Η ομάδα Μπάιντεν προσλαμβάνει Ρεπουμπλικανό στοχεύοντας όσους αντιπαθούν τον Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στηρίζει μέρος της επανεκλογής του στους πιο κεντρώους Ρεπουμπλικάνους που δεν υποστηρίζουν τον υποψήφιο του κόμματός τους, Ντόναλντ Τραμπ, στις εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε την Πέμπτη αξιωματούχος της εκστρατείας του Μπάιντεν.

Η προεκλογική εκστρατεία του εν ενεργεία προέδρου έχει προσλάβει έναν «εθνικό διευθυντή δέσμευσης» των Ρεπουμπλικάνων: τον Όστιν Γουέδερφορντ, ο οποίος ήταν προσωπάρχης του πρώην Ρεπουμπλικανού βουλευτή Άνταμ Κίνζιντζερ, ενός επικριτή του Τραμπ, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο Γουέδερφορντ προσλήφθηκε «για να ηγηθεί των προσπαθειών προσέγγισης ανεξάρτητων και μετριοπαθών Ρεπουμπλικάνων που γνωρίζουν πόσο επικίνδυνος είναι ο Ντόναλντ Τραμπ για τη χώρα σε περίπτωση επανεκλογής του για δεύτερη θητεία», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο Μπάιντεν και ο Τραμπ βρίσκονται σε μια οριακή αναμέτρηση για την θέση του προέδρου των ΗΠΑ από ό,τι το 2020, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις του Reuters/Ipsos. Η υποστήριξη του Μπάιντεν μεταξύ των ψηφοφόρων χωρίς πτυχίο τετραετούς φοίτησης (σ.σ. Στατιστικό μέτρησης της εργατικής τάξης) είναι μειωμένη κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2020, σύμφωνα με την ανάλυση.

Οι περισσότερες εθνικές δημοσκοπήσεις δείχνουν ισοπαλία

Ο Τραμπ έχει συχνά απορρίψει τα μέλη του κόμματός του που δεν συντάσσονται πίσω του ως «RINOs», ως Ρεπουμπλικανούς μόνο κατ’ όνομα δηλαδή (Ακρονύμιο: Republicans In Name Only), για τα μέλη του κόμματος που θεωρεί ως μη πιστούς προς το κόμμα, αλλά απέναντι σε πολιτικές. Πολλοί Ρεπουμπλικανοί κυβερνήτες και γερουσιαστές είναι επικριτές του Τραμπ, θεωρώντας τον επικίνδυνο για τις διεθνείς σχέσεις της χώρας.

Τόσο η εκστρατεία του Μπάιντεν όσο και του Τραμπ προσπάθησαν να προσελκύσουν τους υποστηρικτές της πρώην κυβερνήτη της Νότιας Καρολίνας Νίκι Χέιλι, η οποία εγκατέλειψε την προεκλογική κούρσα των Ρεπουμπλικανών τον Μάρτιο. Η Χέιλι είναι φυσικό ως εσωκομματική αντίπαλος πως μίλησε άσχημα κατά του Τραμπ, αλλά έκτοτε δήλωσε ότι θα τον ψήφιζε. Η Χέιλι είχε τοποθετηθεί πρέσβειρα στον ΟΗΕ, στην προηγούμενη διακυβέρνηση Τραμπ.

Οι ψηφοφόροι της Χέιλι στη Νότια Καρολάινα θεωρούνται ισχυρό target group, καθώς θεωρείται πολιτεία-κλειδί για τους Δημοκρατικούς

Η προεκλογική εκστρατεία του Μπάιντεν έχει πραγματοποιήσει συναντήσεις με ψηφοφόρους της Χέιλι και προβαίνει σε μια «επταψήφια διαφημιστική αγορά» (δηλαδή άνω του ενός εκατομμυρίου δολαρίων) με στόχο αυτούς τους ψηφοφόρους, δήλωσε ο αξιωματούχος της εκστρατείας του Μπάιντεν.

Δεν υπάρχει ιδιαίτερο προηγούμενο για μεγάλο αριθμό Ρεπουμπλικανών να υποστηρίζουν έναν Δημοκρατικό σε προεδρικές εκλογές. Ο Τραμπ, εν τω μεταξύ, συγκεντρώνει χρήματα στο φιλελεύθερο Σαν Φρανσίσκο, ελπίζοντας να προσελκύσει κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών από εκείνους που απομακρύνθηκαν από τις φιλελεύθερες πολιτικές του Μπάιντεν.

Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει συσπειρωθεί γύρω από τον Τραμπ αυτή την προεκλογική περίοδο, μετά τα επανειλημμένα ψέματά του ότι κέρδισε τις εκλογές του 2020 έναντι του Μπάιντεν, και την εξέγερση της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, στην οποία πρωτοστάτησαν οι οπαδοί του.

Ο Κίνζιντζερ και η συνάδελφός του Αμερικανίδα βουλευτής Λιζ Τσέινι (σ.σ. κόρη του αντιπροέδρου των ΗΠΑ επί προεδρίας Μπους, Ντικ Τσέινι) ήταν οι μόνοι δύο Ρεπουμπλικανοί που συμμετείχαν στην ειδική επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων που διερεύνησε την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου. Και οι δύο αποδοκιμάστηκαν αργότερα από το κόμμα.