Το απίστευτο στατιστικό του Άλβαρες: Σκοράρει σε 6 διοργανώσεις στο πρώτο του ματς ως βασικός (pic)

Η Αργεντινή ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο Copa America 2024, επικρατώντας στην πρεμιέρα του Καναδά με 2-0, στο «Μερσέντες-Μπεντς Στάντιουμ» της Ατλάντα, με τους Άλβαρες και Μαρτίνες να διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα.

Φυσικά, όλα τα βλέμματα ήταν ξανά στραμμένα στον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος μάλιστα έβγαλε και την ασίστ στο δεύτερο γκολ της αλμπισελέστε, στο 88′, το οποίο σημείωσε ο αρχηγός της Ίντερ.

Ο Άλβαρες, ωστόσο, ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 49′, σημείωσε μια ιδιαίτερη επίδοση. Κι αυτό γιατί, ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι έχει σκοράρει σε έξι διαφορετικές διοργανώσεις, στο πρώτο ματς που έπαιξε ως βασικός.

Το έκανε τα ξημερώMατα της Παρασκευής (21/6) στο Copa America, το έκανε στο Μουντιάλ του 2022 στο παιχνίδι με την Πολωνία, όταν η Αργεντινή είχε κερδίσει με 2-0, το έκανε με τη φανέλα της Σίτι στην Premier League, το FA Cup και το Champions League, ενώ το ίδιο είχε πετύχει και στο Copa Libertadores, όταν αγωνίζονταν στη Ρίβερ Πλέιτ!

-Copa Libertadores: Ρίβερ Πλέιτ – Ιντερνασιονάλ 2-2 (8/5/2019)

-Premier League: Μάντσεστερ Σίτι – Νότιγχαμ 6-0 (31/8/2022)

-Champions League: Μάντσεστερ Σίτι – Κοπεγχάγη 5-0 (5/10/2022)

-Παγκόσμιο Κύπελλο: Πολωνία – Αργεντινή 0-2 (30/11/2022)

-FA Cup: Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι 4-0 (8/1/2023)

-Copa America: Αργεντινή – Καναδάς 2-0 (20/6/2024)

