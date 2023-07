Η 19χρονη πυροσβέστρια σκοτώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης στον Καναδά ενώ συμμετείχε στην κατάσβεση μιας πυρκαγιάς έξω από την πόλη Ρέβελστοουκ, που απέχει περίπου 500 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Βανκούβερ, σύμφωνα με το Γενικό Συνδικάτο Εργαζομένων της Βρετανικής Κολομβίας.

Η Έφιππη Αστυνομία της πόλης ανέφερε ότι η 19χρονη βρισκόταν σε μια απομονωμένη περιοχή όπου είχε εκδηλωθεί μια μικρή φωτιά. Έχασε την επαφή με την ομάδα της και εγκλωβίστηκε όταν την καταπλάκωσε ένα δέντρο. Μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο, αλλά υπέκυψε στα τραύματά της.

The news from British Columbia – that one of the firefighters bravely battling wildfires has lost her life – is heartbreaking. At this incredibly difficult time, I’m sending my deepest condolences to her family, her friends, and her fellow firefighters.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) July 14, 2023