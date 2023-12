Γάζα: Σε οριακό σημείο το νοσοκομείο Νάσερ στην Χαν Γιούνις – Καταρρέει το σύστημα

Αξιωματούχος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα λέει ότι το νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Γάζα δέχεται πολλούς βαριά τραυματισμένους ασθενείς σχεδόν κάθε ώρα.

Ο αριθμός των εκτοπισμένων ανθρώπων που φτάνουν στο νοσοκομείο Νάσερ συνεχίζει να αυξάνεται, με νέα καταφύγια να έχουν δημιουργηθεί στο χώρο στάθμευσης των εγκαταστάσεων και πολλούς ανθρώπους να κοιμούνται στο έδαφος στην ύπαιθρο.

Πλέον προσπαθούν να βοηθήσουν όποιον μπορούν και όποιον έχει τις καλύτερες πιθανότητες επιβίωσης

Το νοσοκομείο που βρίσκεται στη Χαν Γιουνίς, όπου ομάδες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα παρέχουν χειρουργική περίθαλψη σε ασθενείς με τραύματα και εγκαύματα, έχει δει μια συνεχή εισροή νέων ασθενών, ωθώντας τη χωρητικότητά του σε οριακό σημείο.

«Το νοσοκομείο δέχεται πολλαπλούς βαριά τραυματισμένους ασθενείς σχεδόν κάθε ώρα», δήλωσε ο Κρις Χουκ, ιατρικός συντονιστής των ΓΧΣ στην Χαν Γιούνις. «Με την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο – δεν υπάρχει πλέον διαθέσιμος χώρος – είναι πραγματικά μια τρομερή κατάσταση. Όλοι ανησυχούν ειλικρινά για το τι θα επακολουθήσει».

Ο στρατός του Ισραήλ δήλωσε ότι τα μαχητικά αεροσκάφη και τα ελικόπτερά του έπληξαν στόχους στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων «φρεατίων τούνελ, κέντρων διοίκησης και εγκαταστάσεων αποθήκευσης όπλων». Αναγνώρισε «εκτεταμένες αεροπορικές επιθέσεις στην περιοχή Χαν Γιουνίς».

«Σε μια στρατιωτική εκστρατεία που διαρκεί εβδομάδες, με μόνο μια σύντομη ανάπαυλα, η ταχύτητα και η κλίμακα των βομβαρδισμών συνεχίζουν να βυθίζουν τα βάθη της κτηνωδίας», δήλωσε ο Χουκ των Γιατρών Χωρίς Σύνορα.

