Τέλος το Euro για τον Πέδρι (vid)

Άσχημα ξεκίνησε ο μεγάλος προημιτελικός του Euro 2024 ανάμεσα στην Ισπανία και τη Γερμανία για τους Ίβηρες.

Πριν καλά καλά συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο του παιχνιδιού ο Πέδρι αποχώρησε τραυματίας μετά από σκληρό φάουλ του Κρόος και όπως ενημέρωσε η ισπανική ομοσπονδία, κάπου εδώ τελειώνει το τουρνουά για τον μέσο της Μπαρτσελόνα.

Σύμφωνα με τους Ισπανούς, ο τραυματισμός στον έσω πλάγιο του αριστερού του γονάτου είναι σοβαρός και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί, με την Μπαρτσελόνα να ανησυχεί και αυτή για τον παίκτη της.

🚨🇪🇸 Spanish federation confirm Pedri suffers an internal lateral sprain to his left-knee.

His Euros are over, more tests will follow. pic.twitter.com/tYnZ6n36cb

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2024