Live οι εξελίξεις σε Γάζα και Ισραήλ: Απέρριψε η Χαμάς την πρόταση του Ισραήλ για εκεχειρία μίας εβδομάδας

Σύμφωνα με τη WSJ η Χαμάς απέρριψε την πρόταση του Ισραήλ για εκεχειρία μίας εβδομάδας καθώς ζητά μόνιμη κατάπαυση πυρός.

Οι ΗΠΑ καθυστερούν την ψηφοφορία στον ΟΗΕ καθώς προσπαθούν να αποφύγουν ένα τρίτο βέτο.

Σαδιστική χαρακτήρισε αξιωματούχος του ΟΗΕ την επίθεση των Ισραηλινών σε νοσοκομεία και υγειονομικό προσωπικό στη Γάζα.

Οι νεκροί Παλαιστίνιοι ξεπέρασαν τις 20.000 ενώ ο ισραηλινός στρατός διέταξε τώρα την εκκένωση και της Χαν Γιουνίς (νότια Γάζα).

Η WSJ στο κεντρικό άρθρο της στην ιστοσελίδα, με τίτλο «Οι κάτοικοι της Γάζας έχουν αρχίσει να κατηγορούν τη Χαμάς για τα δεινά του πολέμου», παρουσιάζει έρευνα ενός παλαιστινιακού think tank με έδρα τη Ραμάλα για το κατά πόσο οι κάτοικοι της Γάζας συνεχίζουν να υποστηρίζουν την παλαιστινιακή οργάνωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που έγινε αρχές Δεκεμβρίου, το 1/5 των ερωτηθέντων κατηγορεί τη Χαμάς για τα δεινά του πολέμου, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία στρέφεται κατά του Ισραήλ.

Η υποστήριξη προς τη Χαμάς έχει επίσης αυξηθεί από τις 7 Οκτωβρίου, με το 42% των ερωτηθέντων να την επιλέγει έναντι άλλων παλαιστινιακών κομμάτων.

Στη Δυτική Όχθη η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Παλαιστινιακής Αρχής και της Φατάχ, η υποστήριξη στη Χαμάς υπερτριπλασιάστηκε μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου, καθώς το 44% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι υποστηρίζει την οργάνωση.

Σε μια νέα έκθεση, το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW) αναφέρει ότι η Meta λογοκρίνει συστηματικά περιεχόμενο σχετικά με την Παλαιστίνη στο Instagram και το Facebook.

«Η λογοκρισία της Meta προωθεί τη διαγραφή των δεινών των Παλαιστινίων», δήλωσε η Deborah Brown της HRW για την έκδοση της έκθεσης.

Η εξέχουσα οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρει ότι εξέτασε 1.050 περιπτώσεις διαδικτυακής λογοκρισίας και διαπίστωσε έξι μεγάλες κατηγορίες:

Οι ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν σε πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, πραγματοποιώντας επιδρομές σε σπίτια, συλλήψεις και συγκρούσεις με ντόπιους νέους σε πολλές περιοχές, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων έπεσαν αληθινές σφαίρες και χειροβομβίδες κρότου λάμψης, αν και δεν υπήρξαν αρχικές αναφορές για τραυματισμούς, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων.

Οι Παλαιστίνιοι μαχητές συνεχίζουν να χρησιμοποιούν «εξελιγμένες τακτικές» στις μάχες τους με τις ισραηλινές δυνάμεις στη νότια περιοχή Χαν Γιουνίς της Γάζας, περιλαμβανομένης της παγίδευσης σηράγγων με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς και της επίθεσης κατά των ισραηλινών τεθωρακισμένων με χειροβομβίδες ρουκετών, δήλωσαν αναλυτές πολέμου.

Το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW), μια δεξαμενή σκέψης με έδρα την Ουάσινγκτον, και το Critical Threat Project (CTP) δήλωσαν επίσης ότι οι ισραηλινές δυνάμεις μεταβαίνουν από τις «εκκαθαριστικές επιχειρήσεις» στην «κατοχή» ορισμένων περιοχών στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Αυτό περιλαμβάνει το Μπέιτ Χανούν και τον προσφυγικό καταυλισμό αλ-Σάτι, όπου οι Παλαιστίνιοι μαχητές συνεχίζουν να αντιστέκονται πίσω από τις προωθημένες γραμμές προέλασης του Ισραήλ.

Την Τετάρτη, αναφέρθηκαν συγκρούσεις μεταξύ Παλαιστίνιων μαχητών και ισραηλινών δυνάμεων στις συνοικίες Beit Hanoon και Jabalia της βόρειας Γάζας, καθώς και στις συνοικίες Shujaiya και Zaytoun της πόλης της Γάζας, σύμφωνα με το ISW και το CTP.

Israeli forces are transitioning from clearing operations to holding operations in some areas of the northern Gaza Strip.

Houthi Supreme Leader Abdulmalik al Houthi threatened to target US warships in the Red Sea in a speech on December 20. (1/2) pic.twitter.com/Ww4DBYZV7g

— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) December 21, 2023