Δ.Όχθη: Παλαιστίνιος κρατήθηκε 4 μήνες χωρίς κατηγορία και τον απελευθέρωσαν σκιά του εαυτού του

Ένας 30χρονος Παλαιστίνιος συνελήφθη και τέθηκε υπό διοικητική κράτηση, δηλαδή σε φυλάκιση επ’ αόριστον χωρίς δίκη και χωρίς κατηγορία. Στη φυλακή ξυλοκοπήθηκε και βασανίστηκε.

Αφέθηκε ελεύθερος χθες, έχοντας χάσει 25 περίπου κιλά και πλέον ως καρκινοπαθής. Ουσιαστικά αποφυλακίστηκε απλά για να πεθάνει έξω και αφού διαγνώστηκε με πολύ επιθετικό καρκίνο του στομάχου.

Λαμβάνει ιατρική περίθαλψη στο Ιατρικό Συγκρότημα της Παλαιστίνης στη Ραμάλα λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας.

Η Παλαιστινιακή Εταιρεία Κρατουμένων (PPS) θεώρησε σήμερα την ισραηλινή κατοχική διοίκηση των φυλακών πλήρως υπεύθυνη για τη σοβαρή κατάσταση της υγείας του Φαρούκ Αχμάντ Χατίμπ, 30 ετών, από την πόλη Αμπού Σκεϊντέιμ βορειοδυτικά της Ραμάλα. Ο Φαρούκ αφέθηκε ελεύθερος χθες το βράδυ, δύο μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου κράτησής του, αφού πέρασε τέσσερις μήνες σε διοικητική κράτηση (σ.σ. Η αρχική ενημέρωση έκανε ρόλο για 3 μήνες, αλλά ήταν από ανεπίσημη πηγή).

Η PPS δήλωσε ότι, σύμφωνα με την οικογένεια του Χατίμπ, ο γιος τους δεν έπασχε από καμία χρόνια ασθένεια πριν από τη σύλληψή του. Έπασχε μόνο από ταχυκαρδία, η οποία προέκυψε κατά την πρώτη του σύλληψη που διήρκεσε τέσσερα χρόνια και αφέθηκε ελεύθερος δύο μήνες πριν από την τελευταία του σύλληψη.

Η οικογένεια του ανέφερε ότι ο Χατίμπ ξυλοκοπήθηκε σοβαρά από τις δυνάμεις Ναχσόν κατά τη μεταφορά του από τη φυλακή Οφέρ στη φυλακή Ραμλέχ, γεγονός που επιδείνωσε την κατάσταση της υγείας του.

Ο Χατίμπ κρατήθηκε στη φυλακή Νάφχα στην έρημο Νακάμπ μετά τη μεταφορά του από τη φυλακή Οφέρ, κοντά στη Ραμάλα, πριν μεταφερθεί στην κλινική της φυλακής Ραμλέχ και τελικά στο νοσοκομείο Σορόκα, όπου και αφέθηκε ελεύθερος, μόλις διαγνώστηκε με προχωρημένο καρκίνο του στομάχου. Αναφέρεται πως δεν έλαβε αντικαρκινική θεραπεία ως κρατούμενος.

Η PPS τόνισε ότι ο Χατίμπ δεν είναι η μόνη περίπτωση κρατουμένων που αποφυλακίζονται από τις κατοχικές φυλακές σε σοβαρή και δύσκολη κατάσταση υγείας, κατηγορώντας τις Ισραηλινές Υπηρεσίες Φυλακών για ιατρική παραμέληση των κρατουμένων.

Σύμφωνα με την ισραηλινή οργάνωση αντθρωπίνων διακιωμάτων B’tselem κατά τη διοικητική κράτηση, ένα άτομο κρατείται χωρίς δίκη και χωρίς να έχει διαπράξει αδίκημα, με την αιτιολογία ότι σκοπεύει να παραβιάσει το νόμο στο μέλλον! Δεδομένου ότι το μέτρο αυτό υποτίθεται ότι είναι προληπτικό, δεν έχει χρονικό όριο. Το άτομο κρατείται χωρίς δικαστική διαδικασία, με εντολή του περιφερειακού στρατιωτικού διοικητή, βάσει διαβαθμισμένων στοιχείων που δεν αποκαλύπτονται.

Αυτό αφήνει τους κρατούμενους αβοήθητους – αντιμέτωπους με άγνωστους ισχυρισμούς χωρίς τρόπο να τους διαψεύσουν, χωρίς να γνωρίζουν πότε θα αφεθούν ελεύθεροι και χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες, να δικαστούν ή να καταδικαστούν.

Το Ισραήλ χρησιμοποιεί συστηματικά τη διοικητική κράτηση και έχει, με την πάροδο των ετών, τοποθετήσει χιλιάδες Παλαιστίνιους πίσω από τα κάγκελα για περιόδους που κυμαίνονται από μερικούς μήνες έως αρκετά χρόνια, χωρίς να τους απαγγέλλονται κατηγορίες, χωρίς να τους λένε για τι κατηγορούνται και χωρίς να αποκαλύπτουν τα υποτιθέμενα αποδεικτικά στοιχεία στους ίδιους ή στους δικηγόρους τους.

Farouq Khateeb who was abducted by Israeli forces 3 months ago in the Westbank has just been released.

Skin & bones, and unable to carry himself, this is the before and after of Israeli administrative detention without charge. pic.twitter.com/OaRQqhUxyE

— Rami Jarrah (@RamiJarrah) December 21, 2023