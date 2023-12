ΠΟΥ: Σκιά του προηγούμενου εαυτού του το νοσοκομείο Αλ-Άχλι – Χωρίς νοσοκομείο η βόρεια Γάζα

Το αραβικό νοσοκομείο Αλ-Άχλι είναι ένα «κέλυφος του εαυτού του» (σ.σ. όπως λέμε στα ελληνικά «σκιά του εαυτού του») λόγω έλλειψης καυσίμων, προσωπικού και αναλώσιμων όπως διαπίστωσε αποστολή στη βόρεια Γάζα, σύμφωνα με τον επικεφαλής του ΠΟΥ. Την ίδια στιγμή η βία συνεχίζεται χωρίς σταματημό.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, ο Δρ Τέντρος Γκεμπρεγιέσους κατήγγειλε στη διεθνή κοινότητα πως η βόρεια Γάζα είναι χωρίς λειτουργικό νοσοκομείο. Αν πριν δύο εβδομάδες το σύστημα υγείας ήταν υπό κατάρρευση, τώρα έχει περάσει το σημείο μηδέν.

Οι ομάδες του ΠΟΥ και του ΟΗΕ παρέδωσαν αναλώσιμα και προμήθειες στα νοσοκομεία Αλ-Άχλι και Αλ-Σίφα

Ο ΠΟΥ και οι εταίροι του ΟΗΕ πραγματοποίησαν σήμερα άλλη μια κοινή αποστολή υψηλού κινδύνου στα νοσοκομεία Αλ-Άχλι και Αλ-Σίφα στη βόρεια Γάζα.

Οι ομάδες μας παρέδωσαν φάρμακα, ενδοφλέβια υγρά και προμήθειες για χειρουργικές επεμβάσεις, περίθαλψη τραυματιών και υποστήριξη γυναικών που γεννούν. Ωστόσο, οι συνάδελφοι δυσκολεύτηκαν να περιγράψουν τον τεράστιο αντίκτυπο που είχαν οι πρόσφατες επιθέσεις σε αυτές τις εγκαταστάσεις υγείας και τις καταστροφικές συνθήκες που παραμένουν οι ασθενείς και οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας που αντιμετωπίζουν.

Το νοσοκομείο Αλ-Άχλι έχει κατακλυστεί από ασθενείς που χρειάζονται επείγουσα περίθαλψη. Στην αυλή του, τα πτώματα τοποθετήθηκαν σε σειρές, καθώς δεν μπορούσαν να γίνουν ασφαλείς και αξιοπρεπείς ταφές.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 20, 2023