Το γκολ του Άλβαρες κόντρα στην Φλουμινένσε που θύμισε… Μέσι (vids)

Η Μάντσεστερ Σίτι πρόσθεσε ακόμη ένα τρόπαιο στην πλούσια τροπαιοθήκη της, μιας και συνέτριψε με 4-0 την Φλουμινένσε κατακτώντας για πρώτη φορά στην ιστορία της το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «πολίτες» ήταν ο Χουλιάν Άλβαρες, ο οποίος κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα δύο φορές.

Μάλιστα ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση, μόλις 40 δευτερόλεπτα μετά το πρώτο σφύριγμα.

Ένα τέρμα το οποίο έφερε στις μνήμες όλων των Λιονέλ Μέσι. Πιο συγκεκριμένα ο Αργεντίνος σούπερ σταρ είχε σκοράρει στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων το 2009 με το στήθος του στον τελικό απέναντι στην Εστουδιάντες, χαρίζοντας το τρόπαιο στην Μπαρτσελόνα.

A goal with the chest in the Club World Cup final?

Julián Álvarez 🤝 Leo Messi. pic.twitter.com/Nlpozla4UP

— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) December 22, 2023