραπέμπουν, μάλιστα, στην επιστολή που είχε αποστείλει η Τουρκία στον ΟΗΕ στις 18 Μαρτίου 2020, με την οποία είχε μονομερώς ορίσει τα εξωτερικά όρια της ΑΟΖ της.

Δείτε την τουρκική αντι-NAVTEX – «Τουρκική θαλάσσια δικαιοδοσία»

ZCZC HA41

171750 UTC JUL 24

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 693/24

CANCEL RADIO NAVWARN 679/24

KARPATHIO SEA – KASOS STRAIGHT

RESEARCH OPERATION FOR

UNDERWATER CABLE INSTALLATION

WILL BE CONDUCTED BY ‘IEVOLI RELUME’

FROM 17 UNTIL 20 JUL 24

IN THE LINE BETWEEN THE POINTS:

35-21.07N 026-33.07E

35-20.02N 026-36.93E

35-19.19N 026-41.48E

35-17.98N 026-46.05E

35-17.16N 026-51.85E

35-18.10N 026-58.34E

35-18.04N 027-02.92E

35-18.85N 027-07.75E

35-19.48N 027-13.55E

WIDE BERTH REQUESTED 1NM

CANCEL THIS MSG ON 202100 UTC JUL 24

NNNN

TURNHOS N/W : 0671/24 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 18-07-2024 15:56)

TURNHOS N/W : 0671/24

MEDITERRANEAN SEA

1. SOME PART OF AREA PROMULGATED WITH NAVTEX NR. HA41-693/24 IS WITHIN TURKISH CONTINENTAL SHELF DECLARED TO UNITED NATIONS, ON 18 MARCH 2020 WITH REF NR. A/74/757.

2. ALL RESEARCH ACTIVITIES IN TURKISH MARITIME JURISDICTION AREA MUST BE COORDINATED WITH RELEVANT TURKISH AUTHORITIES.

3. CANCEL THIS MESSAGE 202100Z JUL 24.