Στο φως έρχονται νέα στοιχεία για την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Ένα βίντεο από τις στιγμές πριν την απόπειρα δολοφονίας, ήρθε στη δημοσιότητα, δημιουργώντας νέα ερωτήματα για τα κενά ασφαλείας που επέτρεψαν να συμβεί το περιστατικό.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο φαίνονται πολίτες να έχουν εντοπίσει τον 20χρονο Τόμας Μάθιου Κρουκς να έχει ανέβει στη σκεπή από την οποία πυροβόλησε κατά του πρώην πρόεδρου των ΗΠΑ. «Ανεβαίνει στη σκεπή τον βλέπεις; Ξαπλώνει;», «να τον βλέπω, ξαπλώνει» ακούγονται να λένε πολίτες. «Αστυνόμε εδώ είναι κάποιος στη σκεπή» φωνάζουν σε κάποιο ένστολο.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Associated Press, που επικαλείται πηγές ασφαλείας, αστυνομικός από την τοπική αστυνομία σκαρφάλωσε στη σκεπή και είδε τον Κρουκς, ο οποίος έστρεψε την καραμπίνα προς εκείνον. Τότε, κατά τις ίδιες πηγές, ο αστυνομικός υποχώρησε με τον Κρουκς να πυροβολεί τα επόμενα δευτερόλεπτα κατά του Τραμπ.

BREAKING:

New video shows just how early on people spotted the Trump shooter and started alerting the police pic.twitter.com/ZC2wrsJNfm

— Visegrád 24 (@visegrad24) July 15, 2024