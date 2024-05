Τραγικό τέλος είχε πτήση μαχητικού αεροσκάφους στο Μπαγκλαντές, καθώς ο πιλότος έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες αλλά και σχετικό βίντεο, ο 32χρονος πιλότος του αεροσκάφους Yakovlev Yak – 130 προσπάθησε να κάνει φιγούρα τύπου «Top Gun» ωστόσο τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα περίμενε.

Το μαχητικό έκανε τρεις σβούρες σε χαμηλό ύψος, και ακούμπησε στον διάδρομο προσγείωσης. Αρχικά ο πιλότος κατάφερε να ανακτήσει ύψος, αλλά το μαχητικό είχε ήδη τυλιχτεί στις φλόγες.

Τόσο ο πιλότος όσο και ο συγκυβερνήτης του κατάφεραν να χρησιμοποιήσουν τα εκτινασσόμενα καθίσματα και κατέληξαν να προσγειώνονται με τα αλεξίπτωτα σε κοντινό ποτάμι.

Μεταφέρθηκαν με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο, αλλά ο πιλότος Asim Jawad κατέληξε λίγη ώρα μετά.

Δείτε το βίντεο του ατυχήματος:

Two pilots attempted a ‘Top Gun-like stunt’ and ejected from the aircraft moments before it scraped along the tarmac.

Pilot Muhammad Asim Jawa and co-pilot, Sohan Hasan Khan were later rescued and taken to a local hospital.#news #fighterjet #aircraft #topgun #airplane #death pic.twitter.com/JJrjUXvVsI

— Kenvin (@kenvinwhise) May 14, 2024