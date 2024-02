Υπέροχη κίνηση του Άλβαρες

Ο Φιλ Φόντεν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην χθεσινή νίκη της Μάντσεστερ Σίτι επί της Μπρέντφορντ (3-1) αφού ο Άγγλος μεσοεπιθετικός σημείωσε χατ-τρικ και οδήγησε τους Πολίτες στην κατάκτηση του τριπόντου που τους έφερε στο -2 από την πρωτοπόρο Λίβερπουλ.

Ο 23χρονος άσος αποθεώθηκε από τον Πεπ Γκουαρντιόλα και τους συμπαίκτες του για την εμφάνιση που πραγματοποίησε ενώ και οι φίλοι των Πρωταθλητών Αγγλίας και Ευρώπης που βρέθηκαν στο Λονδίνο τον χειροκρότησαν θερμά.

Ωστόσο, μετά την λήξη της αναμέτρησης ένας άλλος παίκτης των Σίτιζενς έκλεψε την παράσταση με μία ενέργεια που σχολιάστηκε θετικά από το κοινό. Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, δείχνει το Χούλιαν Άλβαρες να προχωράει σε μία υπέροχη κίνηση. Ο Αργεντίνος επιθετικός της Σίτι, εντόπισε στις εξέδρες του γηπέδου έναν νεαρό φίλο της Μπρέντφορντ να φοράει φανέλα της αλμπισελέστε και στην συνέχεια πέρασε πάνω από τις διαφημιστικές πινακίδες, για να τον αγκαλιάσει και να του χαρίσει την φανέλα του.

🇦🇷💙 Julián Álvarez spotted a young fan in the Brentford home end with an Argentina shirt on. He took a photo with him and gifted his shirt. 🥹 pic.twitter.com/8d0idpPCuU

— EuroFoot (@eurofootcom) February 6, 2024