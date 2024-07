Τον γύρο του κόσμου κάνουν οι φωτογραφίες της Τζόρτζια Μελόνι την ώρα που ανέμεναν τον Τζο Μπάιντεν και τον Γ. Γ της Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ, να φθάσουν για να ξεκινήσει η τρίτη μέρα των εργασιών της Συνόδου Κορυφής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την New York Post, ο φακός συνέλαβε την Ιταλίδα πρωθυπουργό την ώρα που μιλούσε με τον πρόεδρος της Φινλανδίας, να στρέφει το βλέμμα της στο ταβάνι και να αλληθωρίζει κάνοντας πως κοιτά το ρολόι της που δεν φορούσε.

Σημειώνεται ότι ένα τρίτο άτομο, που άκουγε τη συνομιλία τους, έβγαλε τότε το κινητό του για να διαπιστώσει ότι είχε περάσει η ώρα. Η Μελόνι ξαναγούρλωσε τα μάτια της, προτού αντιληφθεί ότι οι κάμερες ήταν στραμμένες επάνω της.

Άγνωστο τι συζητούσαν εκείνη την ώρα οι ηγέτες. Αλλά η αντίδραση της Μελόνι δεν πέρασε απαρατήρητη από τους εκπροσώπους των ΜΜΕ. Ο Μπάιντεν και ο Στόλτενμπεργκ άνοιξαν τελικά τις εργασίες της συνόδου με σημαντική καθυστέρηση. Ο λόγος ήταν ότι Αμερικανός πρόεδρος αναχώρησε από τον Λευκό Οίκο σχεδόν 20 λεπτά μετά την έναρξη της εκδήλωσης.

Ήταν η δεύτερη φορά που ο Μπάιντεν «έστησε» τη Μελόνι κι άλλους ηγέτες το φετινό καλοκαίρι. Η πρώτη ήταν στη Σύνοδο Κορυφής της G7 τον περασμένο μήνα στην Απουλία της Ιταλίας. Ο Μπάιντεν ήταν ο τελευταίος που έφθασε και έσπευσε να χαιρετήσει την οικοδέσποινα Ιταλίδα πρωθυπουργό όταν τον υποδέχθηκε στη σκηνή πριν την έναρξη.

«Δεν πρέπει να αφήνετε μια γυναίκα να σας περιμένει έτσι», φέρεται να είπε, κάνοντας χιούμορ, η Μελόνι στον Μπάιντεν.

Giorgia Meloni on top eye-rolling form as leaders at the @Nato summit wait for Stoltenberg and Biden to arrive for today’s first session pic.twitter.com/0lczOywwav

— Henry Foy (@HenryJFoy) July 11, 2024