Ενας 85χρονος παρασύρθηκε από χείμαρρο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του, στην περιφέρεια Εμίλια Ρομάνια της Βόρειας Ιταλίας. Το πτώμα του ανασύρθηκε από τους πυροσβέστες στην περιοχή Τραβερσέτολο (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

⛔️Resta chiusa per frana la strada provinciale 26 in località Due Querce nel Comune di Pavullo.

⚠️Senso unico alternato sulla strada provinciale 26 in Comune di Guiglia.

✅Riapre la strada provinciale 19 in località Poggiolbianco nel territorio comunale Prignano sulla Secchia. pic.twitter.com/1T9P4XfDCm

