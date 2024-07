Πού θα κατέληγε η σφαίρα εάν ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε στρίψει το κεφάλι του; - Δείτε αναπαράσταση

Το Σάββατο (13/7), ο Ντόναλντ Τραμπ κατέβηκε εσπευσμένα από τη σκηνή στη μέση ομιλίας του στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια μετά από πυροβολισμούς, που είχαν στόχο τον ίδιο. Τελικά, μία σφαίρα πέρασε από το πάνω μέρος του δεξιού αυτιού του, κι αυτό επειδή εκείνη τη στιγμή είχε στρίψει ελαφρώς το κεφάλι του.

Σήμερα μια εικόνα αποκαλύπτει πόσο διαφορετική τροπή θα είχαν τα πράγματα εάν ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ δεν είχε προβεί σε αυτή τη σωτήρια κίνηση.

Λίγη ώρα μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, ο Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social:

«Κατάλαβα αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, καθώς άκουσα έναν ήχο σαν σφύριγμα, πυροβολισμούς και αμέσως ένιωσα τη σφαίρα να διαπερνά το δέρμα. Υπήρχε μεγάλη αιμορραγία, οπότε κατάλαβα τότε τι συνέβαινε. Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!».

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να μην ήταν πια στον κόσμο αυτόν, αν δεν είχε «κουνήσει το κεφάλι του» την τελευταία στιγμή πριν πέσουν οι πυροβολισμοί, δήλωσε στο NBC News μια παρευρισκόμενη στη συγκέντρωση, η Βανέσα.

It blows my mind how narrowly Trump escaped death.

Watch the replay. He turned his head 0.3 seconds before impact. pic.twitter.com/6MlZ6N8AKD

— SOVEREIGN BRAH 🇺🇸🏛⚡ (@sovereignbrah) July 14, 2024