Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 31 τραυματίστηκαν χθες Σάββατο στην Κολομβία όταν λεωφορείο έπεσε στη χαράδρα· τα περισσότερα από τα θύματα ήταν υπήκοοι Βενεζουέλας, που προσπαθούσαν να φθάσουν στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τις αρχές.

Αξιωματικός των ένοπλων δυνάμεων, ο συνταγματάρχης Λουίς Χεσούς Λεόν, τόνισε στον Τύπο ότι «το 90% των επιβαινόντων στο λεωφορείο είχε εθνικότητα Βενεζουέλας και κατεθυνόταν στον βορρά», προς «την πόλη Καρταχένα». Σύμφωνα με την αστυνομία, νεκροί είναι έξι άνδρες και τρεις γυναίκες. Τα δύο θύματα ήταν ανήλικα.

Το δυστύχημα έγινε περί τις 04:20 [σ.σ. τοπική ώρα· στις 12:20 ώρα Ελλάδας] κοντά στον δήμο Πλαγιόν, στον νομό Σανταντέρ (βορειοανατολικά), σε δρόμο στα κολομβιανά παράλια στην Καραϊβική.

Η Πολιτική Προστασία είχε αναφέρει αρχικά πως το λεωφορείο με πάνω από 40 επιβάτες κινείτο σε δρόμο που συνδέει την Κούκουτα με την Μπουκαραμάνγκα, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας. Το λεωφορείο εξετράπη της πορείας του κι έπεσε σε χαράδρα εκατό μέτρων.

🚌 #BreakingNews | Tragic accident in Colombia claims at least nine lives after a bus plunges into a ravine. #Accident #Colombia 🇨🇴 pic.twitter.com/8kKrh3Gl0q

— America News International (@AmericaNewsInt) July 22, 2023