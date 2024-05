Η πρώην υποψήφια των Ρεπουμπλικανών υπογράφει σε βλήματα πυροβολικού του Ισραήλ «Τελειώστε τους»

Η αποτυχημένη υποψήφια για την προεδρία με το Ρεπουμπλικανικό κόμμα Νίκι Χέιλι πέρασε την Ημέρα Μνήμης ταξιδεύοντας στο Ισραήλ, όπου φωτογραφήθηκε την Τρίτη γράφοντας «Τελειώστε τους!» σε βλήματα πυροβολικού των IDF που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στη Λωρίδα της Γάζας. Η Χέιλι έγραψε επίσης «Η Αμερική αγαπάει το Ισραήλ!» υπογράφοντας το έργο της.

Τα μηνύματα ήρθαν καθώς η αμερικανική υποστήριξη για τον πόλεμο του Ισραήλ κατά της Χαμάς συνεχίζει να πέφτει κατακόρυφα, με τα επανειλημμένα χτυπήματα εναντίον Παλαιστινίων αμάχων να οδηγούν σε ευρεία καταδίκη από τη Δύση. Πέρα από το μήνυμα του πυροβολικού της, η Χέιλι χρησιμοποίησε το ταξίδι της στη Μέση Ανατολή για να εδραιώσει τη στάση της ως σταθερή υποστηρίκτρια του Ισραήλ. Σε συνέντευξη Τύπου, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να συνεχίσουν να εξοπλίζουν το Ισραήλ, αλλά δεν πρέπει να του λένε τι να κάνει με τα ίδια του τα όπλα.

«Η Αμερική πρέπει να κάνει ό,τι χρειάζεται το Ισραήλ και να σταματήσει να τους λέει πώς να πολεμήσουν αυτόν τον πόλεμο», είπε. «Ή είσαι φίλος ή δεν είσαι φίλος». Η επίσκεψη συνέβη ενδιάμεσα από τους δύο βομβαρδισμούς της Ράφα από το Ισραήλ όπου σκοτώθηκαν δεκάδες άμαχοι Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους πολλές γυναίκες και παιδιά.

Η Χέιλι δημοσίευσε φωτογραφίες από την επίσκεψή της στο νότιο Ισραήλ, όπου συναντήθηκε με επιζώντες της διαβόητης επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, κατά την οποία σκοτώθηκαν 1.139 Ισραηλινοί εκ των οποίων το 1/3 στρατιώτες και αστυνομικοί. Έκτοτε, περισσότεροι από 36.000 Παλαιστίνιοι έχουν πεθάνει στη Γάζα, πολλοί από τους οποίους ήταν γυναίκες και παιδιά. Εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι έχουν εκτοπιστεί.

Τη Χέιλι στο ταξίδι της στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο συνόδευε ο Ντάνι Ντάνον, πρώην πρέσβης του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, ο οποίος είναι μέλος του κόμματος Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Όπως και ο Ντάνον, η Χέιλι είναι πρώην πρέσβης στον ΟΗΕ, αλλά δεν ασκεί πλέον δημόσιο λειτούργημα. Παρά το γεγονός αυτό, έχει χρησιμοποιήσει τη διασημότητά της ως «η τελευταία υποψήφια του GOP που παρέμεινε στην κούρσα ενάντια στον Ντόναλντ Τραμπ» για να πιέσει Αμερικανούς αξιωματούχους να συνεχίσουν να υποστηρίζουν το Ισραήλ.

Η Χέιλι, η οποία δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα ψηφίσει τον Τραμπ τον Νοέμβριο, παρά το γεγονός ότι προηγουμένως καταφέρθηκε εναντίον του ως «επικίνδυνου» υποψηφίου, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Μπάιντεν κάνει λάθος που παρακρατεί όπλα από το Ισραήλ με την ελπίδα να καθυστερήσει την επίθεσή του στη Ράφα.

«Αυτό που πρέπει να καταλάβει η Αμερική είναι ότι αν το Ισραήλ πολεμά τους εχθρούς μας, πώς μπορούμε να μην το βοηθήσουμε», είπε. Η Χέιλι είναι η Ρεπουμπλικανή πολιτικός με την μεγαλύτερη χρηματοδότηση από το Ισραηλινό λόμπι, με δεκάδες εκατομμύρια να έχουν μαζευτεί για λογαριασμό της.

Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, η Χέιλι απέκτησε στρατιές Ρεπουμπλικανών Εβραίων οπαδών όταν έκανε την υπεράσπιση του Ισραήλ το κεντρικό θέμα της 18μηνης θητείας της στον ΟΗΕ. Έπεισε τον Τραμπ να περικόψει τα αμερικανικά κονδύλια για την UNRWA, την υπηρεσία του ΟΗΕ που βοηθά τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες και τους απογόνους τους- άσκησε βέτο στον διορισμό Παλαιστινίων σε υψηλόβαθμες θέσεις εργασίας- και σνομπάρισε διπλωμάτες από έθνη που ψήφισαν κατά του Ισραήλ.

Nikki Haley arrived in Israel the day of the Rafah Massacre.

Here, she is writing “finish them” on a shell that will be used to BOMB innocent CHILDREN. pic.twitter.com/oxS6mu2agm

— Khalissee (@Kahlissee) May 28, 2024