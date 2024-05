Η Eurovision έχασε σχεδόν το ένα τέταρτο των τηλεθεατών της στο Ηνωμένο Βασίλειο σε σύγκριση με την περσινή χρονιά.

Τον μεγάλο τελικό, το βράδυ του Σαββάτου παρακολούθησαν μέσω του BBC κατά μέσο όρο 7,64 εκατομμύρια άνθρωποι, με την κορύφωση να φτάνει τα 8,46 εκατομμύρια, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν από το πρακτορείο Digital i.

Η συμμετοχή της Βρετανίας, με τον Olly Alexander, τερμάτισε στην 18η θέση με 46 βαθμούς —μονάχα από την επιτροπή—, αφού έλαβε μηδενική βαθμολογία στην ψηφοφορία του κοινού.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο περσινός διαγωνισμός τραγουδιού έγινε στο Λίβερπουλ και έσπασε ρεκόρ τηλεθέασης στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς ήταν η πρώτη φορά που μεταδόθηκε από εκεί έπειτα από 25 χρόνια, με τους τηλεθεατές να αγγίζουν κατά μέσο όρο τα 9,98 εκατομμύρια, που αντιστοιχεί σε ποσοστό τηλεθέασης το 63%.

Ο 68ος διαγωνισμός ολοκληρώθηκε με νικήτρια την Ελβετία, τον αποκλεισμό του ολλανδού τραγουδιστή και φυσικά την αποδοκιμασία από το κοινό της ισραηλινής εκπροσώπου, Eden Golan.

Φυσικά οι διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης δεν έλειψαν έξω από το Malmö Arena της Σουηδίας, λίγες ώρες πριν τον τελικό.

Επιπλέον, ο ιρλανδός καλλιτέχνης Bambie Thug κατηγόρησε τον ισραηλινό παρουσιαστή για την παραβίαση των κανόνων μετάδοσης, αναμένοντας από την EBU να λάβει τα μέτρα της.

«Υποκίνησε τη βία εναντίον μου, δύο, τρεις φορές. Το αναφέραμε στην EBU. Είπαν ότι θα το ερευνήσουν» δήλωσε ο Bambie Thug, ο οποίος τερμάτισε 6ος.

Καθ’ όλη τη διάρκεια προετοιμασίας του μουσικού διαγωνισμού, υπήρξαν εκκλήσεις διαφόρων καλλιτεχνών για αποκλεισμό του Ισραήλ λόγω των επιθέσεών του στη Γάζα.

Τον Μάρτιο, τόσο ο βρετανός Olly Alexander, όσο και άλλοι συμμετέχοντες απέρριψαν τις εκκλήσεις, επικαλούμενοι τη δύναμη της μουσικής να ενώνει τους πάντες και να υπερβαίνει τις διαφορές.

Η ηθοποιός Maxine Peake και η συγγραφέας Sarah Schulman ήταν μεταξύ των 450 και πλέον queer καλλιτεχνών, ατόμων και οργανώσεων που υπέγραψαν μια ανοιχτή επιστολή ως Queers for Palestine καλώντας τον Alexander να αποσυρθεί από τον διαγωνισμό σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη.

Ο Alexander δημοσίευσε μια απάντηση στο Instagram, γράφοντας: »Υποστηρίζω ολόψυχα τη δράση που αναλαμβάνεται για να απαιτηθεί άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, η επιστροφή όλων των ομήρων και η ασφάλεια όλων των πολιτών στην Παλαιστίνη και το Ισραήλ.

»Γνωρίζω ότι κάποιοι θα επιλέξουν να μποϊκοτάρουν τη φετινή Eurovision και κατανοώ και σέβομαι την απόφασή τους. Ως συμμετέχων έχω αφιερώσει πολύ χρόνο για να σκεφτώ τι πρέπει να κάνω και τις επιλογές που έχω στη διάθεσή μου. Η σημερινή μου πεποίθηση είναι ότι η απομάκρυνσή μου από τον διαγωνισμό δεν θα μας έφερνε πιο κοντά στον κοινό μας στόχο».

Τελικώς ο Alexander και η βρετανική αποστολή έλαβαν «μηδέν πόντους» από τη ψηφοφορία του κοινού και μόλις 46 από την επιτροπή, φέρνοντάς τους στην 18η θέση.

Ο πατέρας του Alexander, David Thornton, δήλωσε στο BBC News ότι εξεπλάγη από το αποτέλεσμα, αλλά ότι ήταν μια «φανταστική εμπειρία» για τον γιο του. «Απόλαυσα κάθε λεπτό του», είπε. «Για μένα είναι πραγματική έκπληξη που το κοινό δεν συνδέθηκε κατά κάποιο τρόπο με αυτό το τραγούδι, αν και οι κριτές του έδωσαν πολύ καλή βαθμολογία».

«Σε οποιονδήποτε άλλο διαγωνισμό, η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου είναι αντικειμενικά ένα πραγματικό ποπ τραγούδι. ΞΕΡΟΥΜΕ ότι δεν λειτουργεί έτσι αυτός ο διαγωνισμός, αλλά και πάλι. Μπράβο @ollyalexander_ αυτό ήταν σίγουρα εντυπωσιακό», έγραψε σε ανάρτησή της στο X, η βουλευτής των Εργατικών Stella Creasy.

In any other competition, the UK entry is objectively an actual pop song. We KNOW thats not how this works but still.

Well done @ollyalexander_ that was definitely impressive. And definitely not scooch. #Eurovision2024

— stellacreasy (@stellacreasy) May 11, 2024