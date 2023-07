Viral για τον λάθος λόγο έγινε για ακόμα μία φορά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, αυτή τη φορά δεν υπέπεσε σε κάποια από τις γνωστές γκάφες του αλλά θέλησε να παίξει με ένα κοριτσάκι, ωστόσο με τον λάθος τρόπο.

Όπως αναφέρει το foxnews, φαίνεται να παριστάνει πως δαγκώνει τον ώμο ενός μικρού κοριτσιού με σκοπό να παίξει μαζί κατά την αναχώρησή του από το Ελσίνκι της Φινλανδίας, την Πέμπτη, του, ωστόσο το μόνο που κατάφερε ήταν να τρομοκρατήσει το παιδί.

Μάλιστα στη συνέχεια όταν ο Μπάιντεν προσπάθησε να δώσει ένα φιλάκι στο κοριτσάκι ωστόσο η μικρή είχε τρομοκρατηθεί τόσο που γύρισε το κεφαλάκι της από την άλλη κατεύθυνση.

Το ατυχές περιστατικό για τον πρόεδρο των ΗΠΑ συνέβη ενώ ο Τζο Μπάιντεν αποχαιρετούσε το προσωπικό της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Ελσίνκι, καθώς και μέλη των οικογενειών τους προτού επιβιβαστεί στο Air Force One.

Το βίντεο από το περιστατικό έγινε γρήγορα στα social media με αρκετούς χρήστες να κατηγορούν τον πρόεδρο των ΗΠΑ για την παράξενη συμπεριφορά του. Παράλληλα ανοίγει ξανά τη συζήτηση για την πνευματική διαύγεια του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος τον Νοέμβριο θα γίνει 81 ετών, καθώς την Τετάρτη, μπερδεύτηκε και αποκάλεσε Βλαντίμιρ τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ στα τέλη Ιουνίου ο 80χρονος πρόεδρος ανέφερε πως ο Πούτιν χάνει τον πόλεμο… στο Ιράκ.

«Αυτή πρέπει να είναι η πιο τρομακτική στιγμή του Μπάιντεν με ένα παιδί», δήλωσε ο Κάλεμπ Χαλ, ένας συντηρητικός ατζέντης, σχετικά με το βίντεο. «Το μόνο που έχει να κάνει ο Μπάιντεν είναι να μην το κάνει αυτό και δεν μπορεί», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο Ρεπουμπλικανός, Γκρεγκ Πράις, έκανε ένα αστείο σημειώνοντας πως ο Μπάιντεν «μπερδεύει πλέον τα μωρά με χωνάκια παγωτού».

Σε tweet του για το βίντεο, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ έγραψε: «Ο Μπάιντεν θα έπρεπε να είναι σε γηροκομείο, όχι να ηγείται του ελεύθερου κόσμου».

Biden should be in a nursing home, not leading the free world. https://t.co/0zOt5HpOSL

«Ο Μπάιντεν είναι τρομακτικός. Γιατί κάποιος να βάλει το στόμα του στο παιδί ενός άλλου ανθρώπου με αυτόν τον τρόπο; Αυτή είναι κορυφαία, αηδιαστική συμπεριφορά παιδόφιλου», σημείωσε ο πολιτικός κωμικός Τιμ Γιανγκ.

Biden is creepy AF.

Why would anyone put their mouth on another person’s child like this?

This is peak, disgusting pedo behavior. pic.twitter.com/Xenpbq6xQR

