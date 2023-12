Γάζα: Νέες φωτογραφίες από τα βασανιστήρια και τον εξευτελισμό άμαχων Παλαιστίνιων κρατουμένων

Οι IDF κατηγορούνται πως πραγματοποίησαν μια μεγάλη σφαγή σε ένα σχολικό καταφύγιο στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, κοντά στο νοσοκομείο της Ινδονησίας. Στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων κατηγορούνται πως εκτέλεσαν πολίτες και δεκάδες πτώματα παραμένουν στο προαύλιο του σχολείου, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Χθες, προέκυψε μια παρόμοια ιστορία, με αναφορές για άνδρες που εκτελέστηκαν μπροστά στις οικογένειές τους στο Al-Zaytoun στη βόρεια Γάζα.

Αυτές οι οδυνηρές ιστορίες αποκαλύφθηκαν αφού οι χήρες σύζυγοι έφτασαν στον καταυλισμό Μπουρέιτζ στην κεντρική Γάζα λόγω του βίαιου εκτοπισμού από τον Ισραηλινό στρατό.

Οι οικογένειες κρατήθηκαν για ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων οι άνδρες χωρίστηκαν και εκτελέστηκαν εν ψυχρώ από την IOF.

Ο ισραηλινός στρατός συνέλαβε τον ανταποκριτή της Al-Araby Al-Jadeed στη Γάζα, συνάδελφο Ντια Καχλούτ, από την οδό Market στην πόλη Beit Lahia στη βόρεια Γάζα, μαζί με μια ομάδα αδελφών, συγγενών και άλλων πολιτών.

Ο Καχλούτ, μαζί με τους άλλους συλληφθέντες, ξεγυμνώθηκαν στο δρόμο και μεταφέρθηκαν σε άγνωστο προορισμό.

Ένα βίντεο κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που απεικονίζει τη σύλληψη μιας ομάδας Παλαιστινίων ανδρών από τον ισραηλινό στρατό και τους καθισμένους στο δρόμο, τους περισσότερους από αυτούς γυμνούς και ο Καχλούτ εμφανιζόταν στο βίντεο.

Σύμφωνα με στοιχεία του Παλαιστινιακού Συνδικάτου Δημοσιογράφων, μέχρι σήμερα 75 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στον τομέα των μέσων ενημέρωσης έχουν χάσει τη ζωή τους, σχεδόν 80 δημοσιογράφοι έχουν τραυματιστεί και δύο δημοσιογράφοι αγνοούνται.

Ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε τα σπίτια των οικογενειών 60 δημοσιογράφων, κατέστρεψε τα γραφεία 63 ιδρυμάτων μέσων ενημέρωσης και διέκοψε τη λειτουργία 25 τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών (24 στη Γάζα και έναν στη Δυτική Όχθη), ενώ 3 μέσα ενημέρωσης έκλεισαν και περιορίστηκαν.

Με τη σύλληψη του Καχλούτ, ο αριθμός των φυλακισμένων δημοσιογράφων αυξήθηκε σε 44, εκ των οποίων 41 στη Δυτική Όχθη και τρεις στη Γάζα.

Την Τετάρτη, οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην Τζαμπάλια σκότωσαν 21 μέλη της οικογένειας του δημοσιογράφου του Al Jazeera Moamen Al-Ashrafi, συμπεριλαμβανομένων των γονέων του και πολλών αδελφών του.

Among those taken hostage today in Beit Lahia are:

-Khalil Hashem Al-Kahlot, 65,

– Rafiq Ahmad Al-Kahlot, 60,

– Muhammad Ismail Al-Kahlot, 57

– Darwish Gharbawy, @unrwa School director, 48

– Ahmed Akram Lubad, 56, @UN staff

In addition to the children

-Muhammad Hamza… pic.twitter.com/ivbcgR8IsD

— Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) December 7, 2023