Παραμένει η οργή και τα αμείλικτα ερωτηματικά, για τη δολοφονική επίθεση στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου κροάτες χούλιγκαν (με τη συνέργεια και Ελλήνων οπαδών, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ), έδρασαν ανενόχλητοι, χτυπώντας αδιακρίτως και σκοτώνοντας τον 29χρονο Μιχάλη.

Η ΕΛ.ΑΣ, στην οποία πολλοί καταλογίζουν εγκληματική αδράνεια, δείχνει να «ξύπνησε» κατόπιν εορτής, και έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δολοφόνου του 29χρονου, στήνοντας μπλόκα σε όλη την Ελλάδα, ενώ σήμερα Τετάρτη, στις 9 το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα τα 94 άτομα που συνελήφθησαν και κρατούνται.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ με δεδομένο ότι διαφεύγουν τουλάχιστον 50 «πρωταγωνιστές ή συμμετέχοντες» στα επεισόδια η Αστυνομία έχει στήσει μπλόκα σε εθνικές οδούς και τα σύνορα. Έρευνες πραγματοποιούνται ακόμη σε σπίτια, ξενοδοχεία και καταλύματα AIRBNB στο Λεκανοπέδιο.

Τα ερωτήματα ωστόσο είναι αμείλικτα. Κυριότερο το πώς είναι δυνατόν πάνω από 150 χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ να διέσχισαν εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα από την Κροατία μέχρι την Αθήνα ανενόχλητοι. Τα βίντεο που δείχνουν τους Κροάτες να μπαίνουν στον ΗΣΑΠ κρατώντας καδρόνια και άλλα αντικείμενα και φορώντας κουκούλες επιβεβαιώνουν ότι οι ακροδεξιοί οπαδοί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, «Bad Blue Boys» όπως ονομάζονται, ήρθαν αποφασισμένοι και δεν τους σταμάτησε κανείς.

08.08.2023, Dinamo BBB🇭🇷 hooligans at Train station in Athens🇬🇷 before fight. https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/FFmomudlQt

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) August 7, 2023