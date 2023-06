Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ τον Ιανουάριο του 2020 έκαναν την επανάστασή τους, έκοψαν τον «ομφάλιο λώρο» με τα Ανάκτορα και μετακόμισαν στη Φλόριντα των ΗΠΑ για να ζήσουν με την οικογένειά τους.

Αν και εγκατέλειψαν τα βασιλικά τους καθήκοντα, η βασίλισσα Ελισάβετ είπε τότε ότι ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσσεξ «θα ήταν πάντα πολύ αγαπημένα μέλη της οικογένειάς μου».

Από εκείνη τη στιγμή οι αξιωματούχοι του Μπάκιγχαμ τόνιζαν ότι το ζευγάρι θα συνεχίσει να προσκαλείται σε οικογενειακές εκδηλώσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Daily Mail ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν δεν έχουν προσκληθεί στην παρέλαση γενεθλίων του Βασιλιά το επόμενο Σαββατοκύριακο.

Πρόκειται για την εκδήλωση King’s Birthday Parade που δεν έχει να κάνει με την ημέρα γενεθλίων του Καρόλου αλλά με τον θεσμικό του ρόλο.

Θα είναι η πρώτη φορά στη ζωή του Χάρι που δεν είναι ευπρόσδεκτος στους επίσημους εορτασμούς γενεθλίων του μονάρχη αφού στο παρελθόν δεν έλειψε ποτέ από τους εορτασμούς της γιαγιάς του.

Η φετινή διοργάνωση είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί είναι η πρώτη από τότε που ο πατέρας του ανέβηκε στο θρόνο τον περασμένο Σεπτέμβριο.

EDEN CONFIDENTIAL: No invitation to the King’s birthday parade for Prince Harry https://t.co/LOloAqKzep pic.twitter.com/IjASm1Wqtb

— Daily Mail US (@DailyMail) June 10, 2023