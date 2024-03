Για να αποκτήσει η ψιψίνα σας ζηλευτό τρίχωμα, πρέπει να προσθέσετε στο πιάτο της συστατικά που συμβάλουν στην υγεία του δέρματος και της τρίχας της.

Γιατί όπως επισημαίνει η σύμβουλος διατροφής σκύλου και γάτας, Ελένη Παλαιολογοπούλου, η υγεία του δέρματος, όπως και η τρίχα της γάτας, ξεκινά από μέσα προς τα έξω.

Το λαμπερό με ελαστικότητα και ζωντάνια τρίχωμα, όπως αναφέρει, αντικατοπτρίζει την υγεία ολόκληρου του οργανισμού. Κι αυτό γιατί ο κύκλος ζωής της τρίχας επηρεάζεται από τη γενικότερη υγεία, τα γενετικά χαρακτηριστικά, αλλά και τις ορμόνες. Όπως και από τη διατροφή, τον τρόπο ζωής και την ηλικία.

Η γάτα είναι σαρκοφάγο ζώο, και χρειάζεται στη δίαιτά της υψηλά ποσοστά πρωτεΐνης

«Επίσης, ο τύπος τροφής και τα συμπληρώματα που μπορεί να λαμβάνει η γάτα επιδρούν στα επίπεδα άγχους, στο στάδιο ζωής (όπως, για παράδειγμα, το αν θηλάζει). Θα εστιάσουμε λοιπόν, στο διατροφικό κομμάτι, προκειμένου ο οργανισμό της να λάβει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που θα ενισχύσουν το τρίχωμά της», διευκρινίζει η σύμβουλος.

Ποια είναι λοιπόν, τα πιο σημαντικά θρεπτικά συστατικά;

Λίπος/λιπαρά οξέα

Ένα σημαντικό συστατικό για τη σωστή ανάπτυξη της τρίχας είναι το λίπος και, ειδικότερα, τα απαραίτητα λιπαρά οξέα ωμέγα 3 και ωμέγα 6.

Και ο λόγος είναι, όπως λέει η κα Παλαιολογοπούλου, ότι ο οργανισμός της γάτας δεν μπορεί να τα δημιουργήσει. Χρειάζεται να τα λάβει μέσω της τροφής.

Αν τα θηλαστικά δεν λαμβάνουν τα λεγόμενα PUFA’S, παρουσιάζουν δερματικές αλλαγές. Όπως είναι η τριχόπτωση, η απώλεια της ελαστικότητας του δέρματος, ένα ξηρό και θαμπό τρίχωμα.

Επίσης, σύμφωνα με την ειδικό, έχουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία των επιδερμικών κυττάρων και στη σωστή διατήρηση των τοιχωμάτων του δέρματος. Και αυτό γιατί αποτρέπουν την απώλεια του νερού και άλλων συστατικών από το δέρμα.

«Όπως οι άνθρωποι, έτσι και οι γάτες βγάζουν λάδι από τους σμηγματογόνους αδένες στη βάση κάθε τρίχας. Αυτό το λάδι λιπαίνει και κάνει αδιάβροχο το δέρμα και την τρίχα, δίνοντας το λαμπερό αποτέλεσμα. Είναι καλύτερο να προέρχονται από ζωικές πηγές, καθώς οι γάτες έχουν μειωμένη ικανότητα να επεξεργαστούν τις φυτικές πηγές», αναφέρει η κα Παλαιολογοπούλου.

Οι τροφές που είναι πλούσιες σε ω-3 και ω-6 και τα απαραίτητα λιπαρά οξέα είναι: το σκουμπρί, η σαρδέλα, ο άγριος σολωμός, το σολωμέλαιο. Όπως και ο λιναρόσπορος, οι σπόροι τσία, το σησαμέλαιο, το ηλιέλαιο, το λίπος κοτόπουλου και η πέτσα. Επίσης, το σογιέλαιο, το λίπος και η πέτσα πάπιας, οι σπόροι κολοκύθας και το evening primrose oil.

Πρωτεΐνη

«Η γάτα είναι σαρκοφάγο ζώο, και χρειάζεται στη δίαιτά της υψηλά ποσοστά πρωτεΐνης. Για να διατηρήσει ένα σωστά ανεπτυγμένο τρίχωμα, καθώς η ίδια η τρίχα αποτελείται από περίπου 95% πρωτεΐνη.

Για τη φυσιολογική ανάπτυξη της τρίχας απαιτείται το 25%-30% της ημερήσιας πρωτεΐνης που λαμβάνει η γάτα μας», διευκρινίζει η κα Παλαιολογοπούλου.

Επισημαίνει ότι το θείο, καθώς και άλλα αμινοξέα που λαμβάνει ο οργανισμός με την πρωτεΐνη, είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη της τρίχας. Πολύ σημαντικό είναι το είδος και η μορφή της πρωτεΐνης.

Η μη επεξεργασμένη, καλής ποιότητας, ωμή ζωική πρωτεΐνη μπορεί να διατηρήσει αυτούσια τα αμινοξέα, τις βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία που χρειάζεται ο οργανισμός της γάτας. Όπως και την απαραίτητη υγρασία, η οποία θα ενισχύσει και θα ενυδατώσει σωστά το τρίχωμα.

Ψευδάργυρος

Σημαντικό ιχνοστοιχείο για την υγείας της τρίχας της γάτας. Μπορούμε να τον βρούμε, όπως λέει η σύμβουλος, στο μοσχάρι, στο αρνί και στα συκωτάκια πουλιών.

Επειδή ο χαλκός και ο ψευδάργυρος είναι συστατικά που ανταγωνίζονται το ένα το άλλο, θέλουν προσοχή στην ποσότητα και τη μεταξύ τους αναλογία.

Χαλκός

Είναι ένα ιχνοστοιχείο σημαντικό για την υγεία της τρίχας και του δέρματος. Βασικές τροφές είναι το κρέας της γαλοπούλας, το μοσχαρίσιο συκώτι, η σπιρουλίνα και τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά.

Βιταμίνη Ε

«Η βιταμίνη Ε είναι σημαντική για το δέρμα, καθώς δοκιμάζεται, λόγω του περιβάλλοντος και του οξειδωτικού στρες. Ιδίως οι γάτες μπορεί να εμφανίσουν πιο εύκολα έλλειψη σε βιταμίνη Ε», υπογραμμίζει η κα Παλαιολογοπούλου. Και συμπληρώνει: «Η ποσότητα που θα χρειαστεί να λάβει μια γάτα, σχετίζεται με την ποσότητα των απαραίτητων λιπαρών οξέων που θα προσφέρουμε. Τη βρίσκουμε στο λίπος κοτόπουλου, στο σκουμπρί, στις φτερούγες κοτόπουλου, στο αυγό, στο σιτέλαιο και στο λάδι καρύδας ψυχρής έκθλιψης».

Σύμπλεγμα βιταμινών Β

Όπως αναφέρει η κα Παλαιολογοπούλου, έχει μεγάλη αξία για την υγεία της τρίχας. Σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει σε ζώα ειδικά η έλλειψη της βιοτίνης και της ριβοφλαβίνης (Β2) μπορεί να προκαλέσει σημαντικές δερματικές αλλοιώσεις.

Πολύ καλές πηγές του συμπλέγματος είναι το μοσχαρίσιο συκώτι, το αυγό, η ανενεργή διατροφική μαγιά και η σπιρουλίνα.

Βιταμίνη Α

«Μια ακόμη σημαντική βιταμίνη για την υγεία της τρίχας είναι η βιταμίνη Α. Θα τη βρούμε αυτούσια στο μοσχαρίσιο και αρνίσιο συκώτι, τα συκωτάκια πουλιών, την κόκκινη κολοκύθα και το μουρουνέλαιο.

Η γάτα δεν έχει τη δυνατότητα να μετατρέψει την προβιταμίνη Α (βήτα καροτίνη) σε βιταμίνη Α. Δεν μπορεί να την πάρει σε μορφή προβιταμίνης, όπως υπάρχει, για παράδειγμα, στα καρότα.

Όλα τα παραπάνω συστατικά και τροφές είναι σημαντικά για την υγεία της τρίχας και του δέρματος της γάτας μας», τονίζει η κα Παλαιολογοπούλου.

Εν ολίγοις, η κα Παλαιολογοπούλου λέει: Μια ισορροπημένη διατροφή που στηρίζεται σε μη επεξεργασμένα συστατικά, μπορεί να δώσει στην τρίχα τη λάμψη και την υγρασία που χρειάζεται. Αλλά, το πιο σημαντικό είναι ότι θα προσφέρει φυσικά, ποιοτικά θρεπτικά συστατικά και στη σωστή αναλογία».

*Η κυρία Ελένη Παλαιολογοπούλου έχει ολοκληρώσει δύο courses στο Dog’s Naturally University και στο CIVT (College of Iintegrative Veterinary Therapies) και συνεχίζει τις σπουδές της στη διατροφή σκύλου και γάτας. Ως υποστηρικτής της φυσικής ανατροφής αρθρογραφεί σε θέματα που αφορούν τη φυσική διατροφή. Ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις στο χώρο της και διαβάζει επιστημονικά βιβλία κλινικής διατροφής.

