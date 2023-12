Γάζα: Η επίθεση στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν με ελεύθερους σκοπευτές, τανκς και πυροβολικό

Εν μέσω ανελέητων βομβαρδισμών, περικυκλωμένοι από ελεύθερους σκοπευτές και τεθωρακισμένα, οι ασθενείς και οι εκτοπισμένοι των νοσοκομείων στην Γάζα διάγουν αγώνα για επιβίωση.

Εδώ και μερικές ημέρες, ισραηλινοί ελεύθεροι σκοπευτές έχουν καταλάβει τα κτίρια γύρω από το νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν και πυροβολούν συνεχώς προς τα αίθριά του και μέσα στα δωμάτια των ασθενών.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανέφερε ότι οι ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις εισέβαλαν στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν, αφού το πολιορκούσαν και το βομβάρδιζαν για αρκετές ημέρες, περικυκλώνοντας ασθενείς πρόσφυγες και ιατρικό προσωπικό.

Το Υπουργείο Υγείας κάλεσε τα Ηνωμένα Έθνη και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να σώσουν τις ζωές των πολιορκημένων στο νοσοκομείο που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ο ανταποκριτής του Al Mayadeen στη Γάζα επιβεβαίωσε ότι το νοσοκομείο Kamal Adwan δέχεται ισραηλινούς βομβαρδισμούς με διακοπές, ενώ οι ισραηλινοί ελεύθεροι σκοπευτές συνεχίζουν να στοχεύουν όποιον κινείται στο εσωτερικό του. Οι πολιορκημένοι είναι χωρίς τρόφιμα και νερό εδώ και αρκετές ημέρες. Όποιος κινείται προς την έξοδο τον περιμένουν οι ελεύθεροι σκοπευτές. Είναι ένας αγώνας φθοράς και αντοχής, με το νερό και το φαγητό να έχουν οπλοποιηθεί.

For a few days now, Israeli snipers have taken over the buildings surrounding Kamal Adwan Hospital and have been continuously shooting toward its courtyards and into patients’ rooms.#AlMayadeen‘s correspondent also reported that Israeli snipers are shooting at anyone who moves… pic.twitter.com/BW3iDUBgAz

