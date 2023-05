Ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος SU-34 συνετρίβη στην περιοχή του Μπριάνσκ της Ρωσίας, στην μεθόριο με την Ουκρανία, μετέδωσε το πρακτορείο TASS στο δεύτερο τέτοιο περιστατικό στην ίδια περιοχή σήμερα.

Video of the fall of the Su-34 in the Bryansk region. It crashed near the border with Ukraine – TASS, Russian news agency. pic.twitter.com/7quWvHgzaI

Russian Telegram channels post a video from Klintsy, Bryansk region, saying it is a Su aircraft that is burning.

No official confirmation has been made by Russian authorities. pic.twitter.com/KANCnbzgRk

