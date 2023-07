Μια ακόμα στέψη για τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα πραγματοποιήθηκε στη Σκωτία, ακολουθώντας μια παράδοση που ξεκίνησε στην ενθρόνηση της βασίλισσας Ελισάβετ.

Η τελετή που είναι γνωστή ως «Τελετή Αφοσίωσης και Ευχαριστιών», πραγματοποιήθηκε δύο μήνες μετά την ιστορική στέψη τους αβαείο του Ουέστμινστερ του Λονδίνου.

The Duke of Hamilton presents the Crown of Scotland to King Charles III.#HonoursOfScotland pic.twitter.com/9pzKeK4guV — Royal Central (@RoyalCentral) July 5, 2023

The National Anthem brings the Service of Thanksgiving to an end.#HonoursOfScotlandpic.twitter.com/u3L5ilWKAN — Royal Central (@RoyalCentral) July 5, 2023

Με τη στέψη αποδόθηκαν στο βασιλικό ζεύγος οι «Τιμές της Σκωτίας», ένα από τα παλαιότερα και σημαντικότερα κοσμήματα του Ηνωμένου Βασιλείου που αποτελεί μέρος του σετ βασιλικών κοσμημάτων.

Σε αυτά περιλαμβάνεται το Στέμμα της Σκωτίας, που κατασκευάστηκε για τον Σκωτσέζο βασιλιά Ιάκωβο Ε΄ το 1540 και χρησιμοποιήθηκε για τη στέψη της Μαρίας Βασίλισσας της Σκωτίας το 1543, και το Σκήπτρο, που πιστεύεται ότι δόθηκε στον Ιάκωβο Δ΄ από τον Πάπα Αλέξανδρο ΣΤ΄ το 1494.

«Με το σύμβολο αυτού του στέμματος, υποσχόμαστε την αφοσίωσή μας, αναθέτοντάς σας να βασιλεύσετε ως βασιλιάς μας στην υπηρεσία όλου του λαού σας», δήλωσε ο Αλεξάντερ Ντάγκλας – Χάμιλτον, ο δούκας του Χάμιλτον και του Μπράντον και αρχαιότερος ευγενής της Σκωτίας, καθώς παρέδωσε στον Κάρολο το στέμμα πάνω σε ένα μαξιλάρι.

The King has been presented with the Scottish crown jewels at ceremony in Edinburgh. Read more below 👇https://t.co/NzPqnqkL6S — Royal Central (@RoyalCentral) July 5, 2023

Πλήθος κόσμου, αλλά και αντιδράσεις

Στο Royal Mile του Εδιμβούργου συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου για να επευφημήσει τη βασιλική οικογένεια που βρέθηκε στην πρωτεύουσα της χώρας.

Επίσης, υπήρχε μια λαϊκή πομπή, στην οποία συμμετείχαν περίπου 100 άτομα που εκπροσωπούσαν διάφορες πτυχές της σκωτσέζικης ζωής, καθώς και στρατιωτικές μπάντες.

Την ίδια ώρα, στο σημείο βρέθηκαν και δεκάδες αντιβασιλικοί, οι οποίοι φώναξαν συνθήματα κατά της βασιλείας.