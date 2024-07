Το κρέας του κουνελιού θεωρείται απαραίτητο για γατούλες που παρουσιάζουν αλλεργίες, έχουν δυσανεξία και ευαισθησία στο πεπτικό τους σύστημα.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη σύμβουλο διατροφής σκύλου και γάτας, Ελένη Παλαιολογοπούλου, θεωρείται novel protein. Δηλαδή, μία πρωτεΐνη που δεν έχει γευτεί η γάτα – εκτός κι αν την καταναλώνει συχνά.

Είναι μια καλή πηγή πρωτεΐνης, εναλλακτική του κοτόπουλου, και ενδείκνυται για γάτες που έχουν δυσανεξία και παρουσιάζουν αλλεργίες. Όπως και για εκείνες που παρουσιάζουν ευαισθησία στο πεπτικό τους σύστημα.

Αν, λοιπόν, θέλουμε να ακολουθήσουμε μια δίαιτα περιορισμού (elimination diet) για να αποκλείσουμε τροφές που μπορεί να προκαλούν διατροφικά/πεπτικά/δερματικά προβλήματα, επιλέγουμε μια νέα πρωτεΐνη. Με αυτόν τον τρόπο, εξηγεί η κα Παλαιολογοπούλου, καθαρίζει ο οργανισμός της γάτας από την πρωτεΐνη που κατανάλωνε, συνήθως. Στη συνέχεια, προσθέτουμε, σιγά – σιγά, περισσότερες τροφές.

Το κουνέλι έχει χαμηλά επίπεδα νατρίου, γι΄ αυτό είναι μια καλή επιλογή και για τις γάτες με αυξημένη αρτηριακή πίεση

Συγκριτικά με το κοτόπουλο, το κουνέλι είναι ένα καθαρό άπαχο κρέας, έχει λιγότερες θερμίδες και είναι πλούσιο σε βιταμίνη Ε, φολικό και βιταμίνη Β12.

Επίσης, σύμφωνα με την ειδικό, έχει περισσότερο σίδηρο από τα άλλα κρέατα, και ένα καλό επίπεδο σε ψευδάργυρο, φώσφορο, χολίνη και χαλκό.

«Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι έχει χαμηλά επίπεδα νατρίου, γι΄ αυτό είναι μια καλή επιλογή και για τις γάτες με αυξημένη αρτηριακή πίεση», επισημαίνει η σύμβουλος διατροφής σκύλου και γάτας.

Εύγεστη συνταγή με κουνέλι για τη γάτα σας

Φυσικά, το κρέας του κουνελιού μπορούν να το απολαύσουν όλες οι γατούλες. Γι’ αυτό η σύμβουλος διατροφής σκύλου και γάτας προτείνει μια συνταγή με πολλά οφέλη, εύκολη και νόστιμη.

Τα υλικά που χρειάζονται για τη συνταγή

1. Ένα ολόκληρο κουνέλι (μαζί με το κεφάλι και το συκώτι)

2. Τρία μικρά καρότα

3. Μία γλυκοπατάτα με τη φλούδα

4. Ένα κουτ. γλυκού θυμάρι

5. Ένα κουτ. σούπας διατροφική μαγιά

6. Ένα βιολογικό αυγό με το τσόφλι.

Ο τρόπος μαγειρέματος

Το κουνέλι μπορείτε να το βράσετε σε αργό μάγειρα ή κατσαρόλα. Ο αργός μάγειρας είναι ένα σκεύος που μαγειρεύει, με χρονική ρύθμιση, τα συστατικά υγιεινά, κάτω από το σημείο βρασμού.

Βάζετε όλα τα υλικά στο σκεύος, εκτός από τη διατροφική μαγιά. Το νερό που θα προσθέσετε, θα πρέπει να καλύπτει όλα τα υλικά. Και τα βράζετε σε χαμηλή φωτιά.

Όταν το φαγητό είναι έτοιμο (θέλουμε να έχει κρατήσει υγρασία, όπως ένα κοκκινιστό αλλά σε μορφή σούπας), το αφήνετε λίγο να κρυώσει. Στη συνέχεια, φοράτε γάντια κουζίνας και αφαιρείτε από το κουνέλι όλα τα κόκαλα: μικρά και μεγάλα.

Να είστε προσεκτικοί, γιατί το κουνέλι έχει αρκετά μικρά κοκαλάκια.

Πολτοποιείτε με τα χέρια σας το κρέας, το αβγό, το καρότο και τη γλυκοπατάτα. Έτσι, θα ενοποιηθούν καλά όλα τα υλικά.

Στο τέλος προσθέτετε τη διατροφική μαγιά, η οποία είναι επίσης μια καλή πηγή συμπλέγματος βιταμίνης Β.

Το φαγητό μπορείτε να το διατηρήσετε στο ψυγείο μέχρι τρεις ημέρες.

Γιατί βάζουμε θυμάρι

«Το θυμάρι μπορεί να βοηθήσει την ψιψίνα σας να αποβάλλει τις τρίχες που καταπίνει όταν καθαρίζει το τρίχωμά της. Έχει την ιδιότητα καθαρισμού του πεπτικού σωλήνα και συμβάλλει στη βελτίωση της πεπτικής υγείας», αναφέρει η κα Παλαιολογοπούλου.

Επίσης, έχει ένα ενεργό συστατικό, γνωστό ως θυμόλη, το οποίο έχει ισχυρή αντιμυκητισιακή δράση. Μπορεί δηλαδή, να βοηθήσει σε βακτηριακές και μυκητισιακές λοιμώξεις.

Παράλληλα, η θυμόλη μπορεί να βοηθήσει στην αποβολή σκουλικιών από τον πεπτικό σωλήνα.

Καταλήγοντας, η κα Παλαιολογοπούλου τονίζει: «Είναι καλό να μην επιβαρύνουμε τον οργανισμό της γατούλας μας με πρόσθετα και τοξίνες που θα συσσωρευτούν μακροπρόθεσμα. Με λίγα και απλά υλικά μπορούμε να της προσφέρουμε μια πολύ καλή τροφή, ώστε να διατηρήσει την υγεία της».

*Η κυρία Ελένη Παλαιολογοπούλου έχει ολοκληρώσει δύο courses στο Dog’s Naturally University και στο CIVT (College of Iintegrative Veterinary Therapies) και συνεχίζει τις σπουδές της στη διατροφή σκύλου και γάτας.

Ως υποστηρικτής της φυσικής ανατροφής αρθρογραφεί σε θέματα που αφορούν τη φυσική διατροφή.

Ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις στο χώρο της και διαβάζει επιστημονικά βιβλία κλινικής διατροφής.

