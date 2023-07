Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην ευρεία αεροπορική και στρατιωτική επίθεση που έχει εξαπολύσει το Ισραήλ, στην πόλη Τζενίν, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, η οποία χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση στην Παλαιστίνη εδώ και χρόνια.

Η επίθεση σύμφωνα με αξιωματούχους του Ισραήλ έχει ως στόχο τον πολυπληθή και πυκνοκατοικημένο καταυλισμό προσφύγων της πόλης και την ταξιαρχία της Τζενίν, μίας οργάνωσης νεαρών ενόπλων που είναι έξω από τον έλεγχο της κυβέρνησης των Παλαιστίνιων και σχετίζεται με ένοπλες ομάδες όπως η Χαμάς.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι οι αξιωματούχοι του Ισραήλ χαρακτήρισαν τον καταυλισμό, «σφηκοφωλιά» τρομοκρατών. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι πλήττει «με μεγάλη ισχύ» τη Τζενίν, γιατί αποτελεί «προπύργιο της τρομοκρατίας», υποστήριξε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Έλι Κοέν.

Ο ίδιος μιλώντας στους δημοσιογράφους, ισχυρίστηκε ότι στον καταυλισμό Παλαιστίνιων προσφύγων της πόλης αυτής οργανώθηκαν «τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών» αμάχων. «Πλήττουμε αυτό το προπύργιο της τρομοκρατίας με μεγάλη ισχύ», πρόσθεσε.

Μάλιστα σύμφωνα με τον Guardian, πρόκειται για τη μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση τα τελευταία 20 χρόνια από το 2002 και τη δεύτερη Ιντιφάντα, όταν περισσότεροι από 50 Παλαιστίνιοι και 23 Ισραηλινοί έχασαν τη ζωή τους μετά από μία εβδομάδα συγκρούσεων.

Μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι στη Τζενίν ακόμα 50 έχουν τραυματιστεί, 10 εκ των οποίων είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ένας Παλαιστίνιος δέχθηκε σφαίρα στο κεφάλι από τις ισραηλινές δυνάμεις σε σημείο ελέγχου κοντά στη Ραμάλα σε ένα διαφορετικό περιστατικό.

Ωστόσο, υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός θα ανέβει καθώς ο καταυλισμός έχει κλείσει λόγω των συγκρούσεων και τα ασθενοφόρα δυσκολεύονται να το προσεγγίσουν.

«Αυτό που συμβαίνει στον καταυλισμό προσφύγων είναι πραγματικός πόλεμος», δήλωσε ο Χάλεντ Αλαχμάντ, Παλαιστίνιος οδηγός ασθενοφόρου αναφερόμενος στις σημερινές συγκρούσεις.

Η επίθεση ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της νύχτας με τουλάχιστον 10 χτυπήματα από drones σε κτίρια. Παράλληλα μία ταξιαρχία με περισσότερους από 1.000 στρατιώτες, η οποία υποστηρίζεται από μπουλντόζες του στρατού καθώς και ελεύθερους σκοπευτές που έχουν λάβει θέσεις σε κορφές κτιρίων, με Παλαιστίνιους μαχητές να απαντούν στα πυρά.

Όπως φαίνεται σε φωτογραφίες από την πόλη ένοπλοι Παλαιστίνιοι μαχητές, καλύπτοντας το πρόσωπο τους έχουν καταλάβει τους δρόμους της πόλης καθώς ακούγονται συνεχώς πυροβολισμοί και εκρήξεις.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως θα χρειαστεί τουλάχιστον 24 ώρες για να ολοκληρώσει την επιχείρηση στη Τζενίν, χωρίς να αναφέρει πόσο θα διαρκέσει αλλά πως αυτή θα συνεχιστεί για όσο καιρό χρειαστεί.

Πάντως, λόγω του εύρους της στρατιωτικής επιχείρησης, ο ισραηλινός στρατός έχει ήδη προσπαθήσει να κατευνάσει τις αντιδράσεις, υποστηρίζοντας πως δεν σκοπεύει να «καταλάβει» τον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν ή ακόμα και να «μείνει για πολύ καιρό στην περιοχή», ανέφερε ένας αξιωματικός του ισραηλινού στρατού.

Η επίθεση στον πυκνοκατοικημένο καταυλισμό προσφύγων του Ισραήλ έχει προκαλέσει έντονη παγκόσμια ανησυχία, ωστόσο σε κοινή τους δήλωση οι ένοπλες δυνάμεις (IDF) και η υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ, Shin Bet, υπεραμύνονται της επιλογής τους και υποστηρίζουν ότι επιτέθηκαν στο κέντρο διοίκησης του προσφυγικού καταυλισμού επειδή χρησιμοποιήθηκε από ομάδα ντόπιων μαχητών.

Όπως υποστηρίζει ο στρατός το Ισραήλ προσπαθεί να εξαλείψει τους θανάτους πολιτών, ωστόσο ήδη υπάρχουν αναφορές για πολλούς αμάχους που έχουν τραυματιστεί από τα διασταυρούμενα πυρά.

Ο αξιωματούχος υποστήριξε πως οι ισραηλινές δυνάμεις βρίσκονται εντός του προσφυγικού καταυλισμού «διεξάγοντας επιδρομές βάσει έγκυρων πληροφοριών και χρησιμοποιώντας ειδικές πολεμικές τεχνικές» πολέμου σε κατοικημένες περιοχές για να ελαττώσουν τον αριθμό των πολιτών που θα χτυπηθούν.

Ωστόσο, όπως είπε η επιχείρηση δεν περιορίζεται από εύρος χρόνου ή χώρου.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του BBC, o αντισυνταγματάρχης, Ρίτσαρντ Χεχτ, η επιχείρηση βρίσκεται στο μέσο της. «Δεν πρόκειται να κρατήσουμε εδάφη ή να μείνουμε εδώ. Είμαστε επικεντρωμένοι σε συγκεκριμένους στόχους εντός του καταυλισμού, οπότε μπορεί να διαρκέσει για μία ή δύο μέρες ή για όσο χρειαστεί μέχρι να διαλυθεί η νοοτροπία αυτό το μέρος να είναι ο ασφαλής παράδεισος των τρομοκρατών».

Όσον αφορά τους οκτώ θανάτους Παλαιστινίων, δήλωσε «οι περισσότεροι μας πυροβολούσαν».

Οι Παλαιστίνιοι που έχουν σκοτωθεί είναι όλοι νέοι άνθρωποι κυρίως έφηβοι, κάποιοι εκ των οποίων σύμφωνα με το ΒBC έχει επιβεβαιωθεί ότι ανήκαν σε ένοπλες ομάδες, ενώ υπάρχουν και πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί για θανάτους Ισραηλινών στρατιωτών.

Η Χαΐφα Αμπού Σαρίγια, μία 34χρονη μητέρα τριών παιδιών δήλωσε στο Al Jazeera ότι μπορεί να ακούσει βομβαρδισμούς από το σπίτι της στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν.

«Οι Ισραηλινοί μόλις έριξαν έναν πύραυλο στο σπίτι των γειτόνων μας περίπου 10 μέτρα από εμάς. Μας είπαν ότι το σπίτι θα γινόταν στόχος τις πρώτες πρωινές ώρες», είπε αρχικά.

«Ξυπνήσαμε από τους ήχους των βομβών περίπου στις 1:15 τα ξημερώματα. Παρόλο που είμαστε συνηθισμένοι σε αυτοί την ατμόσφαιρα έντασης, αυτή τη φορά ήταν τόσο δυνατοί που τα παιδιά μου έκλειναν τα αυτιά τους όλη την ώρα. Το μικρό μου κοριτσάκι έκλαιγε και έτρεμε από τους ήχους», είπε ακόμα η Σαρίγια.

«Ζούμε στη μέση του καταυλισμού και ακούσαμε από τους γείτονές μας και τους συγγενείς μας ότι οι ισραηλινές δυνάμεις καταστρέφουν σπίτια. Θέλουν να διαπράξουν σφαγές στον καταυλισμό και να τον εξαλείψουν».

Ο προσφυγικός καταυλισμός στη Τζενίν βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης και δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’50 για Παλαιστίνιους που είχαν εκτοπιστεί κατά τη διάρκεια του πολέμου 1948-1949 που οδήγησε στη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ.

Σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Υπηρεσία Προσφύγων αυτή τη στιγμή στον καταυλισμό που εκτείνεται σε μία έκταση ο,42 τετραγωνικών χιλιομέτρων και διαμένουν 14.000 άνθρωποι.

Τον περασμένο χρόνο το Τζενίν και ο καταυλισμός είχαν γίνει στόχος επιδρομών του Ισραηλινού στρατού καθώς οι ντόπιοι είχαν συνδεθεί με επιθέσεις κατά των Ισραηλινών.

Μάλιστα εντός της κυβέρνησης του Ισραήλ υπάρχουν αντιδράσεις από την ακροδεξιά πτέρυγα για τη διεξαγωγή μίας ευρύτερης και σκληρότερης στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον των πολιτοφυλακών της Τζενίν.

Από την άλλη ένας εκπρόσωπος του Παλαιστινίου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς, έκανε λόγο «για ένα νέο έγκλημα εναντίον ανυπεράσπιστων ανθρώπων» και κάλεσε για διεθνή παρέμβαση, ενώ έχει καλέσει έκτακτη σύσκεψη.

Από την άλλη ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός, Μοχάμαντ Σταγιέχ έκανε λόγο για μία προσπάθεια καταστροφής του καταυλισμού και τον εκτοπισμό των ανθρώπων του.

«Ο ηρωικός καταυλισμός της Τζενίν και η πάγια και ανένδοτη αντίσταση στην κατοχή και στις εισβολές, είναι όπως και στις υπόλοιπες πόλεις, χωριά και καταυλισμούς», είπε χαρακτηριστικά.

«Ο ηρωικός λαός μας θα αντιμετωπίσει την επιθετικότητα που γίνεται κάτω από τα μάτια της διεθνούς κοινότητας. Αθώοι άνθρωποι βομβαρδίζονται από αεροπλάνα. Οι άνθρωποι μας δεν θα γονατίσουν και δεν θα υποχωρήσουν. Θα παραμείνουν σε σύγκρουση έχει να τελειώσει η εγκληματική κατοχή», είπε ακόμα.

Ο ιδιοκτήτης ενός θεάτρου στη Τζενίν δήλωσε στο BBC ότι έγινε στόχος από ισραηλινά drone αφότου αρκετοί πολίτες βρήκαν καταφύγιο στον κήπο.

Ο Μουσταφά Σέτα από το Ελεύθερο Θέατρο δήλωσε ότι δεν ήταν στο θέατρο εκείνη την ώρα, αλλά ενημερώθηκε ότι ένας «μεγάλος αριθμός ανθρώπων» κατευθύνθηκαν προς το θέατρο, αφότου τα σπίτια τους επιτέθηκαν ρουκέτες.

«Προσπάθησαν να βρουν έναν ασφαλή χώρο, οπότε αποφάσισαν να προστατευθούν στον κήπο του θεάτρου. Στις 9 το πρωί ήρθαν αντιμέτωποι με ρουκέτες από αυτά τα drones. Επιτέθηκαν σε ανθρώπους εκεί», είπε χαρακτηριστικά και σημείωσε πως κάποιοι μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο.

Πάντως το Ισραήλ κάνει λόγο για fake news.

Ακόμα ο Σέτα έκανε λόγο για πολιορκία του καταυλισμού από τον ισραηλινό στρατό, καθώς καταστρέφουν και όλους τους δρόμους που οδηγούν προς τα εκεί.

Η Χαμάς απηύθυνε κάλεσμα στους νεαρούς άνδρες από όλη τη Δυτική Όχθη να ενωθούν στη μάχη και σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο της οργάνωσης.

Ο Τζαλάλ Αμπού Κατέρ, ένας ηγέτης παλαιστινιακής κοινότητας υποστήριξε ότι αυτό που συμβαίνει στη Τζενίν έχει γίνει αισθητό σε όλες τις κατεχόμενες περιοχές.

«Είναι μία πολύ έντονη κατάσταση, είναι κάτι που είμαστε μάρτυρες εδώ και ενάμιση χρόνο. Συνεχείς επιδρομές, σκοτωμοί, μία παρατεταμένη σφαγή για τους Παλαιστίνιους που πρέπει να σταματήσει», είπε ο Κατέρ στο Al Jazeera.

Σύμφωνα με τον ίδιο η Τζενίν έχει γίνει στόχος λόγω «συμβολικής αξίας στην αντίσταση απέναντι στην κατοχή της Δυτικής Όχθης».

Η μόνιμη συντονίστρια ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ, Λιν Χάγκινς εξέφρασε την ανησυχία της για όσα συμβαίνουν στη Τζενίν και έκανε λόγο για κατάσταση «συναγερμού».

«Συναγερμός από την ευρεία επιχείρηση των ισραηλινών δυνάμεων στη Τζενίν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη», αναφέρει σε ανάρτησή της στο Twitter και συμπληρώνει πως «αεροπορικές επιδρομές στον πυκνοκατοικημένο προσφυγικό καταυλισμό. Αρκετοί νεκροί και σοβαρά τραυματίες. Πρέπει να διασφαλιστεί η βοήθεια σε όλους τους τραυματίες. Το γραφείο του ΟΗΕ για τον συντονισμό της Ανθρωπιστικών Ζητημάτων στην Παλαιστίνη κινητοποιεί συνεργάτες ου για να παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια».

Η κατάσταση έχει προκαλέσει ανησυχία και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. «Ο ΠΟΥ είναι σε κατάσταση συναγερμού από την κλιμακούμενη κατάσταση στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν, καθώς και από την απώλεια ζωών, καθώς και από το εύρος και τη σοβαρότητα των τραυματιών. Εκφράζουμε τα βαθύτερα συλλυπητήρια μας στις οικογένειες εκείνων που έχουν χάσει τις ζωές τους», αναφέρει ο ΠΟΥ σε ανάρτησή του στο Twitter.

