Παλαιστίνη: «Ρώτησε τον δεσμοφύλακα αν κηρύχθηκε ανακωχή και τον σκότωσαν στο ξύλο»

Ένας από τους κρατούμενους που απελευθερώθηκαν από τη φυλακή της ερήμου Νεγκέβ μιλάει για το μαρτύριο του φυλακισμένου Παλαιστίνιου Thaer Abu Assab, ενός από τους έξι Παλαιστίνιους κρατούμενους που σκοτώθηκαν από το κατοχικό καθεστώς από τις 7 Οκτωβρίου.

«Οι συνθήκες των κρατουμένων είναι πολύ σκληρές.Υπάρχει πολύ λίγο φαγητό, μας χτυπούν, υπάρχει ένας μάρτυρας, σκοτώθηκε στο τμήμα της φυλακής όπου ήμουν εγώ, ο Thaer Abu Assab».

«Αρχίσαμε να τους φωνάζουμε να φέρουν το γιατρό, ο γιατρός έφτασε μετά από 1,5 ώρα, αλλά είχε «φύγει». Δεν νοιάστηκαν γι’ αυτόν, ακόμα και όταν ήταν ξαπλωμένος στο πάτωμα, σαν να μη συνέβαινε τίποτα. Πέθανε εκεί στο πάτωμα και παρέδωσε την ψυχή του στον Θεό. Με βασανιστήρια, ξυλοδαρμούς.

Τον σκότωσαν επειδή έκανε μια ερώτηση, ρώτησε τον δεσμοφύλακα, υπάρχει ανακωχή; Ο δεσμοφύλακας απάντησε: «Όχι». Τη νύχτα μπήκαν μέσα και τον σκότωσαν».

This is how they killed Thaer Abu Assab, one of six Palestinian prisoners martyred in jail since 7 October: «The conditions of the prisoners are very hard. There is very little food, we are beaten, there is a martyr, he was killed in the section where I was, Thaer Abu Assab.» pic.twitter.com/KlQC4DXOEF

