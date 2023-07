Γεννημένος στο Holbrooks του Coventry, τραγούδησε με big bands και φωνητικά συγκροτήματα πριν από την πρώτη του σόλο επιτυχία το 1962.

Αν και μετακόμισε στο Henley, «δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες του» και αγαπούσε πολύ τη γενέτειρά του.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, εμφανίστηκε με τραγουδιστές όπως ο Tony Christie και η Cilla Black και παρουσίασε προγράμματα στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο.

Ο θάνατός του ανακοινώθηκε μέσω μιας ενημέρωσης στο προφίλ του στο Twitter το Σάββατο (22 Ιουλίου) η οποία έγραφε: «Δυστυχώς πρέπει να μοιραστούμε νέα που κανείς μας δεν θέλει να ακούσει. Λυπούμαστε πολύ που πρέπει να σας πούμε ότι ο Vince έφυγε από κοντά μας. Έφυγε ειρηνικά από τη ζωή στο σπίτι του Ο Vince δημιούργησε μια μουσική κληρονομιά… Οι μελωδίες του θα παραμείνουν για πάντα στις καρδιές μας.

Ο Hill έγινε τραγουδιστής αφού κέρδισε έναν διαγωνισμό ταλέντων στα 15 του, αλλά εργάστηκε επίσης ως φούρναρης, οδηγός φορτηγού και ανθρακωρύχος πριν βρει την επιτυχία, αναφέρει το BBC News.

Το ντεμπούτο του single «The Rivers Run Dry», που κυκλοφόρησε από την Piccadilly Records το 1962, οδήγησε σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εμφανίσεις που τον έφεραν στην προσοχή μεγαλύτερων εταιριών.

Μετά συνέχισε να παράγει μια σειρά από επιτυχίες υπό την ετικέτα Columbia της EMI, συμπεριλαμβανομένης μιας διασκευής του Edelweiss, από το μιούζικαλ The Sound of Music των Rodgers και Hammerstein του 1959.

Το κομμάτι έφτασε στο νούμερο δύο και παρέμεινε στα βρετανικά charts για 17 εβδομάδες.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, κυκλοφόρησε 25 στούντιο άλμπουμ και εμφανίστηκε διεθνώς σε χώρους όπως η Όπερα του Σίδνεϊ.

Vince Hill has passed at 89. He had been a big band and vocal group (The Raindrops) singer, before solo success in the 60s (Edelweiss). He was also a successful songwriter, actor and TV presenter, & a mainstay of Radio 2 back in the days when its output was much more diverse: RIP pic.twitter.com/RCwMVDLTx4

— Chris Southon (@cpsouthon) July 23, 2023