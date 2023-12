Γάζα: Απελπιστική κατάσταση στα νοσοκομεία – Γιατρός πυροβολήθηκε από ελεύθερο σκοπευτή

Σοκάρει η καταγγελία των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (MSF) ότι χειρουργός, μέλος της οργάνωσης πυροβολήθηκε από ελεύθερο σκοπευτή με αποτέλεσμα να τραυματιστεί, ενώ βρισκόταν μέσα στο νοσοκομείο al-Awda στη βόρεια Γάζα.

Οι MSF δήλωσαν ότι το νοσοκομείο δέχεται επιθέσεις από ελεύθερους σκοπευτές και ότι πέντε ιατρικοί υπάλληλοι έχουν σκοτωθεί από τις 7 Οκτωβρίου, συμπεριλαμβανομένων δύο γιατρών που πέθαναν ενώ φρόντιζαν ασθενείς.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν θέσει το νοσοκομείο υπό πλήρη πολιορκία από τις 5 Δεκεμβρίου, δήλωσαν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

«Ας είμαστε σαφείς: το Al-Awda είναι ένα λειτουργικό νοσοκομείο με ιατρικό προσωπικό και πολλούς ασθενείς σε ευάλωτη κατάσταση. Η στοχοποίηση των ιατρικών λειτουργών καθώς φροντίζουν τους ασθενείς τους είναι απολύτως καταδικαστέα, απολύτως απάνθρωπη», δήλωσε η οργάνωση.

Earlier today, an MSF surgeon was injured inside Al-Awda hospital in north #Gaza by a shot fired from outside the facility. Our colleagues report snipers surrounding the hospital, firing on those inside. Al-Awda has been under total siege by Israeli forces since 5 December.

— MSF International (@MSF) December 12, 2023