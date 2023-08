Σοκαρισμένη, αλλά και βαθιά προβληματισμένη για την επάρκεια των Αρχών, παρακολουθεί η ελληνική κοινωνία τα νέα στοιχεία που βγαίνουν στο φως για τα βίαια επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια από Κροάτες χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, που προκάλεσαν τον θάνατο του 29χρονου Μιχάλη Κατσουρή.

Οργή και θλίψη είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα για την απώλεια μίας ακόμα ζωής εξαιτίας της οπαδικής βίας. «Πρέπει να αλλάξουμε σαν κοινωνία και ας αποτελέσουν αυτά τα γεγονότα των δολοφονιών ένα τέλος και μια καινούργια αρχή για αυτή την χώρα, για την Ελλάδα» έλεγε μόλις την περασμένη Πέμπτη ο πατέρας του Άλκη Καμπανού και αποδείχθηκε ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουμε.

Ο Μιχάλης, δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές και υπέκυψε στα τραύματα του, παρά τη μάχη των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Βίντεο και μαρτυρίες από τη δολοφονική επίθεση, περιγράφουν ένα τοπίο χάους, τρόμου και πανικού. Χούλιγκαν έσπαγαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους, έβαζαν φωτιές και χτυπούσαν αδιακρίτως ακόμα και παιδιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους τραυματίες από τα επεισόδια ήταν και ένα ανήλικο κορίτσι που τραυματίστηκε στο κεφάλι από πέτρα.

Το ερώτημα για το πώς είναι δυνατόν πάνω από 150 χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ να διέσχισαν εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα από την Κροατία μέχρι την Αθήνα ανενόχλητοι, ζητά επίμονα απάντηση. Τα βίντεο που δείχνουν τους Κροάτες να μπαίνουν στον ΗΣΑΠ κρατώντας καδρόνια και άλλα αντικείμενα και φορώντας κουκούλες επιβεβαιώνουν ότι οι ακροδεξιοί οπαδοί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, «Bad Blue Boys» όπως ονομάζονται, ήρθαν αποφασισμένοι και δεν τους σταμάτησε κανείς.

