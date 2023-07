Στο κάστρο του Ουίνσδορ βρέθηκε νωρίτερα το μεσημέρι ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, όπου τον υποδέχτηκε ο βασιλιάς Κάρολος Γ’, βάσει της προγραμματισμένης τους συνάντησης.

Υπενθυμίζεται πως ο Τζο Μπάιντεν δεν είχε παρευρεθεί στην στέψη του Βρετανού βασιλιά παρά μόνο η σύζυγός του Τζιλ Μπάιντεν.

Σήμερα, λοιπόν, ο Αμερικανός πρόεδρος βρέθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου συναντήθηκε πρώτα με τον πρωθυπουργό της χώρας Ρίσι Σούνακ.

Σε ό,τι αφορά τη συνάντηση του βασιλιά Καρόλου και του Αμερικανού προέδρου, οι δυο τους συζήτησαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ωστόσο, δεν έλειπαν και τα ευτράπελα.

Συγκεκριμένα σε βίντεο που δημοσίευσε η Daily Mail βλέπουμε τον Τζο Μπάιντεν να συνομιλεί με έναν φρουρό, ιδιαίτερα χαλαρός. Τότε λόγω και του περιορισμένου χρόνου της συνάντησης, ο βασιλιάς Κάρολος προσπαθεί με τρόπο να κάνει τον Αμερικανό πρόεδρο να προχωρήσει μαζί του, με τον τελευταίο να δείχνει απρόθυμος να τερματίσει την κουβέντα του.

Σε ένα σημείο μάλιστα βλέπουμε τον βασιλιά να εκνευρίζεται με τον φρουρό.

Σαν να μην έφτανε αυτό ο Αμερικανός πρόεδρος έσπασε το βασιλικό πρωτόκολλο πιάνοντας το χέρι του βασιλιά και βάζοντάς το έπειτα πίσω στην πλάτη του.

Για άλλη μια φορά ο Μπάιντεν εμφανίστηκε αδύναμος, πιάνοντας το κιγκλίδωμα για να ανέβει σε μια μικρή εξέδρα κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ.

Λίγο πριν είχε αφήσει τον Κάρολο να περιμένει μέχρι να κινηθεί το όχημά του μέσα στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

