Παλαιστίνιος κρατούμενος: Κάθε μέρα ήταν χειρότερη από την προηγούμενη – Δεν ξέραμε τι θα επακολουθούσε

Ο κρατούμενος Σαντάμ Τακάτκα αφού απελευθερώθηκε σήμερα ως αποτέλεσμα της συμφωνίας ανταλλαγής κρατουμένων, προέβη σε μερικές σύντομες δηλώσεις.

«Ζούσαμε κανονικά στη φυλακή.Ξαφνικά, οι μονάδες καταστολής μπήκαν μέσα, πήραν τις τηλεοράσεις και μας αντιμετώπισαν βίαια».

Περιγράφει πώς οι υπηρεσίες των φυλακών είπαν ψέματα σε μια ομάδα κρατουμένων ότι θα απελευθερωθούν την Πέμπτη, αλλά κατέληξαν να μεταφέρουν τους κρατούμενους σε ένα νέο τμήμα της φυλακής την Παρασκευή, και ότι αυτού του είδους ο ψυχολογικός πόλεμος είναι συνηθισμένος μεταξύ των νεαρών κρατουμένων.

Ο Σαντάμ δηλώνει ότι οι κρατούμενοι με ισόβια κάθειρξη είναι πιο αισιόδοξοι από τους κρατούμενους με μικρές ποινές. «Ορισμένοι από τους κρατούμενους με ισόβια έχουν τα ρούχα τους διπλωμένα στην πόρτα μέχρι την ημέρα που θα κληθεί το όνομά τους για αποφυλάκιση (shahron στα εβραϊκά)».

Ο Σαντάμ λέει ότι όταν τον επισκέφθηκε ο δικηγόρος του Marwan Barghouti και του είπε για τα νέα της αντίστασης, ο Marwan είπε στους άλλους κρατούμενους: «Ετοιμαστείτε. Θα είστε όλοι ελεύθεροι μέχρι τις αρχές του νέου έτους. Θα περάσετε το Ραμαζάνι και το Εϊντ ελεύθεροι».

The liberated prisoner Saddam Taqatqa, after he was freed today as a result of the resistance’s prisoner exchange deal, said:

«We were living normally in the prison. All of a sudden, the repression units came in, taking the TVs, dealing with us violently. Every day was worse… pic.twitter.com/YESDwoIOxM

