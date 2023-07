Δεύτερος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στον Καναδά, μετά τον τραυματισμό του σε επιχείρηση για την κατάσβεση γιγαντιαίων πυρκαγιών που μαίνονται στη χώρα της βόρειας Αμερικής, δυο ημέρες μετά τον θάνατο μιας πρώτης πυροσβέστριας, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Κυριακή (φωτογραφία του BC Wildfire Service via Reuters, επάνω, από γιγαντιαίο μέτωπο στα δάση της Βρετανικής Κολομβίας).

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο πυροσβέστη, που υπέκυψε στον τραυματισμό του στη μάχη εναντίον πυρκαγιάς στην περιφέρεια Φορτ Λίαρντ το απόγευμα του Σαββάτου», ανέφερε η Τζέσικα Ντέιβι-Κουάντικ των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας της βορειοδυτικής περιοχής του Καναδά.

Ο θάνατός του καταγράφηκε στο νότιο τμήμα της περιοχής αυτής, κοντά στην επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας, όπου νεαρή πυροσβέστρια, μόλις 19 ετών, έχασε τη ζωή της την Πέμπτη όταν έπεσε κατά τη διάρκεια επέμβασης.

«Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ την υπηρεσία και τις θυσίες» των πυροσβεστών, τόνισε μέσω Twitter o Μπιλ Μπλερ, υπουργός Πολιτικής Προστασίας.

We’re mourning the loss of a second firefighter who was injured while protecting his community.

This will be felt by the firefighting community in the Northwest Territories, and across Canada.

We must never forget the service and sacrifice of our first responders.

— Bill Blair (@BillBlair) July 16, 2023